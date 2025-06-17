  • Новость часаКНДР решила отправить саперов и строителей для восстановления Курской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Израиль готовит почву для сноса иранского руководства
    Эксперт: Досрочный отъезд Трампа с саммита G7 – пощечина Зеленскому
    Озвучена причина сокращения западных поставок оружия Украине
    NYT: У США есть бомба, способная достичь ядерного объекта Ирана
    Стали известны цели российских ударов по аэропорту Киева
    Госдума приняла закон о защите русского языка
    Мантуров: Renault делает все, чтобы не иметь шанса вернуться в Россию
    Politico: Запад не в состоянии помочь Украине победить Россию
    В Оманском заливе у берегов ОАЭ столкнулись два нефтетанкера
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Украина, Молдавия и Румыния нацелились на Приднестровье

    Европейским глобалистам, которые обязали балканских лидеров принять участие в Одесском саммите, важны не ситуативные интересы Санду и Зеленского, они строят долгосрочные программы по сдерживанию России.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков «Национальное достояние» в поисках новой точки равновесия

    Газпром оказался в эпицентре геополитического шторма, который кардинально изменил ландшафт мирового энергетического рынка и поставил под вопрос десятилетиями выстраиваемую экспортную стратегию.

    7 комментариев
    Фэнь Вэй Фэнь Вэй Китайский рецепт устойчивости в мире неопределенности

    Китай считает, что стремление к превосходству в силе или абсолютной безопасности ведет к тупиковым ситуациям, а проведение идеологических линий или формирование эксклюзивных блоков приводит к разделению и конфронтации.

    3 комментария
    17 июня 2025, 14:19 • Новости дня

    В Израиле из-за ударов Ирана погибли 24 человека

    Tекст: Евгения Караваева

    Советник в офисе премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман сообщил о гибели 24 человек и более 640 раненых в результате ракетных ударов Ирана.

    Ракетные удары, нанесенные Ираном по территории Израиля начиная с 13 июня, привели к жертвам среди населения и разрушениям, передает ТАСС со ссылкой на Гендельмана.

    «Потери среди гражданского населения: 24 человека погибли, более 647 получили ранения», – говорится в сообщении.

    По данным сводки, в Налоговое управление Израиля подано 18 тыс. 766 заявлений на компенсацию ущерба от атаки. Гендельман отметил, что большинство заявлений связано с разрушением жилья и инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, иранские ракеты нанесли удар по штаб-квартире израильской разведывательной службы недалеко от Тель-Авива. Иран заявил о применении новейшей ракеты.

    Кремль заявил о «галопирующей эскалации» конфликта между Израилем и Ираном.

    На ваш взгляд
    Какую из сторон вы поддерживаете в конфликте между Израилем и Ираном?




    Результаты
    17 комментариев

    17 июня 2025, 11:29 • Новости дня
    Иран атаковал Тель-Авив и Хайфу «новым оружием»

    Иран заявил о применении «нового оружия» и усилении ударов по Израилю

    Иран атаковал Тель-Авив и Хайфу «новым оружием»
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Иран провел массированную атаку на израильские города Тель-Авив и Хайфу, а также другие военные объекты, используя передовое вооружение и сотни ударных беспилотников, заявил командующий сухопутными войсками армии исламской республики генерал-майор Киюмарс Хейдари.

    По словам Хейдари, Иран атаковал Тель-Авив, Хайфу и другие военные объекты Израиля новым и передовым оружием, используя сотни ударных беспилотников, передает ТАСС.

    Он отметил, что в ближайшие часы атаки будут усилены и подчеркнул, что Вооруженные силы Ирана применяют современные образцы вооружения.

    Генерал-майор Хейдари сообщил, что сотни высокоточных беспилотников большой дальности успешно поразили склады вооружений и стратегические цели Израиля в Тель-Авиве и Хайфе.

    В свою очередь, пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) объявила о начале более масштабной и разрушительной ракетной атаки по Израилю. По данным IRNA, новая волна ракетных ударов воздушно-космических сил КСИР значительно превосходит предыдущие по мощности.

    На ваш взгляд
    Какую из сторон вы поддерживаете в конфликте между Израилем и Ираном?




    Результаты
    17 комментариев

    В Тель-Авиве и ряде других регионов Израиля объявили воздушную тревогу на фоне ракетных запусков с территории Ирана.

    Представитель Корпуса стражей исламской революции заявил о начале девятой волны непрерывных атак по Израилю.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в конфликт на Ближнем Востоке могут вступить страны НАТО, в том числе США.

    Комментарии (7)
    17 июня 2025, 09:05 • Новости дня
    Трамп досрочно покинул саммит «Большой семерки» и высмеял Макрона
    Трамп досрочно покинул саммит «Большой семерки» и высмеял Макрона
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп заявил, что покидает саммит G7 ранее запланированного срока не ради работы по прекращению огня между Ираном и Израилем, а по более серьезной причине.

    Американский президент уточнил, что его возврат в Вашингтон не связан с попытками прекращения огня между Израилем и Ираном, как предполагал Макрон, передает РИА «Новости».

    По его словам, французский лидер Эммануэль Макрон ошибочно предположил, что он возвращается в Вашингтон именно с этой целью, однако на самом деле это не так.

    Трамп отметил, что у Макрона нет информации о настоящих причинах его отъезда, и добавил, что французский президент часто ошибается в подобных вопросах, делая это осознанно или нет.

    Ранее Трамп разместил в соцсети пост с призывом срочно покинуть Тегеран. Власти Тегерана предложили странам Персидского залива убедить Дональда Трампа повлиять на Израиль ради немедленного прекращения огня в обмен на уступки в ядерных переговорах.

    Дональд Трамп призвал Иран и Израиль заключить соглашение ради мира и выступил против втягивания США в конфликт Израиля и Ирана. При этом он заявил, что инициатива Тегерана о переговорах прозвучала слишком поздно, поскольку срок для соглашения уже истек.

    Комментарии (12)
    17 июня 2025, 12:55 • Видео
    Израиль против Ирана. Кто победит?

    В войне, которую Израиль начал против Ирана, ему опять сопутствует удача, как это было в случаях с ХАМАС, «Хезболлой» и Сирией.

    Комментарии (0)
    16 июня 2025, 22:37 • Новости дня
    Press TV: Уничтоженные Израилем иранские самолеты F-14 были муляжами

    Press TV: Израиль уничтожил муляжи иранских F-14 в аэропорту Мехрабад

    Press TV: Уничтоженные Израилем иранские самолеты F-14 были муляжами
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Боевые самолеты F-14, которые Израиль объявил уничтоженными в ходе авиаудара по тегеранскому аэропорту Мехрабад, оказались установленными там муляжами, сообщило Press TV.

    Агентство сообщает, что уничтоженные ВВС Израиля иранские боевые самолеты F-14 оказались ложными целями, специально установленными в тегеранском аэропорту Мехрабад, передает РИА «Новости».

    В сообщении уточняется, что «израильская сторона заявляет об уничтожении иранских самолетов F-14, однако подтверждено, что поражены были именно муляжи». По данным израильских властей, в результате иранских ударов погибло более 20 человек, а число раненых превысило 600. Иран, в свою очередь, заявляет о более чем 220 погибших и 1,8 тыс. пострадавших.

    Обмен ударами между Израилем и Ираном происходит по несколько раз в сутки. Израильская сторона настаивает на продолжении кампании до ликвидации иранской ядерной программы, тогда как представители Ирана заявляют о намерении продолжать ответные обстрелы до прекращения израильских бомбардировок.

    На ваш взгляд
    Какую из сторон вы поддерживаете в конфликте между Израилем и Ираном?




    Результаты
    17 комментариев

    Ранее сообщалось, что в районе аэропорта Мехрабад в Тегеране днем в воскресенье прогремел взрыв.

    В аэропорту Мехрабад в Тегеране взрыв прогремел рядом с ангаром для истребителей, но инфраструктура и взлетно-посадочная полоса не пострадали.

    Комментарии (0)
    17 июня 2025, 09:52 • Новости дня
    El Pais сообщила об угрозе сокращения западных поставок оружия Киеву
    El Pais сообщила об угрозе сокращения западных поставок оружия Киеву
    @ Senior Airman Faith Schaefer/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Рост противостояния между Израилем и Ираном может привести к сокращению западных поставок вооружения Киеву, поскольку США считают Израиль приоритетным союзником, пишет испанская El Pais.

    Испанское издание Pais сообщает, напряженность на Ближнем Востоке может привести к сокращению поставок западного оружия Киеву, передает РИА «Новости».

    Издание отмечает, что конфликт между Израилем и Ираном негативно сказывается на ситуации на Украине, поскольку приоритеты США смещаются в сторону поддержки Израиля, их основного союзника в регионе.

    Также в статье подчеркивается, что на фоне усиливающегося противостояния на Ближнем Востоке для Украины сохраняется риск снижения внимания и ресурсов Запада. Особенно остро эта проблема стоит в отношении поставок вооружения и военной техники.

    Pais указывает, что эта ситуация может серьезно повлиять на возможности Киева продолжать боевые действия, поскольку значительная часть западной помощи теперь может быть перенаправлена в другую часть мира.

    Ранее Владимир Зеленский выразил опасения относительно снижения поддержки Украины со стороны Запада из-за конфликта между Израилем и Ираном.

    Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о переброске части американских средств ПВО с Украины на Ближний Восток.

    Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что помощь США Киеву прекратится из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    Комментарии (2)
    17 июня 2025, 10:07 • Новости дня
    Израиль впервые применил систему «Железный луч» против иранских ракет
    Израиль впервые применил систему «Железный луч» против иранских ракет
    @ Mamoun Wazwaz/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Впервые в ходе конфликта с Ираном Израиль применил лазерную систему ПВО «Железный луч» для перехвата ракет и беспилотников в боевых условиях, сообщил представитель посольства Израиля в Москве.

    Он пояснил, что комплекс работает в тестовом режиме и предназначен для борьбы с ракетами и беспилотными летательными аппаратами, передает ТАСС.

    Дипломат уточнил, что лазерная система «Железный луч» была применена для перехвата иранских ракет и беспилотников, что стало первым случаем ее боевого использования.

    Система «Железный луч», также известная как «Щит света», разработана для уничтожения ракет сверхмалой дальности, минометных и артиллерийских снарядов, а также малых дронов с помощью мощного лазерного луча.

    Годом ранее стало известно, что Израиль создает  комплекс «Железный луч», однако опыта его применения в военных столкновениях Тель-Авив до сих пор не имеет.

    Комментарии (7)
    16 июня 2025, 22:10 • Новости дня
    Карлсон: Война с Ираном ослабит Америку и может привести к краху «империи» США

    Журналист Карлсон заявил, что война с Ираном приведет к краху «империи» США

    Карлсон: Война с Ираном ослабит Америку и может привести к краху «империи» США
    @ Ron Sachs - Cnp For Ny Post/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Возможная война с Ираном может привести к краху американской «империи» и окончанию президентства Дональда Трампа, заявил американский журналист Такер Карлсон в подкасте с бывшим советником Трампа Стивом Бэнноном.

    Возможная война с Ираном может привести к краху американской «империи», а также завершить президентство Дональда Трампа, считает известный американский журналист и политический комментатор Такер Карлсон, передает РИА «Новости».

    Карлсон заявил, что опасается дальнейшего ослабления своей страны. Он отметил, что такой конфликт станет «идеальным способом посадить авианосец "Америка" на мель у берегов Ирана», что, по его мнению, также приведет к окончанию президентства Трампа.

    Журналист выразил сомнение в способности Соединенных Штатов вести масштабную войну на Ближнем Востоке. По мнению Карлсона, армия США сейчас полностью не готова к настоящему крупному конфликту.

    На ваш взгляд
    Какую из сторон вы поддерживаете в конфликте между Израилем и Ираном?




    Результаты
    17 комментариев

    Ранее Тегеран предложил странам Персидского залива убедить Дональда Трампа повлиять на Израиль ради немедленного прекращения огня в обмен на уступки в ядерных переговорах.

    Дональд Трамп призвал Иран и Израиль заключить соглашение ради мира и выступил против втягивания США в конфликт Израиля и Ирана.

    В Израиле допустили вступление США и Британии в конфликт с Ираном.

    В Кремле сообщили, что Россия выразила готовность при необходимости выступить посредником для снижения напряженности между Израилем и Ираном и предложила свои услуги для урегулирования конфликта.

    Комментарии (2)
    16 июня 2025, 21:56 • Новости дня
    Нетаньяху объявил о третьей цели операции Израиля против Ирана

    Нетаньяху раскрыл целью операции ликвидацию иранской «оси террора»

    Нетаньяху объявил о третьей цели операции Израиля против Ирана
    @ Leo Correa/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Израиля заявил о новой стратегической задаче в ходе военной кампании против Тегерана, подчеркнув необходимость борьбы с иранскими сателлитами.

    Израиль преследует три основные цели в операции против Ирана, сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции, передает ТАСС. По его словам, к традиционным задачам – уничтожению ядерной и ракетной программ Исламской республики – добавилась ликвидация так называемой «оси террора» в регионе.

    Нетаньяху заявил: «Мы хотим увидеть результат, и это значит три вещи: уничтожение ядерной программы, лишение [Ирана] возможности производить баллистические ракеты и ликвидация оси террора Ирана». Ранее израильские власти сообщали только о первых двух целях спецоперации.

    На ваш взгляд
    Какую из сторон вы поддерживаете в конфликте между Израилем и Ираном?




    Результаты
    17 комментариев

    Теперь официальный Тель-Авив публично обозначил намерение бороться с сетью иранских союзников и прокси-группировок по всему Ближнему Востоку. Такой шаг может отразиться на расстановке сил в регионе и привести к эскалации противостояния между Израилем и силами, поддерживаемыми Тегераном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске ракет с территории Ирана в сторону Израиля. Иранские военные призвали жителей Бней-Брака срочно эвакуироваться из-за планируемых ударов.

    Политолог Саймон Ципис заявил, что в конфликт на Ближнем Востоке могут вступить страны НАТО, включая США, а западные спецслужбы могут попытаться спровоцировать «цветную революцию» в Иране. Иран и Израиль на протяжении четырех суток продолжают обмен ударами.

    Комментарии (5)
    17 июня 2025, 05:06 • Новости дня
    Названо условие вступления США в войну Израиля и Ирана
    Названо условие вступления США в войну Израиля и Ирана
    @ Isaac Esposito/U.S. Navy/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Источники портала Axios сообщили об отсутствии намерения атаковать Иран или участвовать в войне Израиля и Ирана, пока последний не нацелится на американцев.

    «Администрация Трампа заявила нескольким ближневосточным странам-союзникам, что не планирует активно участвовать в войне между Израилем и Ираном, если Иран не нацелится на американцев», – сообщили Axios два источника

    Послание США заключается в том, что если Иран нападет на американцев в ответ, это будет означать переход красной черты. При этом США направили аналогичное сообщение тем же странам примерно за час до того, как Израиль начал войну в прошлый четверг, сообщив им, что США не будут участвовать в ней, говорится в статье.

    В обоих случаях США, по-видимому, ожидали, что страны передадут это сообщение Ирану, чтобы воспрепятствовать любым ответным мерам против сил или интересов США в регионе.

    «Иранцы пока очень осторожны и не предпринимают ничего, что могло бы подтолкнуть США ко вмешательству», – сказал арабский дипломат.

    Официальные лица США также утверждали, что в минувшие выходные у Израиля была оперативная возможность убить верховного лидера Ирана Али Хаменеи, но президент Трамп ясно дал понять Израилю, что он выступает против этого шага.

    На ваш взгляд
    Какую из сторон вы поддерживаете в конфликте между Израилем и Ираном?




    Результаты
    17 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Тегеран предложил странам Персидского залива убедить Дональда Трампа повлиять на Израиль ради немедленного прекращения огня в обмен на уступки в ядерных переговорах.

    Дональд Трамп призвал Иран и Израиль заключить соглашение ради мира и выступил против втягивания США в конфликт Израиля и Ирана.

    В Кремле сообщили, что Россия готова при необходимости выступить посредником для снижения напряженности между Израилем и Ираном и предложить свои услуги для урегулирования конфликта.

    Комментарии (4)
    17 июня 2025, 11:31 • Новости дня
    Tasnim сообщил о ракетном ударе Ирана по штабу Моссада

    Tекст: Александра Юдина

    В результате атаки иранских ракет был нанесен удар по штаб-квартире израильской разведывательной службы недалеко от Тель-Авива, сообщает Tasnim.

    По данным источника, штаб-квартира разведывательной службы «Моссад» попала под ракетный обстрел Ирана вблизи Тель-Авива, передает ТАСС.

    Подробности о возможных жертвах и последствиях атаки, а также официальные заявления сторон на момент публикации отсутствуют.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль начал военную операцию против Ирана. По данным израильской прессы, служба внешней разведки «Моссад» разместила в Иране ударные системы вблизи иранских ЗРК и создала базу беспилотников недалеко от Тегерана.

    Комментарии (0)
    17 июня 2025, 07:05 • Новости дня
    Страны G7 в совместном заявлении призвали Иран к деэскалации
    Страны G7 в совместном заявлении призвали Иран к деэскалации
    @ Michael Kappeler/dpa-Pool/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Страны «Большой семерки» (G7), собравшиеся в Канаде на 51-й саммит, в совместном заявлении призвали к Иран «деэскалации» и заверили, что Израиль имеет право на самооборону.

    В совместном заявлении страны G7 заявили, что Израиль имеет «право на самооборону», добавив, что «Иран никогда не должен иметь ядерное оружие», пишет Economic Times.

    «Мы подтверждаем, что Израиль имеет право на самооборону. Мы последовательно заявляли, что Иран никогда не может иметь ядерного оружия. Мы призываем, чтобы разрешение иранского кризиса привело к более широкой деэскалации военных действий на Ближнем Востоке, включая прекращение огня в секторе Газа», – сказано в заявлении.

    Мировые лидеры собрались в Канаде с конкретной целью: помочь разрядить ряд глобальных точек давления, но их намерения были сорваны из-за ситуации с  ядерной программой Ирана, и начавшейся кампании Израиля по воздушным  бомбардировкам Ирана.

    На саммите американский президент Дональд Трамп предупредил, что Тегерану необходимо свернуть свою ядерную программу, пока не стало «слишком поздно». Он отметил, что иранские лидеры «хотели бы поговорить», но у них было 60 дней на то, чтобы достичь соглашения по своим ядерным амбициям, и они не смогли сделать этого до начала израильского воздушного нападения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Тегеран предложил странам Персидского залива убедить Дональда Трампа повлиять на Израиль ради немедленного прекращения огня в обмен на уступки в ядерных переговорах.

    Дональд Трамп призвал Иран и Израиль заключить соглашение ради мира и выступил против втягивания США в конфликт Израиля и Ирана.

    В Кремле сообщили, что Россия готова при необходимости выступить посредником для снижения напряженности между Израилем и Ираном и предложить свои услуги для урегулирования конфликта.

    Комментарии (29)
    16 июня 2025, 21:23 • Новости дня
    SNN: Иран в ближайшее время ударит по Израилю
    SNN: Иран в ближайшее время ударит по Израилю
    @ Mamoun Wazwaz/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тегеран в ближайшие часы планирует атаковать израильские военные объекты, среди которых названа стратегическая авиабаза, сообщил иранский телеканал SNN.

    По информации SNN, под удар могут попасть сразу несколько важных военных объектов на территории Израиля, передает ТАСС. В частности, отмечается, что в список целей вошла авиабаза Рамат-Давид, которая, по заявлению источника, «сыграла ключевую роль в агрессии против Ирана».

    На ваш взгляд
    Какую из сторон вы поддерживаете в конфликте между Израилем и Ираном?




    Результаты
    17 комментариев

    Ранее Иран призвал эвакуироваться жителей израильского города Бней-Брак.

    В ходе израильского удара по городу Хомейн в Иране погибли минимум восемь военнослужащих Корпуса стражей исламской революции (КСИР), заявили в самом КСИР.

    Комментарии (4)
    17 июня 2025, 10:45 • Новости дня
    NYT: У США есть бомба, способная достичь ядерного объекта Ирана

    New York Times: У США есть бомба, способная достичь ядерного объекта Ирана

    NYT: У США есть бомба, способная достичь ядерного объекта Ирана
    @ US Air Force

    Tекст: Александра Юдина

    Самый укрепленный ядерный объект Ирана находится глубоко под землей, только Военно-воздушные силы США располагают 13-тонной авиабомбой, способной поразить этот объект, пишет The New York Times.

    Такая бомба, известная как «бункер-бастер», предназначена для уничтожения подземных укреплений и отличается особо прочным стальным корпусом, позволяющим преодолевать почву, скалу и бетон, передает The New York Times.

    По информации издания, традиционно считалось, что Израиль не может самостоятельно уничтожить Фордо из-за отсутствия соответствующего оружия и тяжелых бомбардировщиков. США также блокировали передачу Израилю противобункерных бомб.

    Однако представители израильских военных заявили, что Израиль мог бы атаковать электростанции и инфраструктуру вокруг Фордо, чтобы затруднить функционирование объекта, где расположены современные иранские центрифуги.

    Также отмечается, что Армия обороны Израиля и спецслужбы могут рассмотреть альтернативные способы нейтрализации объекта, например, разрушение входа в него. Атака на Фордо рассматривается как ключевой элемент любых усилий, направленных на прекращение иранской ядерной программы.

    Ранее президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social написал, что его призыв «Америка прежде всего» состоит из многих моментов, один из которых – отсутствие ядерного оружия у Ирана.

    Напомним, после атаки Израиля на Иран в ночь на 13 июня член комиссии по национальной безопасности Ирана сообщил, что очередной раунд обсуждения ядерной программы с США может быть отменен из-за недавнего удара Израиля. Позже глава МИД Омана объявил об отмене переговоров Ирана и США в Маскате.

    Комментарии (4)
    16 июня 2025, 23:58 • Новости дня
    Израильский оператор НПЗ в Хайфе заявил о закрытии из-за атак Ирана

    Reuters узнало о закрытии всех НПЗ оператора Bazan group в Хайфе

    Tекст: Ирма Каплан

    Израильская компания Bazan group, базирующаяся в Хайфе, заявила, что все нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) были закрыты после иранской атаки, передает Reuters.

    Израильская компания Bazan Group, базирующаяся в Хайфе, заявила, что все нефтеперерабатывающие мощности были закрыты после того, как электростанция, используемая для производства пара и электроэнергии, была значительно повреждена в результате атак Ирана, передает Reuters со ссылкой на заявление регулирующих органов.

    Группа заявила, что в результате иранской атаки погибли три сотрудника компании.

    До этого в Telegram-канале агентства новостей Fars появилась информация со ссылкой на израильскую газету Yediot Aharonot о том, что все работы на НПЗ в Хайфе приостановлены.

    «Причиной приостановки работы стал ущерб, нанесенный заводу вчера иранской ракетой. 14-й канал сионистского режима объявил ситуацию на НПЗ критической и сообщил, что все объекты на НПЗ были повреждены в результате иранского ракетного удара, и, кроме того, в результате атаки погибли три человека», – сказано в сообщении агентства Fars.

    Агентство также приложило фото того, что происходит на месте НПЗ в Хайфе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Тегеран выступил против продолжения исполнения дополнительных обязательств по ДНЯО, заявив о несоблюдении равноправия между странами-участницами и внешнем давлении.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о готовности остановить ответные действия против Израиля при условии прекращения агрессии в адрес Тегерана. СМИ сообщили, что Иран использовал гиперзвуковые ракеты во время ударов по Тель-Авиву и Хайфе.

    На ваш взгляд
    Какую из сторон вы поддерживаете в конфликте между Израилем и Ираном?




    Результаты
    17 комментариев

    Комментарии (0)
    17 июня 2025, 04:50 • Новости дня
    Трамп призвал объяснить «чокнутому Карлсону» невозможность ядерного оружия для Ирана

    Трамп назвал Карлсона «чокнутым» за непонимание опасности ядерного оружия у Ирана

    Трамп призвал объяснить «чокнутому Карлсону» невозможность ядерного оружия для Ирана
    @ Ron Sachs/CNP for NY Post/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social написал, что его призыв «Америка прежде всего» состоит из многих моментов, один из которых – отсутствие ядерного оружия у Ирана. В другом посте он ответил на критику бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона, назвав последнего чокнутым.

    «Кто-то должен объяснить этому чокнутому Такеру Карлсону (в оригинале Kooky Tucker Carlson), что Иран не должен получить ядерное оружие!» – сказано в сообщении Трампа.

    Напомним, Карлсон в подкасте с бывшим советником Трампа Стивом Бэнноном высказывались о том, что возможная война с Ираном может привести к краху американской «империи» и окончанию президентства Дональда Трампа.

    На ваш взгляд
    Какую из сторон вы поддерживаете в конфликте между Израилем и Ираном?




    Результаты
    17 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Тегеран предложил странам Персидского залива убедить Дональда Трампа повлиять на Израиль ради немедленного прекращения огня в обмен на уступки в ядерных переговорах.

    Дональд Трамп призвал Иран и Израиль заключить соглашение ради мира и выступил против втягивания США в конфликт Израиля и Ирана.

    В Кремле сообщили, что Россия готова при необходимости выступить посредником для снижения напряженности между Израилем и Ираном и предложить свои услуги для урегулирования конфликта.

    Комментарии (6)
    16 июня 2025, 23:27 • Новости дня
    Представитель КСИР доложил о начале девятой волны атак на Израиль

    Fars: В КСИР сообщили о девятой волне атак в рамках операции «Правдивое обещание»

    Tекст: Ирма Каплан

    Представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявил о начале девятой волны непрерывных атак по Израилю, которая продлится до рассвета, передает Fars.

    «Представитель КСИР заявил, что несколько минут назад началась девятая волна операции «Правдивое обещание 3», которая будет продолжаться непрерывно до рассвета», – передает Telegram-канал агентства новостей Fars.

    В КСИР добавили, что девятая волна атак – это искреннее выполнение обещания из  нескольких ингредиентов: ракет и беспилотников.

    Напомним, обмен ударами между Израилем и Ираном происходит по несколько раз в сутки. Израильская сторона настаивает на продолжении кампании до ликвидации иранской ядерной программы, тогда как представители Ирана заявляют о намерении продолжать ответные обстрелы до прекращения израильских бомбардировок.Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Мехрабад в Тегеране взрыв прогремел рядом с ангаром для истребителей, но инфраструктура и взлетно-посадочная полоса не пострадали.

    МИД России проинструктировал россиян, находящихся в Израиле или Иране, как вести себя и какие пути эвакуации существуют на данный момент.

    На ваш взгляд
    Какую из сторон вы поддерживаете в конфликте между Израилем и Ираном?




    Результаты
    17 комментариев

    Комментарии (2)
    Главное
    Израиль пригрозил лидеру Ирана судьбой Саддама Хусейна
    Иран атаковал Тель-Авив и Хайфу «новым оружием»
    В России ликвидирована партия «Гражданская инициатива»
    Поддержка миграционной политики Трампа в США снизилась
    Грузия упразднила Совет безопасности
    Прокурор запросил для хирурга Лонской 11 месяцев колонии
    Фетисов заявил об утрате Россией статуса хоккейной державы

    Конфликтом Израиля и Ирана воспользовались нефтегазовые спекулянты

    Нефть подорожала на фоне обострения израильско-иранского конфликта. Инвесторы опасаются, что стоимость энергоресурсов поднимется еще выше и затронет также газовую сферу. Каковы потенциальные сценарии развития событий на рынке энергетики и какие из них позитивны для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия сохранила шанс для дипломатии между Ираном и Израилем

    На фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном Владимир Путин провел серию телефонных разговоров с лидерами противоборствующих сторон и Дональдом Трампом. В Москве и Вашингтоне отмечают, что стороны готовы вернуться к переговорному процессу. Однако, как считают эксперты, для этого главе Белого дома необходимо проявить ответственный подход и воспользоваться своим влиянием на Израиль. Подробности

    Перейти в раздел

    Как Мексика влияет на беспорядки в США

    К воскресенью, 15 июня, полиция фактически зачистила улицы Лос-Анджелеса от протестующих с помощью слезоточивых гранат и резиновых пуль. И хотя демонстрации во многих других городах США продолжаются, угроза в Калифорнии выглядит устраненной. Возможно, это стало следствием неловких действий соседа Соединенных Штатов – Мексики. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Израиль готовит почву для сноса иранского руководства

    Израиль хочет не просто полностью лишить Иран шансов создать ядерное оружие – он стремится к гораздо большему. А именно – полностью поменять правящий режим в Тегеране. Почему текущая военная операция точно не принесет таких немедленных результатов, но может сработать в будущем? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Израиль против Ирана. Кто победит?

      В войне, которую Израиль начал против Ирана, ему опять сопутствует удача, как это было в случаях с ХАМАС, «Хезболлой» и Сирией.

    • Война против Трампа началась

      14 июня – важный день для США. Пока в Вашингтоне парадом отмечают день рождения Дональда Трампа и американской армии, штаты решили восстать. Разумеется, не сами так решили – и не случайно.

    • Новые санкции: насколько сбрендила Европа?

      Еврокомиссия анонсировала очередной пакет антироссийских санкций. В нем есть новшества, есть выстрелы в собственную ногу, а есть и потенциально опасные для России моменты.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации