ДУМ назвало провокацией молитву министра Израиля в Аль-Акса в Иерусалиме

Зампред ДУМ Аббясов осудил иудейский молебен министра Израиля в Аль-Акса

Tекст: Вера Басилая

Заместитель председателя Духовного управления мусульман России по международным делам и хаджу Рушан Аббясов заявил, что мусульмане страны считают действия израильского министра Итамара Бен Гвира в комплексе Аль-Акса в Восточном Иерусалиме провокацией, передает РИА «Новости».

Аббясов отметил, что комплекс Аль-Акса является третьей по значимости святыней ислама, а проведение там иудейских религиозных ритуалов запрещено соглашением между Израилем и Иорданией.

По его словам, это «не первый случай провокационных действий со стороны израильских властей в Аль-Акса в Восточном Иерусалиме».

«На фоне и без того обостренного израильско-палестинского конфликта подобные демонстративные, вызывающие шаги израильтян лишь усугубляют напряженность и препятствуют деэскалации», – подчеркнул муфтий.

Комплекс Храмовой горы, включающий мечеть Аль-Акса и святыню Купол Скалы, считается одной из самых напряженных точек на Ближнем Востоке.

Ранее министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен Гвир совершил иудейскую молитву на территории комплекса Аль-Акса в Восточном Иерусалиме на Храмовой горе.

