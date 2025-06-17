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Кремль заявил о «галопирующей эскалации» конфликта Израиля и Ирана
Песков заявил о «галопирующей эскалации» конфликта Израиля и Ирана
Обострение между Израилем и Ираном развивается по сценарию галопирующей эскалации, а уровень непредсказуемости ситуации сейчас абсолютный, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, конфликт между Израилем и Ираном развивается по сценарию стремительной эскалации, уровень непредсказуемости в ситуации достиг максимума, передает ТАСС.
Песков отметил, что ситуация вызывает тревогу и требует пристального внимания. Он указал, что в Кремле слышали заявления о призывах президента США Дональда Трампа к жителям Тегерана эвакуироваться, а также намеки премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на возможность физического уничтожения духовного лидера Ирана.
«Ситуация пока идет по пути дальнейшей эскалации, галопирующей эскалации. Уровень непредсказуемости абсолютный», – заявил Песков.
Кремль призвал и Израиль, и Иран к максимальной сдержанности, чтобы впоследствии стороны могли перейти к политико-дипломатическому урегулированию.
Песков выразил надежду на переход к мирному диалогу для разрешения конфликта.
Ранее Песков заявил об осложнении ситуации вокруг иранской ядерной программы. Президент России Владимир Путин в разговоре с Дональдом Трампом осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил тревогу по поводу возможной эскалации ситуации на Ближнем Востоке.
Газета ВЗГЛЯД писала о роли России в потенциальном достижении мирного соглашения между противниками.