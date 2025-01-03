Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.0 комментариев
Представитель Палестины в ООН заплакал на заседании Совбеза
На заседании Совета Безопасности ООН представитель Палестины Рияд Мансур не смог сдержать слез, рассказывая о гибели палестинского доктора Махмуда Абу Нуджайлы.
Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур расплакался в ходе экстренного заседания Совета Безопасности, посвященного ситуации в Газе, передает РИА «Новости». Эмоции Мансура нахлынули, когда он рассказывал историю палестинского доктора, убитого в ходе израильского удара.
В своей речи Мансур упомянул Махмуда Абу Нуджайлу, который погиб в результате атаки на больницу Эль-Ауда. Доктор оставил на доске для планирования операций послание: «Тот, кто останется до конца, расскажет нашу историю. Мы сделали все, что могли. Помните о нас. Помните о нас». Эти слова, переданные на заседании, вызвали у Мансура слезы.
После этого, собравшись с силами, представитель Палестины продолжил свое выступление, акцентируя внимание на тяжелой ситуации в регионе и необходимости международного вмешательства для прекращения насилия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Минздрава Палестины сообщила о разрушении основных больниц в секторе Газа. Пять пациентов обесточенной больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа умерли в реанимации из-за нехватки кислорода. Группу «Врачей без границ» атаковали возле больницы «Аш-Шифа» в Газе.