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ДУМ назвало провокацией молитву министра Израиля в Аль-Акса в Иерусалиме
Зампред ДУМ Аббясов осудил иудейский молебен министра Израиля в Аль-Акса
Мусульмане России считают действия израильского министра Итамара Бен Гвира в комплексе Аль-Акса в Восточном Иерусалиме провокацией, заявил зампред Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) по международным делам и хаджу, муфтий Московской области Рушан Аббясов.
Заместитель председателя Духовного управления мусульман России по международным делам и хаджу Рушан Аббясов заявил, что мусульмане страны считают действия израильского министра Итамара Бен Гвира в комплексе Аль-Акса в Восточном Иерусалиме провокацией, передает РИА «Новости».
Аббясов отметил, что комплекс Аль-Акса является третьей по значимости святыней ислама, а проведение там иудейских религиозных ритуалов запрещено соглашением между Израилем и Иорданией.
По его словам, это «не первый случай провокационных действий со стороны израильских властей в Аль-Акса в Восточном Иерусалиме».
«На фоне и без того обостренного израильско-палестинского конфликта подобные демонстративные, вызывающие шаги израильтян лишь усугубляют напряженность и препятствуют деэскалации», – подчеркнул муфтий.
Комплекс Храмовой горы, включающий мечеть Аль-Акса и святыню Купол Скалы, считается одной из самых напряженных точек на Ближнем Востоке.
Ранее министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен Гвир совершил иудейскую молитву на территории комплекса Аль-Акса в Восточном Иерусалиме на Храмовой горе.