Хуситы нанесли удары по Тель-Авиву и Ашкелону беспилотниками

Хуситы ударили по Тель-Авиву и Ашкелону с помощью беспилотников

Tекст: Ольга Иванова

Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» заявили о нанесении ударов по районам Яффо в Тель-Авиве и городу Ашкелон в Израиле. Как передает ТАСС, об этом сообщил военный представитель повстанцев Яхья Сариа.

В заявлении вооруженных сил мятежников, опубликованном в телеграм-канале представителя «Ансар Аллах», говорится: «Военно-воздушные силы провели военную операцию, нанеся удары по ряду военных и важных объектов израильского противника в районах Яффо и Ашкелон на юге оккупированной Палестины».

По словам хуситов, беспилотники, запущенные по целям в Израиле, успешно достигли своих целей. Движение «Ансар Аллах» продолжает заявлять о своем стремлении наносить удары по израильским объектам, поддерживая напряженность в регионе.

Накануне хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили о нанесении удара беспилотниками по важной цели в Эйлате на юге Израиля, называя это военной операцией против израильского противника в оккупированной Палестине.