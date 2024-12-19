Al Jazeera: Израиль нанес авиаудары по Йемену, погибли не менее девяти человек

Tекст: Мария Иванова

По данным Al Jazeera, в результате израильских авиаударов по Йемену погибли по меньшей мере девять человек. Эти удары стали ответом на запуск ракеты, произведенный хуситами в сторону Израиля.

Целями атак стали электростанции, порт и нефтяной объект в городах Ходейда и Сана. Израильская армия заявила, что удары были направлены по «военным целям» хуситов, расположенным на западном побережье и в глубине Йемена. По данным армии, эти объекты используются силами хуситов для проведения военных операций. Основной медиаканал хуситов Al Masirah TV сообщил, что семь человек погибли при атаке на порт ас-Салиф, а остальные – в ходе двух ударов по нефтяному комплексу в Рас-Иса, который также находится в провинции Ходейда.

Al Masirah TV также уточнил, что израильские силы нанесли четыре удара по порту и два по нефтяному объекту. В дополнение к этому, целью атак стали две центральные электростанции, расположенные к югу и северу от столицы Йемена, Саны.

Ранее йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» сообщили об атаке на Яффо в Тель-Авиве с использованием гиперзвуковой ракеты «Палестина-2». Кроме того они осуществили атаки на Тель-Авив и Ашкелон при помощи беспилотников, заявил военный представитель повстанцев Яхья Сариа.