Европейским глобалистам, которые обязали балканских лидеров принять участие в Одесском саммите, важны не ситуативные интересы Санду и Зеленского, они строят долгосрочные программы по сдерживанию России.0 комментариев
В Израиле из-за ударов Ирана погибли 24 человека
Советник в офисе премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман сообщил о гибели 24 человек и более 640 раненых в результате ракетных ударов Ирана.
Ракетные удары, нанесенные Ираном по территории Израиля начиная с 13 июня, привели к жертвам среди населения и разрушениям, передает ТАСС со ссылкой на Гендельмана.
«Потери среди гражданского населения: 24 человека погибли, более 647 получили ранения», – говорится в сообщении.
По данным сводки, в Налоговое управление Израиля подано 18 тыс. 766 заявлений на компенсацию ущерба от атаки. Гендельман отметил, что большинство заявлений связано с разрушением жилья и инфраструктуры.
Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, иранские ракеты нанесли удар по штаб-квартире израильской разведывательной службы недалеко от Тель-Авива. Иран заявил о применении новейшей ракеты.
Кремль заявил о «галопирующей эскалации» конфликта между Израилем и Ираном.