Израильская армия убила 66 палестинцев в секторе Газа

Израильские атаки на сектор Газа привели к гибели 66 палестинцев, включая детей

Tекст: Денис Тельманов

Израильская армия совершила тридцать нападений по сектору Газа, передает ТАСС. В результате атак, по данным спасателей и медиков, погибло не менее 66 палестинцев, включая детей. Эти данные предоставил телеканал Al Jazeera, основываясь на информации медицинских и спасательных служб Газы.

Ситуация в регионе резко ухудшилась после событий 7 октября 2023 года, когда боевики ХАМАС проникли на израильскую территорию из сектора Газа. Во время этой атаки были убиты жители приграничных поселений и захвачены заложники.

Ответом на это стало начало Израилем операции в секторе Газа, целью которой является уничтожение военных и политических структур движения ХАМАС, а также освобождение захваченных заложников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные успешно перехватили ракету из Йемена, предотвратив ее вход в воздушное пространство страны; армия обороны Израиля сообщила о ликвидации подземного цеха по производству оружия и четырех членов движения ХАМАС в секторе Газа; в результате израильского авиаудара по автомобилю в Хан-Юнисе юга Газы погибли пять человек, а также получили ранения семь человек после ударов по жилым домам в зоне Аль-Маваси и палаточному лагерю в Дейр-эль-Балахе.