Лукашенко пообещал отремонтировать неисправные белорусские автобусы

Лукашенко предложил обслуживать неисправные в Петербурге белорусские автобусы

Tекст: Евгения Караваева

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил обслуживать лазурные автобусы, поставленные в Санкт-Петербург, чтобы взять на себя полную ответственность за их техническое состояние, передает «Лента.ру». Об этом он заявил на встрече с губернатором Петербурга Александром Бегловым в Минске.

Лукашенко отметил, что республика готова принимать проданную Петербургу технику для обслуживания. По его словам, это позволит обеспечить бесперебойную эксплуатацию транспорта и избежать аварийных ситуаций.

Первые лазурные автобусы из Белоруссии поступили в Петербург в апреле 2022 года, напоминает издание. За это время с техникой уже случались различные чрезвычайные происшествия: недавно на Васильевском острове один из автобусов загорелся прямо во время рейса. Ранее другой автобус с пассажирами упал в реку Мойку.

Как писала газета ВЗЛЯД, ранее в ДТП с автобусом в Белоруссии пострадали 40 россиян.