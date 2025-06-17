Кремль заявил о «галопирующей эскалации» конфликта Израиля и Ирана

Песков заявил о «галопирующей эскалации» конфликта Израиля и Ирана

Tекст: Вера Басилая

По словам Пескова, конфликт между Израилем и Ираном развивается по сценарию стремительной эскалации, уровень непредсказуемости в ситуации достиг максимума, передает ТАСС.

Песков отметил, что ситуация вызывает тревогу и требует пристального внимания. Он указал, что в Кремле слышали заявления о призывах президента США Дональда Трампа к жителям Тегерана эвакуироваться, а также намеки премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на возможность физического уничтожения духовного лидера Ирана.

«Ситуация пока идет по пути дальнейшей эскалации, галопирующей эскалации. Уровень непредсказуемости абсолютный», – заявил Песков.

Кремль призвал и Израиль, и Иран к максимальной сдержанности, чтобы впоследствии стороны могли перейти к политико-дипломатическому урегулированию.

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Песков выразил надежду на переход к мирному диалогу для разрешения конфликта.

Ранее Песков заявил об осложнении ситуации вокруг иранской ядерной программы. Президент России Владимир Путин в разговоре с Дональдом Трампом осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил тревогу по поводу возможной эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Газета ВЗГЛЯД писала о роли России в потенциальном достижении мирного соглашения между противниками.