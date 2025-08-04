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    Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Константинопольский патриарх расписался в профнепригодности

    В отношении религиозных взглядов можно «согласиться не соглашаться», а относительно служения обществу – трудиться вместе. Совершенно другое дело – когда под флагом межрелигиозного диалога христианство пытаются подменить чем-то радикально другим.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Ермак поддержал традицию топить украинских президентов

    Никому из предшественников не снилась та власть, которая есть у нынешнего главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Ему удалось оттеснить от Зеленского все другие «придворные группировки» и создать почти тотальные вертикали власти.

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    4 августа 2025, 14:02 • Новости дня

    ДУМ назвало провокацией молитву министра Израиля в Аль-Акса в Иерусалиме

    Зампред ДУМ Аббясов осудил иудейский молебен министра Израиля в Аль-Акса

    ДУМ назвало провокацией молитву министра Израиля в Аль-Акса в Иерусалиме
    @ Schoening/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Мусульмане России считают действия израильского министра Итамара Бен Гвира в комплексе Аль-Акса в Восточном Иерусалиме провокацией, заявил зампред Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) по международным делам и хаджу, муфтий Московской области Рушан Аббясов.

    Заместитель председателя Духовного управления мусульман России по международным делам и хаджу Рушан Аббясов заявил, что мусульмане страны считают действия израильского министра Итамара Бен Гвира в комплексе Аль-Акса в Восточном Иерусалиме провокацией, передает РИА «Новости».

    Аббясов отметил, что комплекс Аль-Акса является третьей по значимости святыней ислама, а проведение там иудейских религиозных ритуалов запрещено соглашением между Израилем и Иорданией.

    По его словам, это «не первый случай провокационных действий со стороны израильских властей в Аль-Акса в Восточном Иерусалиме».

    «На фоне и без того обостренного израильско-палестинского конфликта подобные демонстративные, вызывающие шаги израильтян лишь усугубляют напряженность и препятствуют деэскалации», – подчеркнул муфтий.

    Комплекс Храмовой горы, включающий мечеть Аль-Акса и святыню Купол Скалы, считается одной из самых напряженных точек на Ближнем Востоке.

    Ранее министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен Гвир совершил иудейскую молитву на территории комплекса Аль-Акса в Восточном Иерусалиме на Храмовой горе.

    3 августа 2025, 23:39 • Новости дня
    Израильский министр нарушил правило не молиться на Храмовой горе

    Министр нацбезопасности Израиля поднялся на Храмовую гору и нарушил статус-кво

    Tекст: Ирма Каплан

    В воскресенье министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир совершил беспрецедентный поступок, возглавив группу верующих евреев, молящихся на Храмовой горе в день Тиша бе-Ав, национальный день траура еврейского народа.

    Действия Бен-Гвира немедленно вызвали резкое осуждение со стороны Палестинской администрации, Иордании и Саудовской Аравии, так как Бен-Гвир привел за собой  3527 еврейских паломников на Храмовую гору, нарушая статус-кво, пишет Times of Israel.

    Храмовая гора, где раньше располагались еврейские храмы, а сегодня находятся мечеть Аль-Акса и святыня Купол Скалы, стала одной из самых горячих точек на Ближнем Востоке.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением в ответ на визит Бен-Гвира, заявив, что «политика Израиля по сохранению статус-кво на Храмовой горе не изменилась и не изменится».

    С момента вступления в должность в 2022 году политик-ультранационалист Бен-Гвир постоянно заявлял, что его задача в том, чтобы позволить звучать иудейским молитвам на Храмовой горе, даже нарушая давний статус-кво между Израилем и Иорданией, которая управляет этим местом через Иерусалимский исламский вакф.

    Согласно негласному соглашению, евреям разрешено посещать это место, но запрещено там молиться.

    «В воскресенье Бен-Гвир дерзко нарушил это соглашение, возглавив чтение молитвы «Амида» для десятков других евреев, соблюдающих Тиша бе-Ав – день поста, в память о разрушении обоих еврейских Храмов, располагавшихся на Храмовой горе в древности», – пояснила газета.

    Тем временем министр израильский обороны Исраэль Кац поклялся, что Израиль будет укреплять свое влияние на святом месте «навсегда».

    Кац опубликовал в соцсети Х фотографии, на которых он у Стены Плача позирует с солдатами ЦАХАЛ, заявив, что молится о возвращении заложников, мире для израильских общин, защите сил безопасности и разгроме ХАМАС.

    Как писала 1 августа газета ВЗГЛЯД, палестинское движение ХАМАС выпустило заявление, в котором поприветствовало позицию Нью-Йоркской конференции и выразило готовность вернуться к переговорам с Израилем, когда в секторе Газа закончится голод и блокада гумпомощи.


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    2 августа 2025, 03:58 • Новости дня
    Дмитриев назвал историческим событием прибытие рейса из Эр-Рияда в Москву

    Tекст: Антон Антонов

    Прибытие первого прямого рейса из Саудовской Аравии в Москву является историческим событием, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    «Историческое событие: первый самолет авиакомпании Саудовской Аравии приземлился в Москве», – заявил Дмитриев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Дмитриев подчеркнул, что прямые рейсы между Эр-Риядом и Москвой будут стимулировать бизнес, туризм и культурный обмен между Россией и Саудовской Аравией, передает РИА «Новости».

    Первый прямой рейс из Эр-Рияда выполнила авиакомпания Flynas, самолет приземлился в московском аэропорту Внуково в пятницу. Другой самолет авиакомпании вылетел из Москвы в столицу Саудовской Аравии.

    Ранее между двумя странами выполнялись чартерные рейсы, связанные с хаджем – религиозным паломничеством мусульман в Мекку и ее окрестности. В 2025 году хадж проводился с 4 по 9 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация выдала разрешение авиакомпании Flynas на выполнение регулярных рейсов по маршруту Эр-Рияд – Москва.


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    3 августа 2025, 18:15 • Видео
    Скандал в Пентагоне на руку Москве

    Главе Пентагона Питу Хегсету прочат скорую отставку, так как он настроил против себя генералитет. Сменщиком может стать его нынешний зам по политическим вопросам Элбридж Колби. Это было бы очень хорошей новостью для России. Но очень плохой для Китая.

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    3 августа 2025, 06:49 • Новости дня
    Столкновения между правительственными войсками и курдами произошли в Сирии
    Столкновения между правительственными войсками и курдами произошли в Сирии
    @ REUTERS/Karam al-Masri

    Tекст: Антон Антонов

    На севере провинции Алеппо произошли вооруженные столкновения между войсками переходного правительства Сирии и отрядами курдов, сообщило Минобороны страны.

    Ведомство заявило, что армейские силы отразили попытку проникновения бойцов «Сил демократической Сирии» в район Эль-Кайария близ Манбиджа. В результате ракетного обстрела со стороны курдов были ранены четыре военнослужащих и три мирных жителя, передает ТАСС.

    В министерстве подчеркнули, что сирийские подразделения нанесли ответные точечные удары по позициям противника. По данным ведомства, была уничтожена ракетная установка и артиллерия, которые использовались при атаке.

    Коалиция СДС, в свою очередь, как передал телеканал Sham TV, обвинила в атаке «недисциплинированные группировки» внутри правительственных войск. По их версии, курдские отряды вели ответные действия на провокации в районе Дейр-Хафер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле в восточной части провинции Алеппо вспыхнули ожесточенные столкновения между сирийскими войсками и курдскими формированиями.


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    1 августа 2025, 22:15 • Новости дня
    Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по аэропорту Бен-Гурион в Израиле
    Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по аэропорту Бен-Гурион в Израиле
    @ EPA/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве подвергся атаке со стороны движения хуситов, применивших гиперзвуковую баллистическую ракету, заявил представитель вооруженных сил йеменского движения «Ансар Алла» Яхья Сариа.

    Сариа заявил: «Ракетные силы йеменских вооруженных сил (хуситов) провели военную операцию, в ходе которой атаковали гиперзвуковой баллистической ракетой «Палестина-2» аэропорт Лод (Бен-Гурион) в Яффо (Тель-Авиве)».

    Это не первая подобная атака: о предыдущем обстреле аэропорта хуситы сообщали 29 июля, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные формирования движения «Ансар Аллах» (хуситов) нанесли серию ударов по целям в Израиле. Группировка хуситов предупредила об атаке на американские торговые суда, взаимодействующие с портами Израиля, несмотря на перемирие с США.

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    1 августа 2025, 14:50 • Новости дня
    ВВС ФРГ сбросили первые грузы гуманитарной помощи над Газой

    Бундесвер начал воздушную доставку продовольствия и медикаментов в Газу

    Tекст: Денис Тельманов

    Самолеты ВВС Германии осуществили первый сброс 34 поддонов с гуманитарной помощью для сектора Газа общим весом почти 14 тонн.

    Бундесвер начал операцию по доставке гуманитарной помощи в Газу, передает ТАСС. Согласно совместному заявлению Минобороны и МИД ФРГ, в ходе первых двух авиарейсов было сброшено 34 поддона с продуктами и медикаментами, предоставленными Иорданской хашимитской благотворительной организацией. Общий вес гуманитарного груза составил почти 14 тонн.

    Глава Минобороны Германии Борис Писториус отметил: «В настоящее время в Газе ощущается острая нехватка продовольствия и медикаментов». Он подчеркнул, что решение о воздушной доставке гуманитарных грузов было принято совместно с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и министром иностранных дел Йоханном Вадефулем. Министр добавил, что Германия работает с партнерами над обеспечением масштабной и срочной помощи нуждающимся.

    Йоханн Вадефуль назвал воздушную доставку дополнительным способом быстрой помощи, однако подчеркнул, что она не заменит полноценный наземный маршрут. Он заявил, что только по суше возможно обеспечить достаточный объем помощи жителям Газы. Министр также призвал Израиль гарантировать безопасный доступ и распределение гуманитарной помощи международным организациям.

    Ранее канцлер ФРГ объявил о создании совместно с Иорданией «воздушного моста» для оказания поддержки жителям сектора Газа. В миссии также участвуют Франция и Британия. Германия направила в Иорданию два военно-транспортных самолета для участия в операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эммануэль Макрон заявил о готовности признать Палестину уже этой осенью. Дональд Трамп отметил, что слова президента Франции ничего не изменят. Аналитики указывают на гонку за статус главного миротворца, способного инициировать создание палестинского государства.

    Несколько гуманитарных организаций выразили резкую критику Евросоюзу за недостаточную активность в урегулировании ситуации в секторе Газа. В британском правительстве растет недовольство отказом Кира Стармера поддержать признание Палестины на фоне гуманитарного кризиса.

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    2 августа 2025, 10:26 • Новости дня
    Советник Нетаньяху обвинил Макрона в срыве сделки по Газе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Советник Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман подверг критике высказывания президента Франции, назвав их препятствием для соглашения с ХАМАС.

    По его словам, президент Франции Эмманюэль Макрон дал палестинскому движению ХАМАС повод отказаться от соглашения по урегулированию ситуации в секторе Газа, приравняв удерживаемых радикалами заложников к палестинским заключённым в израильских тюрьмах, сообщает ТАСС.

    В своем телеграм-канале Гендельман отметил: «Макрон в очередной раз выбрал моральную слепоту вместо морального лидерства. Любое заявление, уравнивающее невинных граждан и военных преступников, – прямое препятствие переговорам и подарок террористам». Он подчеркнул, что такие слова французского лидера усиливают шантаж со стороны ХАМАС и мешают достижению договорённостей, которые сейчас рассматриваются сторонами.

    Гендельман также напомнил, что в день, когда миру был показан измученный Эвьятар Давид, удерживаемый ХАМАС с 7 октября 2023 года без медицинской помощи и контакта с семьёй, Макрон публично сопоставил его с осужденными за убийства и теракты палестинцами. По словам советника, подобная риторика подрывает усилия посредников по освобождению заложников и укрепляет экстремизм.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Израиля пригрозили Франции в ответ на заявление о признании Палестины. Кабинет министров Британии потребовал от Кира Стармера признать Палестину. Эммануэль Макрон объявил о намерении признать Государство Палестина на сентябрьской сессии Генассамблеи ООН.

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    3 августа 2025, 20:38 • Новости дня
    Дроны хуситов ударили по трем объектам в Израиле

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Мятежные хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» с помощью дронов ударили по трем израильским объектам, сообщил представитель вооруженных сил хуситов Яхъя Сариа.

    Подразделения беспилотной авиации ударили по трем целям, два из них – это военные объекты в Тель-Авиве и Ашкелоне, третий – это порт в Хайфе, сказал Сариа, передает ТАСС.

    Ранее хуситы сообщали, что ударили гиперзвуковой баллистической ракетой по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.

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    2 августа 2025, 19:15 • Новости дня
    Bild сообщил о попадании гумпомощи Газы в руки ХАМАС

    Bild: от 50% до 100% гуманитарной помощи Газы получил ХАМАС

    Tекст: Евгения Караваева

    По оценке правительства Германии, от 50% до 100% международной гуманитарной помощи, поступающей в сектор Газа, оказывается в распоряжении движения ХАМАС.

    Правительство Германии считает, что от 50% до 100% международной гуманитарной помощи, поступающей в сектор Газа, оказывается в руках палестинской группировки ХАМАС, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    Официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус также заявил, что Израиль, по мнению Берлина, делает недостаточно для улучшения гуманитарной ситуации в секторе Газа. Кабмин ФРГ считает, что израильские власти обязаны обеспечивать поставки гумпомощи жителям анклава при поддержке ООН и гуманитарных организаций, а также выражает обеспокоенность сообщениями о том, что ХАМАС и другие структуры удерживают значительные объемы гуманитарной помощи.

    Представитель минобороны Германии, имя которого не приводится, подчеркнул, что правительству неясно, в чьи руки попадают поставки, поскольку немецкие военные «не присутствуют там на земле». В Бундесвере также считают, что сброс гуманитарной помощи с самолетов нельзя назвать оптимальным способом решения кризиса.

    С конца июля израильские власти позволили иностранным государствам возобновить сброс гумпомощи с воздуха. За это время в сектор Газа было доставлено более 100 поддонов с продовольствием и медикаментами, а также направлены фуры с помощью с территории Египта. Тем временем ситуация остается напряженной: после отказа Израиля работать с БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам), за распределение помощи теперь отвечают четыре центра, открытые частным американским фондом GHF при поддержке Израиля.

    По данным ООН, раздачи гуманитарной помощи в Газе зачастую сопровождаются стрельбой со стороны израильских военных по палестинцам, и с мая в таких инцидентах погибли 1373 человека. Израильские военные объясняют применение оружия тем, что палестинцы якобы покидают определенные маршруты и приближаются к армейским позициям, а местные власти утверждают, что новый порядок помогает мирному населению получать помощь в обход ХАМАС.

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    3 августа 2025, 15:36 • Новости дня
    На юге Сирии вспыхнули перестрелки между друзами и ополченцами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    К западу от Эс-Сувейды на юге Сирии возобновились ожесточенные столкновения с применением гранатометов между друзами и ополченцами арабских племен, поддерживаемыми силами безопасности.

    Ожесточенные перестрелки с применением гранатометов вспыхнули в районе Эт-Тааля к западу от Эс-Сувейды, передает ТАСС. Сообщается, что в боях участвуют отряды самообороны друзов и ополченцы арабских племен, поддерживаемые силами безопасности переходного правительства Сирии. Телерадиокомпания Sham TV отмечает, что ситуация обострилась после атаки друзов на позиции правительственных войск под селением Тель-Хадид. По данным Al Jazeera, в результате этого нападения были убиты пять сотрудников сил безопасности. Также ранее друзы отразили атаку бедуинов у селения Зейбин, что находится к югу от Эс-Сувейды. В небе над южными районами Сирии барражируют израильские беспилотники, но информации о нанесении ими ударов по земле пока не поступило.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли удар по южной части Сирии. При одном из ударов Израиля в пригороде Дамаска погиб сирийский силовик. Власти Сирии осудили авиаудары Израиля по дворцу в Дамаске.

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    3 августа 2025, 15:56 • Новости дня
    В секторе Газа число погибших от голода достигло 175

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    За последнее время в секторе Газа от голода скончались 175 человек, среди которых 93 ребенка, зафиксированы новые смерти в больницах анклава.

    Число умерших от голода в секторе Газа достигло 175, включая 93 ребенка, передает ТАСС. Об этом сообщил Минздрав палестинского анклава в своем телеграм-канале. За последние сутки в больницах Газы зарегистрировали еще шесть случаев смерти, связанных с голодом и недоеданием, отметили в ведомстве.

    По информации Минздрава, общее число жертв эскалации конфликта в Газе с октября 2023 года составляет 60430 человек. Кроме того, более 148 тыс. человек получили ранения в результате ongoing военных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли удары по сектору Газа, в результате которых погибли более 100 палестинцев. Во время стрельбы у центра гуманитарной помощи в Газе были убиты более 10 человек. ООН попросили официально признать сектор Газа зоной голода.

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    3 августа 2025, 12:26 • Новости дня
    Армия Израиля изъяла оружие при ночном рейде в Сирии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильские военные провели операцию в районе сирийского поселка Хадер, где изъяли вооружение и задержали подозреваемых в контрабанде.

    Израильские войска ночью провели рейд на юге Сирии, в районе поселка Хадер, сообщает ТАСС. Операция была направлена на пресечение попыток контрабанды оружия через границу. По данным армейской пресс-службы, военные допросили нескольких задержанных, подозреваемых в причастности к незаконному обороту вооружения.

    В ходе рейда израильские военные обнаружили и изъяли оружие. Представители армии подчеркнули, что действия направлены на предотвращение появления террористических группировок на территории Сирии. В заявлении отмечается: «Войска 210-й дивизии по-прежнему развернуты в этом районе и продолжают действовать, не допуская закрепления каких-либо террористических элементов в Сирии с целью защиты израильских мирных граждан, в особенности жителей Голанских высот».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли удар по южной части Сирии. При одном из ударов Израиля в пригороде Дамаска погиб сирийский силовик. Власти Сирии осудили авиаудары Израиля по дворцу в Дамаске.

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    3 августа 2025, 14:14 • Новости дня
    ВВС Египта сбросили десятки тонн помощи для сектора Газа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военно-транспортные самолеты Египта за три дня доставили жителям сектора Газа десятки тонн продовольствия, сбрасывая грузы в труднодоступные районы анклава.

    Египетские вооруженные силы сообщили, что за прошедшие три дня самолеты ВВС страны сбросили с воздуха десятки тонн продовольственной помощи для жителей сектора Газа, передает РИА «Новости». В заявлении говорится, что девять военно-транспортных самолетов вылетели из Арабской Республики Египет с целью доставки гуманитарных грузов в наиболее нуждающиеся районы палестинского анклава. Власти Египта отметили, что помощь предназначалась для тех районов, которые трудно обеспечить другими способами из-за сложной обстановки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль нанес удары по сектору Газа, в результате которых погибли более 100 палестинцев. Более 10 человек погибли при стрельбе у центра гуманитарной помощи в Газе. ООН попросили официально признать сектор Газа зоной голода.


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    4 августа 2025, 06:22 • Новости дня
    Канцлер ФРГ Мерц заявил об освобождении заложников ХАМАС как об условии мира

    Tекст: Ирма Каплан

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц высказался после просмотра видео, представленного ХАМАС, с изображением нескольких еврейских заложников, среди которых истощенный Эвьятар Давид, которому, как сообщил Штаб семей заложников и пропавших без вести, приказали рыть себе могилу в тоннеле.

    «Я в ужасе от того, что увидел: Эвьятар Давид и Рим Браславский. ХАМАС мучает заложников, терроризирует Израиль и использует население Газы в качестве щита. Фотографии показывают: ХАМАС не должен играть никакой роли в будущем Газы», – написал Мерц в соцсети Х.

    Он добавил, что освобождение заложников должно стать обязательным условием перемирия в Газе.

    «Прекращение огня неизбежно, но освобождение всех заложников должно стать обязательным условием для этого. Израиль не ответит взаимностью на цинизм ХАМАС и должен продолжать оказывать гуманитарную помощь», – добавил канцлер.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, самолеты ВВС Германии осуществили первый сброс 34 поддонов с гуманитарной помощью для сектора Газа общим весом почти 14 тонн.За последнее время в секторе Газа от голода

    скончались 175 человек, среди которых 93 ребенка, зафиксированы и новые смерти в больницах анклава.


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    4 августа 2025, 08:08 • Новости дня
    Нетаньяху допустил военное освобождение заложников в секторе Газа

    ABC: Премьер Израиля Нетаньяху рассматривает военный сценарий освобождения заложников

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху исследует возможность применения военной силы для освобождения израильских граждан, удерживаемых в Газе, из-за затянувшихся переговоров с ХАМАС, сообщает канал ABC.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассматривает силовой вариант освобождения израильских заложников, находящихся в секторе Газа, сообщает телеканал ABC со ссылкой на представителя израильских властей, передает РИА «Новости».

    По информации канала, Нетаньяху активно продвигает военное решение для освобождения оставшихся в Газе заложников.

    Журналист Барак Равид из Axios заявил, что глава израильского правительства намерен расширять военные действия в Газе из-за отсутствия прогресса на переговорах с движением ХАМАС.

    Ранее газета Jerusalem Post отмечала, что на согласование новой сделки между Израилем, США и ХАМАС могут уйти месяцы. Одним из ключевых требований ХАМАС остается разрешение на въезд сотен грузовиков с гуманитарной помощью в сектор в обмен на продолжение переговорного процесса.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц назвал освобождение заложников ХАМАС условием для достижения мира.

    Советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман заявил, что инициатива Эммануэля Макрона о признании Палестины усиливает шантаж со стороны ХАМАС и мешает текущим переговорам.

    Палестинское движение ХАМАС заявило о готовности вернуться к переговорам с Израилем после прекращения голода и снятия блокады гуманитарной помощи в секторе Газа.


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    4 августа 2025, 11:41 • Новости дня
    Число умерших от голода в Газе достигло 180 человек

    В секторе Газа от голода скончались 180 человек, включая 93 детей

    Tекст: Мария Иванова

    За последние сутки в больницах сектора Газа зафиксировано пять смертей от голода, общее число жертв недоедания достигло 180, включая 93 детей.

    По данным министерства здравоохранения палестинского анклава, которые приводит ТАСС, за последние сутки в больницах Газы зарегистрировали пять смертей, причиной которых стали голод и недоедание.

    Общее число скончавшихся от голода с начала эскалации конфликта достигло 180, из них 93 – дети, сообщили в Минздраве.

    Всего с октября 2023 года жертвами конфликта в Газе стали 60 430 человек, более 148 тысяч получили ранения, отметили в ведомстве. С 2 марта 2025 года в анклав не поступает международная гуманитарная помощь. Все контрольно-пропускные пункты закрыты решением властей еврейского государства.

    Распределение продовольствия в секторе осуществляется через пункты Фонда гуманитарной помощи Газе, который управляется Израилем и США. С марта израильская армия возобновила боевые действия в Газе, нарушив соглашение о прекращении огня, достигнутое в январе 2025 года. Попытки достичь нового соглашения в ходе переговоров при посредничестве Египта, Катара и США пока не увенчались успехом.

    Ранее число погибших от голода в секторе Газа достигло 175.

    Между тем накануне в сектор Газа впервые за пять месяцев въехали грузовики с топливом.

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