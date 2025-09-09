СМИ заявили о гибели лидеров ХАМАС в результате удара Израиля по Дохе

Al Hadath: Лидеры ХАМАС погибли в результате удара Израиля по Дохе

Tекст: Валерия Городецкая

По данным источников Al Hadath, в результате атаки погибли лидер ХАМАС в секторе Газа и глава переговорной группы Халиль аль-Хейя, глава зарубежного офиса Халед Машааль, командующий радикальной ячейкой на Западном берегу реки Иордан Захер Джабарин и член политбюро Низар Аудалла, передает ТАСС.

В момент удара в здании также находился еще один член руководства ХАМАС Гази Хамад. Телеканал отмечает, что данных о его судьбе на данный момент нет.

Ранее сообщалось, что израильские военные нанесли удары по руководству ХАМАС в Дохе.