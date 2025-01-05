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Израильская армия убила 66 палестинцев в секторе Газа
Израильские атаки на сектор Газа привели к гибели 66 палестинцев, включая детей
В результате израильских атак на сектор Газа погибло 66 палестинцев, среди которых были дети, сообщают медики и спасатели.
Израильская армия совершила тридцать нападений по сектору Газа, передает ТАСС. В результате атак, по данным спасателей и медиков, погибло не менее 66 палестинцев, включая детей. Эти данные предоставил телеканал Al Jazeera, основываясь на информации медицинских и спасательных служб Газы.
Ситуация в регионе резко ухудшилась после событий 7 октября 2023 года, когда боевики ХАМАС проникли на израильскую территорию из сектора Газа. Во время этой атаки были убиты жители приграничных поселений и захвачены заложники.
Ответом на это стало начало Израилем операции в секторе Газа, целью которой является уничтожение военных и политических структур движения ХАМАС, а также освобождение захваченных заложников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные успешно перехватили ракету из Йемена, предотвратив ее вход в воздушное пространство страны; армия обороны Израиля сообщила о ликвидации подземного цеха по производству оружия и четырех членов движения ХАМАС в секторе Газа; в результате израильского авиаудара по автомобилю в Хан-Юнисе юга Газы погибли пять человек, а также получили ранения семь человек после ударов по жилым домам в зоне Аль-Маваси и палаточному лагерю в Дейр-эль-Балахе.