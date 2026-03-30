Церемонию схождения Благодатного огня решили провести в ограниченном формате

Полиция Израиля ограничила церемонию схождения Благодатного огня

Tекст: Вера Басилая

Полиция Израиля сообщила об этом после встречи с латинским патриархом Иерусалима, кардиналом Пьербаттистой Пиццабаллой, которую провели утром 30 марта. Накануне, 29 марта, патриарха не пустили в храм Гроба Господня, передает ТАСС.

В заявлении пресс-службы полиции отмечается, что нынешняя ситуация не позволяет проводить массовые мероприятия, поэтому пасхальные церемонии пройдут в символическом и ограниченном формате.

Святые места в Старом городе останутся закрытыми для широкого доступа молящихся, исходя из законной и моральной обязанности полиции по защите и сохранению человеческой жизни, заявили в полиции Израиля.

Таким образом, власти Израиля решили сохранить ограничения на посещение святынь в Иерусалиме, чтобы обеспечить безопасность участников и гостей церемонии.

Схождение Благодатного огня привязано к дате православной Пасхи и всегда происходит в Великую субботу – день, который в церковном календаре посвящен воспоминанию о пребывании Иисуса Христа во гробе. В 2026 году Пасха отмечается 12 апреля, поэтому церемония состоится накануне, 11 апреля.

Латинский патриарх Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла и настоятель Кустодии Святой Земли Франческо Йелпо столкнулись с недопуском в храм Гроба Господня в Пальмовое воскресенье.

Канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху заявила о принятом по соображениям безопасности решении не пускать патриарха в храм.



