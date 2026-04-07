Авторы проекта эскалации конфликта на Балтике сидят вовсе не в Киеве, а в Лондоне. Именно Британия станет главным выгодоприобретателем от последствий конфронтации в Балтийском регионе.4 комментария
МИД Турции осудил закрытие мечети Аль-Акса в Иерусалиме для мусульман
Турция решительно осуждает закрытие израильскими властями доступа мусульманских верующих в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме, действия Тель-Авива носят провокационный характер, заявили в турецком МИД.
МИД Турции решительно осудил закрытие израильскими властями доступа мусульманских верующих в мечеть Аль-Акса, передает РИА «Новости».
В заявлении подчеркивается, что действия Тель-Авива носят провокационный характер и нарушают исторический и правовой статус Аль-Аксы как священного места для мусульман.
Турецкое госагентство Anadolu, ссылаясь на губернатора Иерусалима Моше Лиона, сообщило, что израильские власти продолжают закрытие мечети, объясняя это соображениями безопасности. В официальном заявлении МИД Турции отмечается: «Мы самым решительным образом осуждаем рейд, организованный израильским министром в мечети Аль-Акса».
В ведомстве также подчеркнули, что действия правительства Биньямина Нетаньяху неприемлемы и имеют провокационный характер. Турецкая сторона напомнила, что обеспечение доступа мусульман к молитве и снятие ограничений на свободу вероисповедания в Восточном Иерусалиме – ответственность международного сообщества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Испании после недопуска латинского патриарха Пьербаттисты Пиццабаллы в храм Гроба Господня израильской полицией вызвало временную поверенную в делах Израиля в Мадриде.
Мусульмане России через Духовное управление мусульман назвали действия израильского министра Итамара Бен Гвира в комплексе Аль-Акса в Восточном Иерусалиме провокацией.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с Махмудом Аббасом осудил призывы радикальных израильских политиков ограничить проход палестинцев к святым местам.