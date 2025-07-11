Рябков рассказал о предложении Ирану вывезти излишки обогащенного урана

Tекст: Ирма Каплан

«Смысл в том, чтобы решить одновременно две задачи: одна связана с тем, что иранская сторона, как мы понимаем, жестко настаивает на важности сохранить за собой право осуществлять обогатительные работы на своей территории. А с другой стороны мы видим, что есть оппоненты Тегерана, которые выражают большую озабоченность по поводу накопления на его территории урана, обогащенного выше тех уровней, который обычно применяется при изготовлении топлива для атомных реакторов», – сказал он РИА «Новости».

Рябков пояснил, что при возможности для России вывозить этот материал и производить из него топливо или распоряжаться так, чтобы это становилось коммерческим продуктом, можно было бы обе эти задачи эффективно решить.

Пока же не совсем понятная судьба диалога и возможен ли он вообще и в каком формате может быть.

«До конкретики подобного рода практических мер пока не дошло. Но все заинтересованные стороны подошли к этому со вниманием и, наверное, можно сказать, восприняли это как отражение серьезности наших усилий, серьезности наших намерений в данной связи», – резюмировал Рябков.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Пентагон заявил, что удары США откатили ядерную программу Ирана на срок до двух лет назад, что говорит об успехе военной операции США, которая все же достигла своих целей.

При этом обогащение урана в Иране никогда не прекратится, заявил постпред страны при ООН Амир-Саид Иравани, добавив, что Тегеран готов к переговорам, но «безоговорочная капитуляция Трампа – это не переговоры».

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси не был готов утверждать о полном уничтожении мощностей Ирана для обогащения урана, он считает, страна за несколько месяцев может возобновить опасные опыты.

К тому же президент США Дональд Трамп допустил, что Иран мог иметь четыре ядерных объекта, один из которых был запасным.