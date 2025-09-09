Бывает так, что в одной семье люди держатся совершенно разных взглядов – от этого они не перестают быть родными людьми, которым и дальше жить под одной крышей. Гражданский мир вовсе не означает, что все маршируют под один барабан и скандируют одни лозунги.39 комментариев
СМИ заявили о гибели лидеров ХАМАС в результате удара Израиля по Дохе
Al Hadath: Лидеры ХАМАС погибли в результате удара Израиля по Дохе
В здании в столице Катара находились пять руководителей движения ХАМАС во время израильского удара, сообщил телеканал Al Hadath.
По данным источников Al Hadath, в результате атаки погибли лидер ХАМАС в секторе Газа и глава переговорной группы Халиль аль-Хейя, глава зарубежного офиса Халед Машааль, командующий радикальной ячейкой на Западном берегу реки Иордан Захер Джабарин и член политбюро Низар Аудалла, передает ТАСС.
В момент удара в здании также находился еще один член руководства ХАМАС Гази Хамад. Телеканал отмечает, что данных о его судьбе на данный момент нет.
Ранее сообщалось, что израильские военные нанесли удары по руководству ХАМАС в Дохе.