Reuters: Трамп заблокировал план Израиля по убийству Хаменеи

Tекст: Ольга Иванова

Агентство ссылается на двух американских чиновников, знакомых с ситуацией. В материале отмечается, что решение Трампа было принято недавно, передает РИА «Новости».

В публикации приводится комментария: «Президент США Дональд Трамп в последние несколько дней наложил вето на израильский план убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи».

Один из источников уточнил, что вопрос о преследовании всего политического руководства Ирана в настоящий момент не рассматривается.

Ранее Трамп подчеркнул, что мир между Ираном и Израилем возможен и указал на важность переговоров на фоне текущей эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Также Трамп сообщил о согласии с мнением президента России Владимира Путина о том, что «война между Израилем и Ираном должна закончиться».