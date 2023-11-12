Наши немногословные старики – живые свидетели важнейших событий – нам в наследство оставляют квартиры и дачи, но уносят с собой в небытие нечто более ценное: свою историю, историю рода, семьи, историю страны.8 комментариев
СМИ: В Газе в обесточенной больнице «Аш-Шифа» умерли пять человек
Al Hadath: Пять человек умерли в больнице «Аш-Шифа» в Газе из-за нехватки кислорода
Пять пациентов обесточенной больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа умерли в реанимации из-за нехватки кислорода, сообщили СМИ.
Как пишет Al Hadath со ссылкой на ведомства, 40 человек подверглись нападению при попытке покинуть больницу, передает ТАСС.
В субботу Армия Израиля с двух сторон окружила крупнейший больничный комплекс сектора Газа «Аш-Шифа», в котором якобы прячутся члены ХАМАС.
Ранее сообщалось, что в результате атаки Израиля по территории, которая прилегает к центральной больнице «Аш-Шифа» административного центра сектора Газа, погибли не менее 15 человек и еще десятки пострадали.