Глава МИД Испании вызвал израильского дипломата после инцидента с патриархом
Министерство иностранных дел Испании вызвало временную поверенную в делах Израиля в Мадриде из-за инцидента с латинским патриархом Иерусалима Пьербатистой Пиццабаллой, передает РИА «Новости». Причиной стала ситуация, когда израильская полиция не пустила патриарха в храм Гроба Господня.
Глава МИД Испании Мануэль Альбарес в интервью радиостанции RAC1 сообщил: «Мы вызвали временную поверенную в делах Израиля сегодня утром в министерство иностранных дел, чтобы выразить наш протест и указать, что это не должно повториться, что католическое богослужение должно проводиться нормально, как это происходило всегда».
Испанская сторона подчеркнула важность соблюдения свободы вероисповедания и беспрепятственного доступа к святыням для всех представителей религиозных конфессий. МИД Испании ожидает, что подобные инциденты больше не повторятся.
Канцелярия израильского премьера ранее заявила о недопуске латинского патриарха Пьербаттисты Пиццабаллы в храм Гроба Господня по соображениям безопасности.
Религиовед Роман Лункин связал отказ Израиля пустить патриарха в храм с политическими причинами и идеологическими разногласиями Биньямина Нетаньяху с католическим духовенством.
Полиция Израиля после встречи с Пиццабаллой сообщила о решении сохранить ограничения на массовые мероприятия и доступ верующих к святыням в Старом городе Иерусалима.