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    Ольга Андреева Ольга Андреева Русская культура наконец проснулась

    Русская культура вспомнила о своей свободе, величии и праве говорить о вещах по-настоящему важных. Оказалось, что можно говорить своим голосом о собственных эмоциях, и никакой западный опыт культуры отмены вовсе не страшен.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Фронтовая литература штурмует премиальные высоты

    Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придет пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.

    5 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Время эпатажных фриков уходит

    Мир неизбежно будет двигаться к системе рационального потребления. Это мир, в котором есть, конечно, место и фрикам, потому что они занимают свою нишу потребления. Но их удел – вовсе не трон властителей дум, не главные сцены и не всенародное обсуждение, а шоу уродов типа «Евровидения».

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    5 января 2025, 04:19 • Новости дня

    Израильская армия убила 66 палестинцев в секторе Газа

    Израильские атаки на сектор Газа привели к гибели 66 палестинцев, включая детей

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате израильских атак на сектор Газа погибло 66 палестинцев, среди которых были дети, сообщают медики и спасатели.

    Израильская армия совершила тридцать нападений по сектору Газа, передает ТАСС. В результате атак, по данным спасателей и медиков, погибло не менее 66 палестинцев, включая детей. Эти данные предоставил телеканал Al Jazeera, основываясь на информации медицинских и спасательных служб Газы.

    Ситуация в регионе резко ухудшилась после событий 7 октября 2023 года, когда боевики ХАМАС проникли на израильскую территорию из сектора Газа. Во время этой атаки были убиты жители приграничных поселений и захвачены заложники.

    Ответом на это стало начало Израилем операции в секторе Газа, целью которой является уничтожение военных и политических структур движения ХАМАС, а также освобождение захваченных заложников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные успешно перехватили ракету из Йемена, предотвратив ее вход в воздушное пространство страны; армия обороны Израиля сообщила о ликвидации подземного цеха по производству оружия и четырех членов движения ХАМАС в секторе Газа; в результате израильского авиаудара по автомобилю в Хан-Юнисе юга Газы погибли пять человек, а также получили ранения семь человек после ударов по жилым домам в зоне Аль-Маваси и палаточному лагерю в Дейр-эль-Балахе.

    4 января 2025, 10:45 • Новости дня
    В США признали российский Су-57 лучшим по боевой испытанности

    MWM: Су-57 подтвердил превосходство среди истребителей пятого поколения

    В США признали российский Су-57 лучшим по боевой испытанности
    @ Ольга Соколова/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российский истребитель Су-57, участвующий в операциях на Украине с 2022 года, признан наиболее боеспособным среди самолетов пятого поколения, сообщил американский журнал Military Watch Magazine.

    Американский журнал Military Watch Magazine отметил, что с начала 2022 года Су-57 участвует в высокоинтенсивных операциях на Украине, что делает его лидером среди истребителей пятого поколения по испытанности, передает Ura.Ru.

    Издание также назвало потенциальных покупателей Су-57. Среди них – Алжир, Индия, Вьетнам и Северная Корея. Известно, что российский истребитель демонстрирует высокую эффективность.

    Ранее журнал Military Watch Magazine отмечал, что российские истребители пятого поколения Су-57 задействованы на Украине в районах с высокой концентрацией ПВО благодаря своим малозаметным свойствам.

    Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов подтвердил, что Су-57 показал высокий уровень эффективности в условиях противодействия западным системам ПВО, включая комплексы Patriot.

    Также сообщалось, что Ростех передал армии России новые партии истребителей Су-57 и Су-35С, которые прошли заводские испытания и совершили перелет на аэродром базирования.

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    4 января 2025, 07:20 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 16 украинских беспилотников за ночь

    Минобороны РФ сообщило о сбитии 16 украинских БПЛА над пятью регионами России

    Силы ПВО сбили 16 украинских беспилотников за ночь
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Силы ПВО РФ за ночь сбили шестнадцать украинских дронов над различными регионами России, включая Брянскую и Смоленскую области.

    Как сообщает ТАСС, за прошедшую ночь российские средства ПВО уничтожили шестнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов. Большая часть дронов – десять единиц – была сбита над территорией Брянской области.

    Дополнительно еще три беспилотника были нейтрализованы над Смоленской областью. Остальные дроны уничтожены по одному над территориями Белгородской, Псковской и Ленинградской областей. Эти данные предоставили в Министерстве обороны России.

    Ситуация с беспилотниками в небе над Россией остается напряженной, и силы ПВО продолжают активно работать над обеспечением безопасности в российском воздушном пространстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Брянской области за ночь уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа, при этом пострадавших и разрушений нет. В Смоленской области силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника ВСУ в районе Сафоново и Ершичей, не причинивших разрушений и пострадавших.

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    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

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    5 января 2025, 00:30 • Новости дня
    Тело погибшего журналиста Мартемьянова доставили в Донецк

    Тело журналиста «Известий» Александра Мартемьянова доставили в морг Донецка

    Tекст: Денис Тельманов

    Тело погибшего под Горловкой журналиста из «Известий» Александра Мартемьянова было доставлено в Донецк после атаки украинского беспилотника на автомобиль на трассе Донецк – Горловка.

    Тело журналиста Александра Мартемьянова, погибшего под Горловкой, было доставлено в Донецк, сообщает ТАСС. Источник агентства подтвердил: «Тело Саши в морге в Донецке». Мартемьянов, внештатный корреспондент «Известий», погиб в результате атаки украинского БПЛА.

    Атака беспилотника произошла на трассе Донецк – Горловка. Редактор издания «Блокнот Донецк» Светлана Ларина сообщила, что удар дрона пришелся на крышу со стороны погибшего. Инцидент также привел к ранениям четырех человек, включая Ларину.

    Коллега Мартемьянова, Евгений Быковский, отметил, что Горловка была ключевой рабочей точкой для корреспондента. Они вместе работали на обстрелах и даже были ранены в 2023 году. «Несмотря на ранения, мы не бросили профессию», – подчеркнул Быковский, добавив, что сегодняшняя атака дронов была особенно массовой.

    Изабелла Либерман, корреспондент издания «Блокнот», рассказала, что перед выездом из Горловки Мартемьянов успел снять репортаж об атаке дронов. По ее словам, они избежали многих опасных ситуаций благодаря дронодетекторам и даже шутили о безопасности машин. Однако, перед самим выездом машина Мартемьянова подверглась атаке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство цифрового развития России выразило готовность оказать всестороннюю поддержку семьям погибших журналистов Александра Мартемьянова и Максима Елисеева. В Донецкой Народной Республике дрон ВСУ атаковал журналистов, направлявшихся в Горловку с гуманитарной помощью для храма, что привело к гибели корреспондента Александра Мартемьянова. Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил о намеренных попытках убить российских журналистов в зоне боевых действий, чтобы заглушить их голос правды.

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    5 января 2025, 00:07 • Новости дня
    На Украине умер мужчина после силовой мобилизации

    Мужчина в Черновцах умер после принудительной мобилизации в ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В Черновцах мужчина скончался после силовой мобилизации, о чем сообщил Артем Дмитрук. Власти и правоохранители якобы препятствуют распространению информации о происшествии.

    Стало известно, что в Черновцах на западе Украины мужчина умер после того, как его попытались мобилизовать силой, передает РИА «Новости». Об этом сообщил Артем Дмитрук, депутат Верховной рады, в своем Telegram-канале. Он утверждает, что инцидент произошел 19 декабря, когда мужчину скрутили и положили на землю. Прохожие пытались заступиться за него.

    Дмитрук заявил, что мужчина скончался в больнице, и добавил: «Это уже не первый случай убийства сотрудниками ТЦК». При этом власти и правоохранители, по его словам, препятствуют распространению информации о происшествии в местных медиа и соцсетях.

    Когда и от чего именно скончался мужчина, Дмитрук не уточнил. Ранее издание Sumy Today сообщало о смерти жителя Сум, который скончался от травм в городском военкомате. В интернете распространяются видео, на которых представители украинских военкоматов применяют силу при мобилизации.

    Украинские СМИ не раз информировали о применении силы сотрудниками военкоматов. В августе телеканал «Аверс» рассказывал о мужчине, который был госпитализирован с побоями после встречи с военкоматом в Волынской области. В сентябре издание «Страна.ua» писало о мужчине, избитом в Днепропетровске во время мобилизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине ускорят поиск граждан, уклоняющихся от воинского учета, с помощью электронного обмена данными между спецслужбами и военкоматами. Майор Вооруженных сил Украины выстрелил в военнослужащего Госпогранслужбы в городе Тернополе на западе Украины на почве ревности. Больных ВИЧ и раком смогут призывать в украинскую армию, а призывников с психическими расстройствами мобилизуют в тыл.

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    4 января 2025, 05:35 • Новости дня
    ВСУ потеряли 555 военных в зоне ответственности группировки «Запад»

    Начальник пресс-центра сообщил о потерях ВСУ в зоне группировки «Запад»

    Вооруженные силы Украины потеряли до 555 человек за сутки в зоне ответственности группировки войск «Запад», также уничтожены боевая техника и склад боеприпасов.

    Вооруженные силы Украины потеряли до 555 человек в зоне ответственности группировки войск «Запад» за сутки, передает ТАСС. Начальник пресс-центра группировки Иван Бигма сообщил, что среди потерь числятся боевая бронированная машина «Козак», пикап, гаубица FH-70 и орудие М119. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и склад с боеприпасами.

    Бигма уточнил, что в течение суток были отражены пять контратак штурмовых групп ВСУ, что позволило уничтожить свыше 30 боевиков и бронированную машину «Козак». Также пятеро военнослужащих ВСУ сдались в плен.

    Группировка «Запад» нанесла поражение живой силе и технике нескольких механизированных и штурмовых бригад, а также подразделений территориальной обороны и Национальной гвардии Украины в районе населенных пунктов Двуречное, Глушковка, Богуславка, Боровая, Дружелюбовка, Торское и Серебрянское лесничество. Артиллерийские подразделения уничтожили восемь минометных расчетов противника.

    Кроме того, за сутки расчетами ПВО уничтожены пять украинских беспилотников самолетного типа. Ракетные войска «Запада» нанесли удар системами залпового огня «Торнадо-С» по пункту временной дислокации ВСУ в районе Боровой, что привело к дополнительным потерям до 30 боевиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии были поражены живая сила и техника противника в Сумской области, а также рядом с множеством населенных пунктов, в том числе Александрией и Веселовкой.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортера, три бронемашины и артиллерийское орудие. Совокупные потери вооруженных сил Украины за неделю превысили 12455 военнослужащих, уничтожены несколько десятков танков, бронетранспортеров и артиллерийских установок, как сообщило Минобороны России.

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    4 января 2025, 23:25 • Новости дня
    Стали известны детали маршрута пострадавших от удара ВСУ журналистов

    Попавшие под удар дрона ВСУ российские журналисты везли гуманитарную помощь в храм

    Tекст: Денис Тельманов

    В Донецкой Народной Республике дрон ВСУ атаковал журналистов, которые направлялись в Горловку с гуманитарной помощью для храма, что привело к гибели корреспондента Александра Мартемьянова.

    Как сообщает ТАСС, в Донецкой Народной Республике группа журналистов была атакована украинским беспилотником во время поездки в Горловку. Они везли гуманитарную помощь в местный храм. Среди пострадавших была редактор издания «Блокнот Донецк» Светлана Ларина, которая рассказала о происшествии.

    «Мы были в Горловке, «Блокнот» отвозил гуманитарную помощь в храм, Александр Мартемьянов нас сопровождал, так как он очень часто бывает в Горловке, снимает последствия обстрелов», – сказала Ларина.

    По ее словам, основной удар боеприпаса пришелся на крышу автомобиля, в котором находился внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов. Ларина уточнила, что удар был настолько сильным, что у Мартемьянова не было шансов выжить. Остальные пассажиры, среди которых была и Ларина, успели выпрыгнуть из машины до взрыва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журналисты РИА «Новости», которые пострадали от удара украинского FPV-дрона на трассе Донецк – Горловка, находятся в стабильном состоянии. ООН осудила нападение украинских военных на российских журналистов, в результате которого погиб сотрудник «Известий» и еще пятеро представителей СМИ получили ранения. Внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов умер после удара украинского беспилотника по машине журналистов.

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    4 января 2025, 22:44 • Новости дня
    Жильцам эвакуированных домов Воронежа разрешили вернуться после подрыва БПЛА

    Жителям Воронежа разрешили вернуться домой после подрыва дронов в Левобережном районе

    Tекст: Денис Тельманов

    В Воронеже жильцам, эвакуированным из-за инцидента с подрывом БПЛА, разрешили вернуться домой после завершения обследований на улицах Димитрова и Иркутской.

    Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что жильцам домов на улице Димитрова, рядом с местом подрыва беспилотного летательного аппарата (БПЛА), разрешено вернуться в свои квартиры, передает РИА «Новости». Обследование территории завершилось, и специальными службами был дан допуск к возвращению.

    Ранее днем в субботу несколько БПЛА упали на территорию жилых домов Левобережного района Воронежа. Были повреждены окна в ряде квартир, в связи с чем жители трех домов были эвакуированы, а 16 человек временно размещены в пунктах временного пребывания. Один из аппаратов, упавший на улице Димитрова, был подорван.

    Гусев также добавил, что на улице Иркутской были произведены два подрыва на месте падения частей БПЛА. «В ближайшее время специальные службы закончат обследование территории и начнут допуск граждан в их жилье», – сообщил он в своем Telegram-канале, подчеркивая, что безопасность остается главным приоритетом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Левобережном районе Воронежа вводится режим чрезвычайной ситуации после атаки беспилотников, о чем сообщил глава города Сергей Петрин. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в этом районе эвакуировали жителей дома после обнаружения обломков беспилотных летательных аппаратов. Также в Воронеже и его пригороде силы ПВО и средства РЭБ обнаружили и подавили не менее пяти украинских беспилотников, в результате чего были повреждены окна в нескольких квартирах, однако пострадавших нет.


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    4 января 2025, 05:57 • Новости дня
    Израильский авиаудар в Хан-Юнисе привел к гибели пяти человек

    Пять человек погибли и семь ранены в результате авиаударов Израиля в Хан-Юнисе

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате израильского авиаудара по автомобилю в Хан-Юнисе юга Газы погибли пять человек, ранения получили семь человек после ударов по жилым домам в зоне Аль-Маваси и палаточному лагерю в Дейр-эль-Балахе.

    Как передает ТАСС, израильский авиаудар по автомобилю в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа привел к гибели пяти человек. Катарский телеканал Al Jazeera сообщает, что израильские удары также нанесли разрушения жилым домам в гуманитарной зоне Аль-Маваси, где пострадали семь человек.

    В результате бомбардировки палаточного лагеря в окрестностях больницы «Аль-Акса» в Дейр-эль-Балахе в центральной части палестинского анклава также были зафиксированы пострадавшие.

    Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию. Эта атака сопровождалась убийствами мирных жителей и захватом заложников, что стало ответом на действия Израиля против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. В ответ Израиль объявил полную блокаду Газы, начал наносить ответные удары и наземную операцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, истребители израильских ВВС нанесли ракетные удары по объектам в Сирии, Ливане и секторе Газа. На заседании Совета Безопасности ООН палестинский дипломат выразил глубокое уважение к погибшему врачу из Газы, зачитав его послание, найденное на доске больницы после израильского авиаудара. Серия израильских авиаударов по Йемену привела к гибели девяти человек и разрушению ключевых объектов инфраструктуры, включая электростанции и нефтяные сооружения.

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    4 января 2025, 23:49 • Новости дня
    Минцифры поддержит семьи погибших журналистов «Известий»

    Минцифры окажет помощь семьям погибших Александра Мартемьянова и Максима Елисеева

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство цифрового развития России выразило готовность оказать всестороннюю поддержку семьям погибших журналистов Александра Мартемьянова и Максима Елисеева, столкнувшихся с трагедией на Украине.

    Министерство цифрового развития России окажет поддержку семьям журналистов «Известий» Александра Мартемьянова и Максима Елисеева, сообщает ТАСС. Об этом заявил министр Максут Шадаев в своем обращении, опубликованном в телеграм-канале министерства. В обращении Шадаев выразил соболезнования и сообщил о готовности помочь семьям погибших.

    Смерть Александра Мартемьянова произошла на территории Донецкой Народной Республики в результате атаки украинского FPV-дрона. Максим Елисеев, бывший редактор «Известий», был ранен в Харьковской области также в результате атаки дрона и позже скончался в военном госпитале им. Вишневского.

    Министерство передало слова Шадаева: «Приношу искренние соболезнования семьям Александра и Максима от лица всего министерства. Мы готовы оказать помощь их родным и близким. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим, готовы оказать любую поддержку».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Донецкой Народной Республике дрон ВСУ атаковал журналистов, что привело к гибели корреспондента Александра Мартемьянова. Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил о намеренных попытках убить российских журналистов в зоне боевых действий. Журналисты РИА «Новости», пострадавшие от удара украинского FPV-дрона на трассе Донецк – Горловка, находятся в стабильном состоянии. ООН осудила нападение украинских военных на российских журналистов, в результате которого один корреспондент погиб и пятеро получили ранения.

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    4 января 2025, 06:45 • Новости дня
    Брянская область отразила атаку четырех беспилотников

    В Брянской области силы ПВО уничтожили четыре реактивных беспилотника

    Tекст: Денис Тельманов

    В Брянской области за ночь уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа, пострадавших и разрушений нет.

    Как сообщает РИА «Новости», губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об уничтожении четырех беспилотников за ночь. По его словам, беспилотники самолетного типа были сбиты силами ПВО министерства обороны России. Инцидент произошел около 1.00 мск, когда Богомаз сообщил о первом уничтоженном реактивном беспилотнике.

    Губернатор также отметил, что в результате инцидента пострадавших и разрушений на территории области не зафиксировано. На месте продолжают работать оперативные и экстренные службы. Богомаз поделился этой информацией в своем Telegram-канале.

    Ранее в районе Брянской области уже фиксировались случаи сбития беспилотных летательных аппаратов, что вызывает обеспокоенность среди населения и властей региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы противовоздушной обороны сбили беспилотник в районе Лужской губы Финского залива, и инцидент обошелся без пострадавших и разрушений. Силы противовоздушной обороны в Смоленской области сбили два беспилотника ВСУ в районе Сафоново и Ершичей, которые также не причинили разрушений и пострадавших. Российские силы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ над Брянской областью.

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    4 января 2025, 23:18 • Новости дня
    Глава Союза журналистов России прокомментировал отношение ВСУ к прессе

    Глава СЖР заявил о целенаправленных убийствах российских журналистов на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил о намеренных попытках убить российских журналистов в зоне боевых действий, чтобы заглушить их голос правды.

    Российские журналисты сталкиваются с угрозой жизни в зоне боевых действий, заявил председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев в интервью ТАСС. По его словам, снайперы и операторы дронов, действующие на территории конфликта, пытаются убить представителей российских СМИ, чтобы заглушить их голос и нарушить международные конвенции.

    «Когда мы работали в Югославии, надпись «пресса» на бронежилете нас спасала. Теперь же эта надпись, начиная с 2014 года, стала черной меткой, особенно для украинских снайперов и операторов дронов. Они, возможно, получают премии за убийство российских журналистов», – подчеркнул Соловьев. Он отметил, что российские журналисты вынуждены смешиваться с военными, чтобы избежать идентификации.

    Соловьев также напомнил о первой жертве среди военкоров в 2025 году – Александре Мартемьянове, который погиб в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль на трассе Донецк – Горловка. С начала конфликта в 2014 году более 30 журналистов погибли при исполнении служебного долга.

    Соловьев отметил контраст в безопасности журналистов, заявив, что западные журналисты не боятся работать с обозначением «пресса» на бронежилетах, так как уверены, что их жизни не угрожает опасность со стороны российских солдат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов умер после удара украинского беспилотника по машине журналистов в субботу. ООН осудила нападение украинских военных на российских журналистов, в результате которого погиб сотрудник «Известий» и еще пятеро представителей СМИ получили ранения. Журналисты РИА «Новости», пострадавшие от удара украинского FPV-дрона на трассе Донецк – Горловка, находятся в стабильном состоянии.

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    4 января 2025, 20:49 • Новости дня
    Израиль заявил о ликвидации оружейного цеха и четырех членов ХАМАС в секторе Газа

    Tекст: Мария Иванова

    Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации подземного цеха по производству оружия и четырех членов движения ХАМАС в секторе Газа.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации подземного цеха по производству оружия и четырех членов движения ХАМАС в центральной части сектора Газа, передает РИА «Новости». Удар был нанесен по автомобилю в Дейр-эль-Балахе, где находились вооруженные люди.

    В другом сообщении ЦАХАЛ говорится, что в этом районе был обнаружен и демонтирован подземный туннельный маршрут движения ХАМАС. Инфраструктура комплекса включала в себя токарные, обрабатывающие и режущие станки, а также различное военное оборудование.

    Ситуация в регионе обострилась после того, как 7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи», направленную на обеспечение безопасности своих граждан и ликвидацию угроз.

    Согласно данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 45,6 тыс. палестинцев, ранения получили свыше 108 тыс. человек. В условиях блокады сектора Газа, инициированной Израилем, остановлены поставки жизненно необходимых ресурсов, таких как вода, электричество и медикаменты.

    В пятницу в результате израильского авиаудара по автомобилю в Хан-Юнисе на юге сектора Газа погибли пять человек, еще семь человек получили ранения после ударов по жилым домам в зоне Аль-Маваси и палаточному лагерю в Дейр-эль-Балахе.

    Накануне постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур расплакался в ходе экстренного заседания Совета Безопасности, посвященного ситуации в Газе.

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    5 января 2025, 02:21 • Новости дня
    В Израиле перехватили ракету, запущенную из Йемена

    Израиль перехватил ракету из Йемена до ее входа в воздушное пространство

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские военные успешно перехватили ракету из Йемена, предотвратив ее вход в воздушное пространство страны.

    Израильские военные перехватили ракету, запущенную из Йемена, передает ТАСС. В пресс-службе армии сообщили, что перехват был осуществлен до того, как ракета вошла в израильское воздушное пространство. В связи с ракетной угрозой в районе населенного пункта Тальмей-Элазар была объявлена воздушная тревога. Этот населенный пункт находится недалеко от городов Хадера и Кейсария в центральной части страны.

    На данный момент сообщений о каком-либо причиненном ущербе не поступало, что свидетельствует о слаженной работе израильских систем противовоздушной обороны. Ситуация в регионе стабилизируется, однако военные остаются в состоянии повышенной готовности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия обороны Израиля сообщила о ликвидации подземного цеха по производству оружия и четырех членов движения ХАМАС в секторе Газа. В результате израильского авиаудара по автомобилю в Хан-Юнисе юга Газы погибли пять человек, а ранения получили семь человек после ударов по жилым домам в зоне Аль-Маваси и палаточному лагерю в Дейр-эль-Балахе. Израильские истребители атаковали склады с ракетными вооружениями в окрестностях сирийской Латакии, нанеся удары со стороны Средиземного моря, сообщает Al-Hadath.

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    5 января 2025, 02:56 • Новости дня
    Обломки БПЛА упали в Ростовской области

    Обломки БПЛА упали в Таганроге и Новобессергеновке, повредив имущество

    Tекст: Денис Тельманов

    В Ростовской области обломки беспилотников упали в Таганроге и Новобессергеновке, причинив повреждения имуществу, но обошлось без пострадавших.

    Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали в Таганроге и селе Новобессергеновка Неклиновского района Ростовской области, передает РИА «Новости». Временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил, что в результате инцидента пострадавших нет.

    Слюсарь отметил, что падение обломков вызвало повреждения имущества граждан. В результате инцидента разбиты окна, посечены кровля и стены жилых домов. Также вред был нанесен автомобилям. Сообщения об этом поступили в службу 112 от жителей четырех домохозяйств.

    На места происшествий выехали дежурные службы. На данный момент выясняется размер нанесенного ущерба. «К счастью, раненых и возгораний на земле нет», – написал Слюсарь в своем Telegram-канале.

    Ранее Слюсарь сообщил об успешном отражении воздушной атаки на севере Ростовской области. По его словам, жителям будет оказана необходимая помощь для устранения ущерба, нанесенного их имуществу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в небе над Брянской областью был уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа, а ранее украинский беспилотник напал на гражданский автомобиль с семьей в Запорожской области, в результате чего скончался мальчик. В Левобережном районе Воронежа эвакуировали около жителей дома после того, как обнаружили обломки беспилотных летательных аппаратов.

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    5 января 2025, 02:42 • Новости дня
    Полиция задержала пять человек в ходе беспорядков в Тель-Авиве

    В Тель-Авиве полиция задержала пять человек за сопротивление и костры на дороге

    Tекст: Денис Тельманов

    В Тель-Авиве после протестов полиция задержала пятерых за отказ разойтись и поджог на дороге.

    Как передает ТАСС, в Тель-Авиве вечером 4 января прошла очередная волна протестов, после которой полиция задержала пять человек. Согласно информации пресс-службы израильской полиции, по завершении согласованного митинга группа демонстрантов отказалась покинуть место проведения акции и продолжила перекрывать проезжую часть. Были разожжены костры, что вынудило стражей порядка вмешаться.

    Полиция потушила костры и задержала протестующих, которые оказывали сопротивление. В заявлении полиции подчеркивается уважение к законному праву граждан на протест, но отмечается, что беспорядки и действия, угрожающие безопасности населения, не будут допущены.

    Массовые протесты в Израиле продолжаются каждую субботу уже около года. Участники акций требуют от правительства действий по освобождению израильтян, удерживаемых в секторе Газа после нападения вооруженных радикалов из ХАМАС 7 октября 2023 года. По последним данным, в плену остаются 100 израильтян.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2024 года в Израиле на акцию протеста на фоне сообщений о гибели шести заложников в плену у палестинских радикалов собрались более 700 тыс. человек, требуя подписания соглашения о прекращении огня.

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