Хуситы ударили по Израилю «гиперзвуковой ракетой»

Tекст: Ольга Иванова

Как передает ТАСС, хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» осуществили атаку на Израиль, выпустив «гиперзвуковую ракету» по району Яффо в Тель-Авиве. Это заявление сделал военный представитель повстанцев Яхья Сариа.

В своем выступлении на телеканале Al Masirah, принадлежащем хуситам, Сариа заявил: «Ракетные войска провели операцию, атаковав важную цель в оккупированном районе Яффо с применением гиперзвуковой ракеты "Палестина-2"». Ранее хуситы неоднократно угрожали Израилю ракетными ударами, и эта атака стала первым подтвержденным случаем использования «гиперзвуковой ракеты».

Как писала газета ВЗГЛЯД, движение «Ансар Аллах» из Йемена осуществило атаки на Тель-Авив и Ашкелон при помощи беспилотников.