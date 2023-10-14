Только в цивилизационном контексте становится понятно, почему Запад упорно столетиями видел в нас врага, почему Россия так же упорно сопротивлялась имплементации западных ценностей.19 комментариев
Глава минздрава Палестины сообщила о разрушении основных больниц в секторе Газа
Все основные больницы в секторе Газа подверглись полному или частичному разрушению в результате постоянных бомбардировок Израиля, сообщила министр здравоохранения Палестины Мей аль-Кайла.
По ее словам, больница Бейт-Ханун подверглась бомбардировке, больница Аш-Шифа и Центральная больница сектора Газа были частично разрушены, а «детская больница Ад-Дурра также подверглась нападению с применением запрещенного на международном уровне белого фосфора, передает РИА «Новости».
Министр назвала гуманитарную ситуацию в секторе Газа «кровавой бойней».
Ранее сообщалось, что количество жертв атак Израиля по сектору Газа с начала эскалации палестино-израильского конфликта превысило 2,2 тыс. человек.