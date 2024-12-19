  • Новость часаПосланник Трампа Келлог заявил о готовности России и Украины к переговорам
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    Скандал вокруг имперского флага в Башкирии напомнил о важности исторического просвещения в республике для укрепления общероссийской гражданской идентичности и чувства сопричастности к истории России.

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    Станислав Смагин Станислав Смагин Донбасская девочка, возвращайся домой!

    Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.

    7 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Безопасность государства важнее доходов от мигрантов

    За один год мы имеем уже второй теракт, где украинские спецслужбы вербуют трудовых мигрантов из Средней Азии в качестве исполнителей. «Крокус» – и вот теперь убийство генерала Кириллова.

    21 комментарий
    19 декабря 2024, 10:04 • Новости дня

    Израиль нанес авиаудары по Йемену

    Al Jazeera: Израиль нанес авиаудары по Йемену, погибли не менее девяти человек

    Tекст: Мария Иванова

    Серия израильских авиаударов по Йемену привела к гибели девяти человек и разрушению ключевых объектов инфраструктуры, включая электростанции и нефтяные сооружения.

    По данным Al Jazeera, в результате израильских авиаударов по Йемену погибли по меньшей мере девять человек. Эти удары стали ответом на запуск ракеты, произведенный хуситами в сторону Израиля.

    Целями атак стали электростанции, порт и нефтяной объект в городах Ходейда и Сана. Израильская армия заявила, что удары были направлены по «военным целям» хуситов, расположенным на западном побережье и в глубине Йемена. По данным армии, эти объекты используются силами хуситов для проведения военных операций. Основной медиаканал хуситов Al Masirah TV сообщил, что семь человек погибли при атаке на порт ас-Салиф, а остальные – в ходе двух ударов по нефтяному комплексу в Рас-Иса, который также находится в провинции Ходейда.

    Al Masirah TV также уточнил, что израильские силы нанесли четыре удара по порту и два по нефтяному объекту. В дополнение к этому, целью атак стали две центральные электростанции, расположенные к югу и северу от столицы Йемена, Саны.

    Ранее йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» сообщили об атаке на Яффо в Тель-Авиве с использованием гиперзвуковой ракеты «Палестина-2». Кроме того они осуществили атаки на Тель-Авив и Ашкелон при помощи беспилотников, заявил военный представитель повстанцев Яхья Сариа.

    17 декабря 2024, 06:15 • Новости дня
    В Сирии заявили о невозможности разорвать договор с Россией по Тартусу

    Эмиратское издание National заявило о «позитивной атмосфере» переговоров России и новых властей Сирии

    В Сирии заявили о невозможности разорвать договор с Россией по Тартусу
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия и новые сирийские власти ведут переговоры о сохранении российских военных баз в Тартусе и Латакии, в группировке «Хайят Тахрир аш-Шам» заявили, что новые власти не намерены разрывать договор об аренде порта, сообщило эмиратское издание National.

    Источник National заявил, что переговоры проходят в «позитивной атмосфере», стороны находятся на первом этапе обсуждения вопросов российского военного присутствия в регионе, передает ТАСС.

    Новые власти не намерены разрывать договор об аренде порта Тартус, заключенный с Россией. Источник указал, что группировка не может в одностороннем порядке отменить аренду, и «любой новый режим должен соблюдать его условия».

    Представитель российских Вооруженных сил на авиабазе Хмеймим заявил, что российские военные поддерживают «хорошие отношения» с новыми сирийскими властями.

    «У нас есть контакт и связь с новым главой правительства, и ни одна из сторон не провоцирует другую», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 27 ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии, а 8 декабря вошли в Дамаск, который оставили подразделения правительственных сил.

    Будущее российских военных баз в Сирии остается неопределенным, Москва продолжает переговоры с силами, которые контролируют обстановку в стране, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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    17 декабря 2024, 03:57 • Новости дня
    ЕС захотел добиться от новых властей Сирии закрытия российских баз

    Каллас заявила о намерении ЕС поднять вопрос об упразднении российских баз в Сирии

    ЕС захотел добиться от новых властей Сирии закрытия российских баз
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз планирует поднять вопрос об упразднении российских баз в Сирии при взаимодействии с новыми властями страны, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

    Каллас по итогам заседания министров иностранных дел стран Евросоюза заявила, что Евросоюз «будет поднимать этот вопрос на встречах с руководством на разных уровнях», передает РИА «Новости».

    По ее словам, этот вопрос рассматривали в ходе заседания, и ряд европейских министров выразили мнение, что отказ от «российского влияния» должен стать условием для дальнейших переговоров с новым руководством Сирии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас заявила о начале дипломатических контактов ЕС с новыми властями Сирии. В Сирии вооруженная оппозиция захватила власть. При этом неясной остается судьба российских военных баз.

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    18 декабря 2024, 16:16 • Видео
    Украина готовит новое наступление?

    Некоторые аналитики ожидают от ВСУ новой попытки наступления, в том числе и через «старую» госграницу, как это было в Курской области. Якобы для этого создан специальный «кулак» из новых бригад, в который передана военная техника, помеченная квадратами. Заявляется, что атака состоится перед новогодними праздниками или сразу после них. Чему верить?

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    17 декабря 2024, 21:25 • Новости дня
    Израиль ответил на обвинение Турции в оккупации Сирии
    Израиль ответил на обвинение Турции в оккупации Сирии
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израиль обвинил Турцию в систематическом захвате сирийской территории и использовании прокси-группировок для оккупации на фоне осуждения Анкарой плана удвоения населения Голанских высот.

    В соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) МИД Израиля указал на действия Турции, начиная с военных операций в 2016, 2018 и 2019 годах. «Турция систематически вторгалась на сирийскую территорию, и этот процесс начался с военных операций в 2016, 2018 и 2019 годах и продолжается по сей день. Турция создала прокси-зоны, где под ее контролем действуют вооруженные группировки, такие как Сирийская национальная армия», – говорится в сообщении.

    Израильское дипведомство заявило, что сейчас около 15% территории Сирии контролируется силами, поддерживаемыми Турцией. В этих районах используется турецкая валюта, работают турецкие банки и почтовые службы, подчеркнули в МИД еврейского государства.

    Израиль также обвинил Турцию в поддержке джихадистских сил против курдов в Сирии. «Последней страной, которая может говорить об оккупации в Сирии, является Турция», – заявили в ведомстве.

    Напомним, канцелярия премьер-министра Израиля сообщила об одобрении плана по развитию Голанских высот, включающего укрепление поселений и удвоение населения в регионе.

    Ранее главы МИД восьми арабских стран призвали Израиль вывести войска с сирийской части Голанских высот, а также из провинций Дамаск и Эль-Кунейтра.

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    16 декабря 2024, 21:56 • Новости дня
    Эксперт: В Израиле не будет отбоя от желающих переехать жить на Голанские высоты

    Политолог Ципис: Заселять Голанские высоты будут даже переселенцы из США

    Эксперт: В Израиле не будет отбоя от желающих переехать жить на Голанские высоты
    @ Schoening/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    У Израиля не будет проблем с заселением Голанских высот. Многие религиозные жители страны готовы воспринять переезд в этот регион как долг перед лицом веры, рассказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее в правительстве Израиля одобрили план по удвоению населения Голанских высот.

    «В первую очередь заселять Голанские высоты отправятся рьяные сионисты. Для них это вопрос религиозного долга. Вместе со своими семьями данные люди и займутся развитием всего региона. Учитывая то, что многие выходцы из США в Израиле к вопросам веры относятся с трепетом, не исключаю, что и они могут сюда перебраться», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Многие коренные жители еврейского государства также откликнутся на призыв к осваиванию Голанских высот. В стране имеется целое поселенческое движение, которое стремится к расширению национальных границ. Например, за зеленой линией на Западном берегу реки Иордан проживают около 450 тыс. человек», – отмечает он.

    «Они привыкли к трудностям и также могут попробовать переехать на новые территории государства. Такие люди не интересуются привлекательностью инфраструктуры в регионе. Жизнь в полевых условиях для них – не проблема. Ими движет идея и вера. Поэтому как только в Кнессете проведут закон о заселении Голанских высот, отбоя от желающих переехать не будет», – акцентирует собеседник.

    «С точки зрения безопасности проблем не возникнет. Эта территория имеет огромное стратегическое значение. ЦАХАЛ будет тщательно охранять ее, как и прибывающих поселенцев. Кроме того, приезжающие и сами, скорее всего, будут уметь обращаться с оружием», – заключил Ципис.

    Накануне израильский кабинет министров единогласно одобрил план премьер-министра Биньямина Нетаньяху стоимостью 40 млн шекелей (11 млн долларов) по удвоению населения Голанских высот. Инициатива касается только той части региона, которую удерживает Израиль, сообщает The Times of Israel.

    В настоящий момент здесь проживают около 50 тыс. человек, среди которых поровну евреев и друзов. По данным канцелярии премьер-министра, деньги пойдут на образование, возобновляемые источники энергии, создание студенческой деревни и мероприятия по переселению новых жителей.

    Саудовская Аравия раскритиковала новый план, назвав его «саботажем» против Сирии. Катар заявил, что действия Тель-Авива являются «новым эпизодом в серии израильских агрессий на сирийских территориях и грубым нарушением международного права», а ОАЭ подчеркнули, что этот шаг «угрожает дальнейшей эскалации и напряженности в регионе».

    Ранее министр обороны Исраэль Кац приказал военным подготовиться к пребыванию на сирийской стороне горы Хермон в предстоящие зимние месяцы, поскольку Израиль стремится не допустить попадания приграничного региона в чужие руки.

    В свою очередь Нетаньяху заявил, что Голанские высоты являются частью Израиля. «Мы все понимаем огромную важность нашего присутствия там, на Голанских высотах, а не у их подножия. Наши контроль и власть над Голанскими высотами обеспечивают нам безопасность. Голанские высоты всегда будут частью Израиля», – сказал он.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие территориальные образования могут появиться на руинах Сирии.

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    17 декабря 2024, 03:17 • Новости дня
    Сирия при Асаде сохранила резервы в 26 т золота

    Reuters сообщило о 26 т золота в хранилищах центрального банка Сирии

    Сирия при Асаде сохранила резервы в 26 т золота
    @ SuperStock/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В хранилищах центрального банка Сирии находится почти 26 т золота, сохранившегося со времен начала гражданской войны в 2011 году, однако валютные резервы страны значительно сократились, сообщает Reuters.

    Сирия сохранила свои золотые резервы за время правления Башара Асада и после захвата власти его противниками, сообщает Reuters.

    По данным Всемирного совета по золоту, на июнь 2011 года золотой запас Сирии составлял 25,8 тонн, что эквивалентно 2,2 млрд долларов по текущим рыночным ценам.

    Однако валютные резервы Сирии значительно уменьшились. Как утверждают источники, знакомые с ситуацией, в кассе центрального банка находится лишь около 200 млн долларов наличными. Один из источников заявил, что резервы валюты в долларах составляют «сотни миллионов», тогда как в конце 2011 года они достигали 14 млрд долларов. В 2010 году МВФд оценивал валютные резервы Сирии в 18,5 млрд долларов.

    Истощение долларовых резервов связано с тем, что при Асаде власти использовали их для финансирования закупок продовольствия и топлива, а также для поддержания военных действий.

    Сирия прекратила предоставлять финансовую информацию международным организациям после подавления протестов в 2011 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 27 ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии, а 8 декабря вошли в Дамаск, который оставили подразделения правительственных сил. Асад сложил с себя полномочия президента Сирии и покинул страну. Он получит политическое убежище в России.

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    17 декабря 2024, 04:25 • Новости дня
    Новые власти Сирии выразили желание «получить голос» в СБ ООН

    Аль-Джулани заявил о стремлении новых властей Сирии «получить голос» в СБ ООН

    Tекст: Антон Антонов

    Новые власти Сирии хотят «получить голос» в СБ ООН, считая. что резолюции, касающиеся ситуации в стране, должны быть пересмотрены, заявил лидер новых властей Ахмед аш-Шараа, известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани.

    «Мы стремимся получить голос в Совете Безопасности», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Asharq.

    Аш-Шараа подчеркнул, что новые власти стремятся к пересмотру некоторых резолюций ООН, касающихся Сирии. Однако он не уточнил, в каком формате они видят свое участие в деятельности СБ.

    Кроме того, аш-Шараа высказался о недавних переговорах по Сирии, которые состоялись в Акабе (Иордания). Эти переговоры собрали министров иностранных дел нескольких стран региона, включая Бахрейн, Египет, Иорданию, Ирак, Катар, Ливан, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Турцию, а также госсекретаря США и главу европейской дипломатии. Лидер сирийских вооруженных формирований считает, что встреча прошла в урезанном составе из-за отсутствия представителей Сирии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД,  аш-Шараа выразил желание стать кандидатом на пост президента Сирии, если это будет поддержано гражданами страны или его окружением, а также он заявил, что «дал шанс» России пересмотреть отношения с сирийцами.

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    16 декабря 2024, 12:13 • Новости дня
    Израиль атаковал ПВО Сирии в Тартусе

    Израиль нанес удар по сирийским системам ПВО в Тартусе с мощностью землетрясения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Тартусе Израиль совершил атаку на сирийские средства ПВО, мощность которой сопоставили с землетрясением, фиксировавшимся даже программами на телефонах.

    Израиль осуществил атаку на сирийские системы противовоздушной обороны в провинции Тартус, передает ТАСС. Мощность удара была настолько велика, что ее сравнивают с землетрясением. Информацию об этом сообщил источник в провинции Тартус.

    Собеседник агентства уточнил, что удар был нанесен в районе цементного завода, где находились сирийские средства ПВО. По его словам, сила удара была такой, что даже программы на телефонах зафиксировали землетрясение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль нанес авиаудары по военным объектам в Латакии и Тартусе, а также ударил по военным объектам возле Дамаска, что вынуждает новую Сирию возрождать арабское военное искусство.

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    17 декабря 2024, 13:07 • Новости дня
    Аятолла Хаменеи пригрозил Израилю уничтожением за действия в Сирии

    Иранский лидер Хаменеи заявил о возможном уничтожении Израиля за нападение в Сирии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль может быть уничтожен за свои действия в Сирии, и подчеркнул, что силы исламского сопротивления продолжат борьбу.

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль потерпит сокрушительное поражение из-за своего вторжения в Сирию, передает ТАСС.

    Это заявление было сделано на встрече с иранскими женщинами, где Хаменеи подчеркнул, что силы исламского сопротивления продолжат свою борьбу. Он отметил, что США, Израиль и их союзники совершают преступления в Сирии и ошибочно полагают, что смена власти в Дамаске означает конец сопротивления.

    Хаменеи подчеркнул, что несмотря на попытки Израиля окружить и уничтожить силы ливанской шиитской организации «Хезболла» на сирийской территории, сам Израиль окажется уничтоженным. Он добавил, что сектор Газа и Ливан продолжают свою борьбу против израильской агрессии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, падение режима Асада в Сирии может создать Израилю больше проблем, чем возможностей. Трамп рассматривает возможность нанесения превентивных ударов по Ирану. Израиль продолжит свои операции в Сирии, несмотря на международную критику.

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    17 декабря 2024, 02:59 • Новости дня
    США нанесли удар по зданию минобороны хуситов в Йемене

    Tекст: Антон Антонов

    Авиация США атаковала здание министерства обороны хуситов (мятежного движения «Ансар Аллах») в столице Йемена Сане, сообщило центральное командование вооруженных сил США.

    США сообщили, что «нанесли высокоточный авиаудар». Удар был направлен против «ключевого пункта командования и управления хуситов». В заявлении командования отмечается, что удар был произведен по главному центру координации нападений хуситов на корабли ВМС США и торговые суда, курсирующие в Красном море, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Соединенные Штаты и Британия нанесли авиаудар по объектам хуситов в йеменской провинции Хаджа.

    Axios сообщал, что Пентагон шокировало современное ракетное вооружение хуситов.

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    18 декабря 2024, 00:33 • Новости дня
    Курды предложили создать демилитаризованную зону в Кобани на севере Сирии

    Курдская коалиция СДС предложила создать зону в Кобани под контролем американских военных

    Tекст: Вера Басилая

    Курдская коалиция «Силы демократической Сирии» (СДС) предложила создать демилитаризованную зону в Айн-эль-Арабе (Кобани) на севере Сирии под контролем американских войск, заявил военный руководитель курдской коалиции Мазлюм Абди.

    Военный руководитель курдской коалиции «Силы демократической Сирии» Мазлюм Абди предложил создать демилитаризованную зону в Айн-эль-Арабе, известном как Кобани, на севере Сирии, данная инициатива направлена на снижение напряженности на границе с Турцией и обеспечение безопасности региона, передает ТАСС.

    Абди подчеркнул, что курды сохраняют приверженность режиму прекращения огня и готовы создать демилитаризованную зону, чтобы устранить озабоченность Турции по поводу безопасности ее границ. Он заявил, что зона будет находиться под контролем американских военных, которые сформируют отряды для ее охраны.

    Ранее представитель курдской СДС Абдельсалам Ахмад выразил опасения, что после прихода вооруженной оппозиции Сирия может столкнуться с внутренними конфликтами, аналогичными ливийскому сценарию.

    Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о намерении Турции принять «превентивные меры» против Рабочей партии Курдистана и ИГ в Сирии.

    Курды, под контролем которых находятся районы северо-востока Сирии, противостоят «Сирийской национальной армии», протурецкому формированию, которое вместе с «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) свергло власть в Сирии.

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    16 декабря 2024, 10:28 • Новости дня
    В МИД опровергли информацию об инцидентах с российским флагом в Дамаске

    Диппредставительство в Дамаске опровергло информацию об инцидентах с российским флагом

    Tекст: Вера Басилая

    В российском диппредставительстве в Дамаске не было инцидентов с флагом России, посол Александр Ефимов продолжает работу в Сирии на своем месте, сообщили в посольстве.

    Инциденты с российским флагом над посольством России в Дамаске не фиксировались, заявили ТАСС в диппредставительстве.

    В посольстве также сообщили, что российский посол в Сирии Александр Ефимов остается в Дамаске, он продолжает работу.

    Ранее в ДСКЦ МИД России сообщили об эвакуации из Дамаска части персонала российских загранпредставительств. Там также уточнили, что работа посольства продолжается.

    Новые власти Сирии сообщили, что Россия переместила не менее 400 военных из района Дамаска на авиабазу Хмеймим в координации с ними.

    Лидер новых властей Ахмед аш-Шараа, известный как Абу Мухаммед аль-Джулани, заявил, что «дал шанс» России пересмотреть отношения с сирийцами.

    В свою очередь замглавы МИД России Богданов сообщил, что Россия надеется сохранить свои военные базы в Сирии для борьбы с терроризмом.

    Также сообщалось, что Москва близка к заключению соглашения с новыми властями Сирии о сохранении военных баз.

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    19 декабря 2024, 04:03 • Новости дня
    Турция отказалась от операции в Сирии при условии решения курдской проблемы

    Турция не будет вмешиваться в Сирию при полном контроле новых властей над курдами

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что военная операция против курдских сил в Сирии не состоится, если новые власти страны смогут решить проблему с контролем над территориями, где проживают курды.

    Турция не будет проводить военную операцию против курдских «Сил народной самообороны» в Сирии, если новые власти страны возьмут под полный контроль все территории, включая районы проживания курдов, передает ТАСС. Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан в интервью телеканалу Al Jazeera. Он подчеркнул, что серьезной угрозой для Турции остается расширение Рабочей партии Курдистана в Сирии.

    Фидан отметил, что с приходом новой администрации в Дамаске, вопросы безопасности и контроля над территорией становятся их прямой ответственностью. В связи с этим, Турция не видит необходимости вмешиваться, если сирийские власти справятся с данной задачей. Также Фидан выразил надежду, что сирийские беженцы смогут добровольно вернуться домой, если ситуация стабилизируется.

    Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что Турция наращивает военное присутствие вдоль границы с Сирией, что может свидетельствовать о подготовке к вторжению. Однако Фидан заверил, что Анкара не намерена сохранять свое присутствие в Сирии, если угрозы миграции и терроризма будут устранены.

    Турция уже проводила военные операции на территории Сирии для создания зоны безопасности вдоль границы. В 2019 году была проведена операция «Источник мира», в результате которой была создана зона безопасности в провинциях Хасеке и Ракка. Ранее операции «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь» привели к созданию аналогичных зон в других регионах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, курдская коалиция «Силы демократической Сирии» предложила создать демилитаризованную зону в Айн-эль-Арабе на севере Сирии под контролем американских войск, об этом заявил военный руководитель курдской коалиции Мазлюм Абди здесь. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Турция играет ключевую роль в будущем Сирии после свержения Башара Асада повстанцами, поддержанного Анкарой. США рассматривают возможность отправки военнослужащих в Сирию для реализации задач, озвученных госсекретарем Энтони Блинкеном и контактной группой, в поддержку переходного политического процесса, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

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    17 декабря 2024, 23:29 • Новости дня
    Правящая партия в Турции перестала считать ХТШ террористической организацией

    Правящая партия Турции перестала считать Хайат Тахрир аш-Шам террористической организацией

    Tекст: Вера Басилая

    В правящей турецкой Партии справедливости и развития группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» ( запрещена в России) больше не рассматривается как террористическая организация, заявил официальный представитель партии Омер Челик.

    По словам Омера Челика, правящая Партия справедливости и развития (Ak Parti) больше не считает «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ) террористической организацией, передает РИА «Новости».

    Он заявил, что изменения будут отражены в списке террористических организаций.

    Челик отметил, что ХТШ больше не является террористом де-факто, так как «все установили с ней контакт».

    Ранее Израиль обвинил Турцию в систематическом захвате сирийской территории и использовании прокси-группировок для оккупации, в то время как Анкара осудила план удвоения населения Голанских высот.

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Турция играет ключевую роль в будущем Сирии после свержения Башара Асада повстанцами, которых поддерживает Анкара.

    При этом, как отмечала газета The Washington Post, сирийский конфликт может перерасти в гражданскую войну между протурецкими формированиями и поддерживаемыми США курдами.

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    18 декабря 2024, 02:28 • Новости дня
    США допустили исключение ХТШ из списка террористов

    Госдеп: США могут исключить ХТШ из списка террористов на основании действий группировки

    Tекст: Вера Басилая

    США рассмотрят возможность исключения группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»(ХТШ, запрещена в России) из списка террористов, однако решение будет основываться исключительно на конкретных действиях организации, а не на публичных заявлениях, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

    Госдепартамент США готов рассмотреть возможность исключения группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ), запрещенной в РФ, из списка иностранных террористических организаций. Это решение будет основываться исключительно на действиях группировки, а не на ее публичных заявлениях, передает ТАСС

    По словам Миллера, США уже провели первичные контакты с группировкой, чтобы изложить свое видение развития ситуации и необходимые шаги с их стороны.

    «Мы будем очень пристально следить за этим, не только следить, но и участвовать в этом процессе», – подчеркнул Миллер.

    Миллер добавил, что прежде чем вносить изменения в политику, США рассчитывают увидеть действия временных властей в Дамаске, что также будет учитываться при принятии решения о статусе ХТШ.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен поддержал прямые контакты с сирийской группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» и другими формированиями в Сирии.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предложил США в шутку за обещанные Вашингтоном 10 млн долларов предоставить информацию о лидере этой же группировки Ахмеде аш-Шараа, которого Госдепартамент США признал террористом.

    Между тем, правящая партия Турции перестала считать «Хайат Тахрир аш-Шам» террористической организацией, а глава Чечни Рамзан Кадыров предложил начать процедуру исключения этой группировки из списка террористических организаций в России.

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    16 декабря 2024, 11:01 • Новости дня
    Каллас заявила о начале дипломатических контактов ЕС с новыми властями Сирии

    Каллас заявила, что ЕС начнет дипломатические контакты с новыми властями Сирии

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский Союз планирует установить дипломатические связи с новыми властями Сирии, если «они будут двигаться в правильном направлении», сообщила глава дипломатов ЕС Кая Каллас перед встречей глав МИД ЕС.

    Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас сообщила, что Европейский Союз начнет дипломатические контакты с новыми властями Сирии. Это заявление она сделала по прибытии на первую встречу глав МИД ЕС под ее председательством, передает ТАСС.

    «Я уполномочила послов ЕС отправиться в Дамаск и установить контакты с новыми властями Сирии», – заявила Каллас.

    Кроме того, на этой встрече главы МИД ЕС обсудят уровень и характер взаимодействия с новыми властями Сирии, а также возможные предложения от ЕС, если сирийские власти «будут демонстрировать прогресс в нужном направлении».

    Ранее Кая Каллас заявила, что говорить о признании переходного правительства Сирии и снятии санкций с группировки ХТШ преждевременно, однако это не должно мешать переговорам.

    Кроме того, Каллас заявила, что конец диктатуры Башара Асада является позитивным и долгожданным событием, которое демонстрирует слабость его сторонников, России и Ирана.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, какие политические взгляды исповедуют новые первые лица Сирии и на кого они ориентированы.

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