В то время, как все идеологические органы Запада стеной стоят на пути «российских нарративов», Эмили Мортимер и те, кто поставил свои деньги на ее кинопроект, готовят свой маленький подкоп под эту стену. Для этого сгодится даже банальная, не имевшая никаких последствий история 35-летней давности, мало кому известная как в России, так и на Западе.3 комментария
Reuters: Трамп заблокировал план Израиля по убийству Хаменеи
Президент США Дональд Трамп в последние дни наложил вето на израильский план по убийству верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, пишет Reuters.
Агентство ссылается на двух американских чиновников, знакомых с ситуацией. В материале отмечается, что решение Трампа было принято недавно, передает РИА «Новости».
В публикации приводится комментария: «Президент США Дональд Трамп в последние несколько дней наложил вето на израильский план убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи».
Один из источников уточнил, что вопрос о преследовании всего политического руководства Ирана в настоящий момент не рассматривается.
Ранее Трамп подчеркнул, что мир между Ираном и Израилем возможен и указал на важность переговоров на фоне текущей эскалации ситуации на Ближнем Востоке.
Также Трамп сообщил о согласии с мнением президента России Владимира Путина о том, что «война между Израилем и Ираном должна закончиться».