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Израиль заявил о ликвидации оружейного цеха и четырех членов ХАМАС в секторе Газа
Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации подземного цеха по производству оружия и четырех членов движения ХАМАС в секторе Газа.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации подземного цеха по производству оружия и четырех членов движения ХАМАС в центральной части сектора Газа, передает РИА «Новости». Удар был нанесен по автомобилю в Дейр-эль-Балахе, где находились вооруженные люди.
В другом сообщении ЦАХАЛ говорится, что в этом районе был обнаружен и демонтирован подземный туннельный маршрут движения ХАМАС. Инфраструктура комплекса включала в себя токарные, обрабатывающие и режущие станки, а также различное военное оборудование.
Ситуация в регионе обострилась после того, как 7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи», направленную на обеспечение безопасности своих граждан и ликвидацию угроз.
Согласно данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 45,6 тыс. палестинцев, ранения получили свыше 108 тыс. человек. В условиях блокады сектора Газа, инициированной Израилем, остановлены поставки жизненно необходимых ресурсов, таких как вода, электричество и медикаменты.
В пятницу в результате израильского авиаудара по автомобилю в Хан-Юнисе на юге сектора Газа погибли пять человек, еще семь человек получили ранения после ударов по жилым домам в зоне Аль-Маваси и палаточному лагерю в Дейр-эль-Балахе.
Накануне постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур расплакался в ходе экстренного заседания Совета Безопасности, посвященного ситуации в Газе.