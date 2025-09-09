СМИ заявили о гибели лидеров ХАМАС в результате удара Израиля по Дохе

  • Новость часаИзраильские военные нанесли удары по руководству ХАМАС в Дохе
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Чем рискует Америка при вторжении в Венесуэлу
    Командующий ВДВ: Сын замдиректора ЦРУ освобождал Донбасс и погиб как герой
    Военкор рассказал, какой будет генеральная битва за Донбасс
    Венгрия анонсировала рекордный контракт на закупку газа «с западного направления»
    Протестующие в Непале заявили о переходе страны под их контроль
    Жена экс-премьера Непала погибла после поджога резиденции протестующими
    Эксперт предсказал провал плана Запада по созданию «воздушного щита» на Украине
    Лавров отверг обвинения Евросоюза в атаке на самолет фон дер Ляйен
    Силуанов разъяснил подход к формированию бюджета на 2026 год
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Мы не обязаны верить в Ленина

    Бывает так, что в одной семье люди держатся совершенно разных взглядов – от этого они не перестают быть родными людьми, которым и дальше жить под одной крышей. Гражданский мир вовсе не означает, что все маршируют под один барабан и скандируют одни лозунги.

    39 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов У Европы и США – разная судьба в многополярном мире

    Наступление тихоокеанской эры, перемещение центра мира на восток Евразии работает на раскол глобального Запада. В этом раскладе у Европы и США объективно разная судьба. И если Европа наконец-то, через сто лет после Шпенглера, может понаблюдать за своим закатом, то у США появляется шанс на переосмысление геополитических основ своего существования.

    11144 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Даже Трамп не превратит Глобальный Юг в коллективный

    Однополярный мир будет заменен региональным – региональные лидеры станут самостоятельно решать проблемы своего региона. Здесь философия БРИКС и ШОС, подразумевающая уважение суверенитета и принцип неделимой безопасности, более чем актуальна. И Трамп своими действиями эту философию сейчас невольно продвигает.

    0 комментариев
    9 сентября 2025, 16:57 • Новости дня

    СМИ заявили о гибели лидеров ХАМАС в результате удара Израиля по Дохе

    Al Hadath: Лидеры ХАМАС погибли в результате удара Израиля по Дохе

    Tекст: Валерия Городецкая

    В здании в столице Катара находились пять руководителей движения ХАМАС во время израильского удара, сообщил телеканал Al Hadath.

    По данным источников Al Hadath, в результате атаки погибли лидер ХАМАС в секторе Газа и глава переговорной группы Халиль аль-Хейя, глава зарубежного офиса Халед Машааль, командующий радикальной ячейкой на Западном берегу реки Иордан Захер Джабарин и член политбюро Низар Аудалла, передает ТАСС.

    В момент удара в здании также находился еще один член руководства ХАМАС Гази Хамад. Телеканал отмечает, что данных о его судьбе на данный момент нет.

    Ранее сообщалось, что израильские военные нанесли удары по руководству ХАМАС в Дохе.

    8 сентября 2025, 13:50 • Новости дня
    Власти Израиля заявили о шести жертвах в результате стрельбы в Иерусалиме
    Власти Израиля заявили о шести жертвах в результате стрельбы в Иерусалиме
    @ ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Число погибших при вооруженном нападении на пассажирский автобус в Иерусалиме достигло шести, среди пострадавших оказалась беременная женщина.

    О трагедии сообщил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар на пресс-конференции, передает ТАСС. Саар заявил: «Этим утром был совершен ужасный теракт в Иерусалиме. На данный момент погибли шесть израильтян, есть множество пострадавших, в том числе беременная женщина».

    По данным израильских правоохранителей, за стрельбой стоят два палестинца, которые открыли огонь по пассажирскому автобусу на северной окраине города. Предварительно известно о двенадцати пострадавших, семеро из которых получили тяжелые ранения, двое находятся в состоянии средней тяжести, еще трое – с легкими травмами.

    Кроме того, по информации РИА «Новости», посольство России в Израиле сообщает, что россияне при нападении не пострадали. Российские дипломаты заявили, что по состоянию на 8 сентября сведений о пострадавших гражданах РФ и обращений от их родственников в посольство не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на северной окраине Иерусалима обстреляли пассажирский автобус, погибли пять человек. Водитель такси в Иерусалиме в ходе нападения на автобус вывел пассажирку преклонного возраста из-под обстрела.

    Комментарии (2)
    8 сентября 2025, 11:47 • Новости дня
    Число погибших при стрельбе в Иерусалиме достигло пяти человек
    Число погибших при стрельбе в Иерусалиме достигло пяти человек
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На северной окраине Иерусалима произошла стрельба, огонь вели по пассажирскому автобусу, число погибших увеличилось до пяти человек, сообщила израильская служба скорой помощи.

    Количество погибших в результате стрельбы в Иерусалиме достигло пяти человек, сообщили в службе, передает ТАСС.

    До этого сообщалось о четырех жертвах. Мужчины в возрасте от 30 до 50 лет скончались на месте. Позже в больнице умерла женщина, находившаяся в критическом состоянии.

    В результате инцидента пострадали 12 человек, семеро из них получили тяжелые огнестрельные ранения, двое оцениваются как средней тяжести, у троих легкие травмы от осколков стекла. Все пострадавшие госпитализированы.

    Стрельба произошла на шоссейной развязке на северной окраине Иерусалима, двое нападавших открыли огонь по пассажирскому автобусу. Оба нападавших были нейтрализованы.

    Напомним, на Украине 15-летний подросток попытался пройти в школу с ножом, он вел прямую трансляцию происходящего на одной из популярных интернет-платформ.

    До этого в США произошла стрельба в одной из местных католических школ, там погибли два человека и свыше 10 получили ранения.

    Комментарии (2)
    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 19:10 • Новости дня
    Хуситы заявили об атаке на район ядерного центра Израиля

    Хуситы впервые сообщили об ударе по району Димоны и аэропортам

    Tекст: Евгения Караваева

    Военно-политическое движение «Ансар Алла» объявило о нанесении удара по районам Израиля с использованием трех беспилотников, одной из целей стал район Димоны.

    Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы) впервые объявило об атаке на район вблизи города Димона в Израиле, где расположен ядерный исследовательский центр, передает РИА «Новости».. По словам представителей хуситов, операция проводилась второй день подряд и была нацелена на объекты на территории Израиля.

    В заявлении вооруженных сил «Ансар Алла» в их Telegram-канале говорится: «Второй день подряд военно-воздушные силы Йемена провели качественную военную операцию на территории оккупированной Палестины с использованием трех беспилотников». В сообщении уточняется, что целями атаки стали аэропорт Лод в Яффо (Бен-Гурион), аэропорт Рамон в Умм-эр-Рашраше (Эйлат) и важный объект в районе Димоны.

    Хуситы утверждают, что «операция успешно достигла своих целей». Официальные власти Израиля пока не прокомментировали сообщения об инциденте. Подобные заявления со стороны йеменских хуситов прозвучали впервые относительно региона, где находится ядерный центр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля заявила о перехвате трех беспилотников, запущенных с территории Йемена. А хуситы организовали крупномасштабную атаку с использованием дронов против нескольких городов и пустынных районов Израиля.

    Комментарии (0)
    7 сентября 2025, 01:54 • Новости дня
    Microsoft сообщила о повреждении подводных кабелей в Красном море

    Tекст: Антон Антонов

    Облачная платформа компании Microsoft может столкнуться с задержками трафика из-за повреждений подводных кабелей в Красном море, сообщила американская компания.

    В заявлении указывается, что с 6 сентября 2025 года, начиная с 8.45 мск, трафик, проходящий через Ближний Восток и связанный с Азией или Европой, может испытывать значительные задержки, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение на сайте компании в разделе про сервис Azure.

    Причиной названы «многочисленные обрывы подводного оптоволоконного кабеля в Красном море». Microsoft отметила, что инженерные службы уже работают над устранением перебоев, перенаправлением трафика и обсуждением с партнерами возможных альтернативных вариантов для повышения пропускной способности в регионе.

    Согласно заявлению, произошедшее вынудило перенаправить трафик по альтернативным маршрутам, что увеличивает задержки по сравнению с обычным режимом работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Красном море сохраняется напряженная обстановка из-за атак йеменского движения «Ансар Аллах» по судам в рамках противостояния с Израилем.

    Комментарии (0)
    7 сентября 2025, 20:14 • Новости дня
    Хуситы провели атаки дронами на пять городов Израиля

    Tекст: Ольга Иванова

    Йеменские хуситы организовали крупномасштабную атакующую операцию с применением беспилотников против нескольких городов и пустынных районов Израиля.

    О нападениях сообщил представитель вооруженных формирований хуситов Яхья Сариа, передает ТАСС. По его словам, удары были нанесены по ряду объектов в пустыне Негев, а также в городах Умм-эр-Рашраш (Эйлат), Ашкелон, Ашдод и Яффо (Тель-Авив).

    Он заявил: «Йеменские вооруженные силы провели крупномасштабную военную операцию с использованием множества беспилотников, атаковав различные объекты в регионах Негев, Умм-эр-Рашраш, Ашкелон, Ашдод и Яффо. Операция успешно достигла своих целей, поскольку израильские и американские системы противовоздушной обороны не смогли обнаружить и перехватить несколько беспилотников».

    В сообщении также отмечается, что атака стала одной из самых масштабных за последнее время и была проведена с помощью беспилотных летательных аппаратов, что позволило обойти средства ПВО Израиля и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля перехватила три беспилотника, запущенных с территории Йемена. Два из этих беспилотников были уничтожены за пределами национального воздушного пространства Израиля. Один беспилотник перехватили уже в небе над израильской территорией.

    Комментарии (0)
    6 сентября 2025, 20:22 • Новости дня
    Хуситы отвергли обвинения в производстве химоружия

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заявления йеменского правительства о якобы производстве химического оружия хуситами не соответствуют действительности, заявил заместитель пресс-секретаря хуситского движения «Ансар Аллах» Насреддин Амер.

    Насреддин Амер назвал обвинения ложными и безосновательными, отметив отсутствие каких-либо доказательств или фактов, передает ТАСС.

    Амер подчеркнул, что оппоненты не имеют моральных и политических оснований обсуждать заботу о йеменском народе или вопросах поддержания мира в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменский министр обвинил хуситов в производстве химического оружия при поддержке Ирана.

    После этого советник офиса премьера Израиля Дмитрий Гендельман заявил о планах реагировать на попытки применения химического оружия хуситами против израильских граждан.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 05:15 • Новости дня
    Повреждение кабелей в Красном море вызвало масштабные сбои интернета в ОАЭ

    Tекст: Антон Антонов

    Масштабные сбои доступа к интернету наблюдаются в ОАЭ из-за повреждения подводных оптоволоконных кабелей на дне Красного моря, сообщают крупнейшие телекоммуникационные компании страны Etisalat и Du.

    В субботу и воскресенье клиенты Etisalat и Du жаловались на крайне низкую скорость интернета и трудности при загрузке сайтов и приложений, передает ТАСС.

    Etisalat заявила в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что специалисты компании работают над устранением возникших проблем, которые связаны с повреждением магистральных кабелей на дне Красного моря.

    Представители Du подтвердили, что причина перебоев – обрыв подводной телекоммуникационной линии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, корпорация Microsoft сообщила, что повреждение нескольких оптоволоконных кабелей в Красном море может привести к задержкам трафика между Азией, Ближним Востоком и Европой. Причины инцидента не уточняются.

    Комментарии (0)
    9 сентября 2025, 16:37 • Новости дня
    Израильские военные нанесли удары по руководству ХАМАС в Дохе
    Израильские военные нанесли удары по руководству ХАМАС в Дохе
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совместно со службой общей безопасности (ШАБАК) провели операцию с привлечением авиации против высшего руководства ХАМАС.

    Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ, передает ТАСС. «ЦАХАЛ и ШАБАК, используя ВВС, недавно осуществили целенаправленную атаку на высшее руководство террористической организации ХАМАС», – сказано в заявлении.

    Представители армии Израиля добавили, что перед атакой были предприняты шаги для минимизации ущерба среди мирного населения.

    Издание Israel Hayom со ссылкой на Reuters сообщило о серии взрывов в столице Катара Дохе. В сообщении отмечается, что руководство ХАМАС базируется в городе, его офисы находятся в районе Аль-Катара в центре города.

    В августе израильский премьер Биньямин Нетаньяху подтвердил атаку Израиля на представителя ХАМАС Абу Убейду.

    Комментарии (0)
    6 сентября 2025, 22:22 • Новости дня
    Джармуш получил «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале

    Tекст: Антон Антонов

    Главную награду Венецианского кинофестиваля – «Золотого льва» за лучший фильм – получил фильм американского режиссера Джима Джармуша «Отец, мать, сестра, брат», сообщают информационные агентства.

    Картина рассказывает о сложных отношениях родителей и взрослых детей, в ней снялись Кейт Бланшетт, Адам Драйвер, Том Уэйтс и Шарлотта Рэмплинг, передает РИА «Новости».

    «Серебряный лев» за лучшую режиссуру достался американцу Бенни Сафди за ленту «Крушащая машина» с Дуэйном «Скалой» Джонсоном в главной роли.

    Гран-при жюри получил фильм «Голос Хинд Раджаб» режиссера Каутер Бен Хании, повествующий об убийстве палестинской девочки в секторе Газа. Фильм был удостоен рекордных 23 минут аплодисментов, что стало самым продолжительным овационным приемом в истории фестиваля.

    Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль присудили итальянскому актеру Тони Сервилло за роль президента Италии в фильме Паоло Соррентино La Grazia (можно перевести на русский как «Помилование» или «Благодать»).

    Как писала газета ВЗГЛЯД,  в 2024 году «Золотого льва» получил испанский режиссер Педро Альмодоварза фильм «Комната по соседству».

    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 18:46 • Новости дня
    Испания отозвала посла из Израиля после обвинений Тель-Авива

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес объявил об отзыве для консультаций посла страны в Израиле Аны Марии Соломон после обвинений в антиизраильской позиции в адрес двух испанских министров.

    Альбарес подчеркнул, что возвращение посла связано с «клеветническими обвинениями в адрес Испании» и «неприемлемыми мерами» против Йоланды Диас и Сиры Рего. Израиль ранее ввел персональные санкции против этих представителей испанского правительства, передает РИА «Новости».

    Премьер-министр Испании Педро Санчес в понедельник объявил о ряде новых мер в отношении Израиля в ответ на ситуацию в Газе. В частности, планируется закрепить эмбарго на поставки оружия Израилю, которое действует с октября 2023 года. Также Испания запретит заход в свои порты судам, перевозящим топливо для израильских военных, и закроет воздушное пространство для государственных самолетов с военными грузами.

    Среди других мер – запрет на въезд в страну лицам, причастным к «геноциду, нарушениям прав человека и военным преступлениям в Газе». Кроме того, консульские услуги для граждан Испании, проживающих в израильских поселениях на освобожденных территориях, будут сведены к минимуму, а импорт продукции из этих поселений запрещен.

    Для гуманитарной поддержки Мадрид выделит 10 млн евро Агентству ООН по делам палестинских беженцев (UNRWA). К 2026 году общий объем гуманитарной помощи для сектора Газа будет увеличен до 150 млн евро.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 05:45 • Новости дня
    ХАМАС заявило о готовности передать полномочия в Газе «комитету технократов»

    ХАМАС после получения предложений США выразило готовность к переговорам по Газе

    Tекст: Антон Антонов

    Палестинское движение ХАМАС выразило готовность приступить к переговорам об освобождении всех израильских заложников при условии полного вывода израильских войск из сектора Газа и четкого объявления о прекращении огня.

    ХАМАС после получения предложений американской стороны заявило: «Мы получили от американской стороны через посредников несколько идей по достижению соглашения о прекращении огня. В связи с этим ХАМАС приветствует любые шаги, способствующие прекращению агрессии против нашего народа», – передает РИА «Новости».

    ХАМАС заявило, что готово «немедленно сесть за стол переговоров», предметом которых должны стать вопросы «освобождения всех заложников» и «четкое заявление о прекращении войны». ХАМАС настаивает, что войска Израиля должны полностью покинуть сектор Газа, где создадут «комитет по управлению». В комитет войдут «независимые палестинцы». При этом ХАМАС выразило готовность «сразу передать полномочия комитету технократов», как только будут предоставлены «конкретные гарантии» соблюдения соглашения израильской стороной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон призвал ХАМАС согласиться на условия мирного урегулирования, предложенные Соединенными Штатами.США заявили, что Израиль уже принял эти условия.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 18:32 • Новости дня
    Хуситы атаковали израильские аэропорты Бен-Гурион и Рамон дронами

    Хуситы нанесли удары дронами по аэропортам Израиля и объекту в Димоне

    Tекст: Денис Тельманов

    Йеменские хуситы применили беспилотники для атак на израильские аэропорты Бен-Гурион и Рамон, а также важный объект в Димоне.

    Вооруженные силы, созданные йеменским движением «Ансар Аллах», нанесли удары по израильским целям, сообщает ТАСС. Атаке подверглись аэропорты Бен-Гурион в Тель-Авиве и Рамон возле Эйлата, а также важный объект в городе Димона.

    Военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил: «Подразделения беспилотной авиации йеменских вооруженных сил второй день подряд проводят военные операции, в ходе последней они атаковали аэропорт Лод, аэропорт Рамон в Умм-эр-Рашраше и важный объект в Димоне с помощью трех беспилотников».

    Выступление Сарии транслировал подконтрольный хуситам телеканал Al Masirah. Официальных подтверждений информации о разрушениях или пострадавших пока не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля перехватила три беспилотника, два из которых находились за пределами национального воздушного пространства. Заместитель пресс-секретаря хуситского движения «Ансар Аллах» Насреддин Амер заявил, что обвинения йеменских властей в производстве химического оружия хуситами не соответствуют действительности. Советник офиса премьера Израиля Дмитрий Гендельман заявил о намерении реагировать на любые попытки применения хуситами химического оружия против граждан страны.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 13:28 • Новости дня
    Таксист прикрыл собой пенсионерку в Израиле во время обстрела автобуса

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Водитель такси в Иерусалиме в ходе нападения на автобус вывел пассажирку преклонного возраста из-под обстрела, момент сняли на камеру видеорегистратора.

    В ролике запечатлено бегство толпы после начала обстрела из транспорта, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Baza.

    После этого из белой машины вышел водитель, он увел пожилую женщину и прикрыл ее собой при отходе.

    Отмечается, что это был таксист, мужчина отвел ее в безопасное место.

    Напомним, на северной окраине Иерусалима обстреляли пассажирский автобус, погибли пять человек.

    Комментарии (0)
    7 сентября 2025, 15:56 • Новости дня
    Армия Израиля объявила о перехвате трех дронов из Йемена

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Три беспилотных летательных аппарата, запущенных с территории Йемена, были перехвачены армией Израиля, причем два из них – за пределами национального воздушного пространства.

    Израильские военные перехватили три беспилотных летательных аппарата, которые были запущены с территории Йемена, передает ТАСС. Армейская пресс-служба заявила, что два из этих дронов были уничтожены еще за пределами воздушного пространства Израиля.

    В сообщении уточняется, что из-за угрозы проникновения беспилотников в ряде южных районов страны сработали системы оповещения, и была объявлена воздушная тревога.пострадавших гражданах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменский министр обвинил хуситов в производстве химоружия при поддержке Ирана. Армия Израиля сообщила о запуске ракеты с территории Йемена. Хуситы заявили, что нанесли удар баллистическими ракетами по Тель-Авиву.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 12:47 • Новости дня
    Лавров назвал невозможной безопасность Израиля без государства Палестины

    Лавров указал на взаимосвязь безопасности Израиля и признания Палестины

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что безопасность Израиля невозможна без признания права палестинцев на собственное государство, что угрожает стабильности региона.

    Обеспечить безопасность Израиля невозможно без соблюдения права Палестины на собственное государство, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

    По его словам, «трудно обеспечить безопасность Израиля за счет не то что ущемления безопасности палестинцев, а за счет ликвидации права палестинцев на собственное государство». Глава МИД отметил, что Москва всегда понимала озабоченность Израиля вопросами безопасности.

    Лавров подчеркнул, что Россия и Израиль ранее сходились во мнении о необходимости создания палестинского государства, без чего, по его словам, продолжится подпитывание экстремизма на фоне чувства несправедливости среди палестинцев.

    При этом министр заявил, что «без палестинского государства едва ли возможна стабильность в регионе», однако его создание блокируется под предлогом угроз безопасности Израиля.

    Кроме того, Лавров обратил внимание на позицию западных лидеров по палестинскому вопросу. По его мнению, их заявления о готовности признать Палестину носят двуличный характер, поскольку они рассчитывают, что к моменту, когда придет время признания, «им будет нечего признавать».

    Министр подчеркнул, что фактическая ситуация на местах делает создание палестинского государства практически невозможным, несмотря на официальные заявления европейских политиков.

    Ранее Лавров заявил, что западные страны сознательно откладывают признание Палестины, рассчитывая, что к моменту принятия решения «признавать будет нечего».

    Москва выразила обеспокоенность гуманитарной катастрофой на палестинских территориях.

    Россия считает восстановление переговоров между сторонами главным условием деэскалации конфликта.

    Комментарии (0)
    Главное
    ВС России уничтожили пусковую установку и кабину управления ЗРК С-300 ВСУ
    Володин: Франция устала от позора Макрона
    Rheinmetall пообещал Киеву новые системы противодронной защиты Skyranger
    Шеслер объяснила молчание Киева в связи с убийством украинской беженки в США
    Стало известно о переносе Филиппинами закупки истребителей F-16 у США
    Афганские власти освободили этнографа Каверина по просьбе Москвы
    Охранника в Петербурге задержали за интимную связь с восьмиклассником

    Китай откроет Газпрому и Росатому доступ к дешевым деньгам

    Китай готов открыть свой рынок капитала для российских энергетических компаний. Первыми в очереди на выпуск «панда-облигаций» стоят Росатом и Газпром. Им уже четыре года приходится рассчитывать только на внутренние кредиты, так как США и ЕС прекратили давать в долг. Если это произойдет, то выпуск российских «панда-облигаций» станет первым с 2017 года. Зачем они нашим компаниям? Подробности

    Перейти в раздел

    Германия топит британского кандидата в украинские президенты

    «Мы имеем дело с продуманным планом Зеленского». Такими словами политологи оценивают очередную серию «разоблачений», появившихся в западной прессе по поводу того, кто стоит за уничтожением российских газопроводов «Северный поток». Почему эти «расследования» имеют мало отношения к реальности, но прямое отношение к планам Запада о том, кто будет следующим президентом Украины? Подробности

    Перейти в раздел

    Удар по Крюковскому мосту через Днепр открыл новый этап СВО

    Ночная комбинированная атака российских истребителей, БПЛА и артиллерии по украинской территории открыла новый этап СВО – с начала спецоперации ВС России не били по железнодорожным мостам через Днепр. Для Украины эти объекты играют важнейшую стратегическую роль. Без них полумиллионная фронтовая группировка ВСУ лишится снабжения от стран Запада. Что заставило Москву снять запрет на удары по мостам и как произошедшее скажется на переговорном процессе? Подробности

    Перейти в раздел

    Чем рискует Америка при вторжении в Венесуэлу

    «Им нужна нефть. Дело не в наркотрафике, нет – им нужны нефть, газ». Такими словами президент Венесуэлы Николас Мадуро описывает настоящие цели США, которые концентрируют свои войска у венесуэльских берегов. Способен ли Трамп решиться на военную операцию против Венесуэлы, как она может выглядеть – и какие будет иметь последствия? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Мы не обязаны верить в Ленина

      Бывает так, что в одной семье люди держатся совершенно разных взглядов – от этого они не перестают быть родными людьми, которым и дальше жить под одной крышей. Гражданский мир вовсе не означает, что все маршируют под один барабан и скандируют одни лозунги.

      39 комментариев
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      У Европы и США – разная судьба в многополярном мире

      Наступление тихоокеанской эры, перемещение центра мира на восток Евразии работает на раскол глобального Запада. В этом раскладе у Европы и США объективно разная судьба. И если Европа наконец-то, через сто лет после Шпенглера, может понаблюдать за своим закатом, то у США появляется шанс на переосмысление геополитических основ своего существования.

      11144 комментария
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Даже Трамп не превратит Глобальный Юг в коллективный

      Однополярный мир будет заменен региональным – региональные лидеры станут самостоятельно решать проблемы своего региона. Здесь философия БРИКС и ШОС, подразумевающая уважение суверенитета и принцип неделимой безопасности, более чем актуальна. И Трамп своими действиями эту философию сейчас невольно продвигает.

      0 комментариев
    Перейти в раздел

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации