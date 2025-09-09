Катар заявил об остановке переговоров по урегулированию в секторе Газа

Tекст: Ирма Каплан

Нападение Израиля шейх назвал «государственным терроризмом» и заявил, что в регионе есть мошенник – премьер-министр Израиля Нетаньяху, который ввергает регион в необратимый хаос, передает телеканал Al Jazeera.

Шейх указал на то, что нападение Израиля совпало со встречей переговорной группы ХАМАС, на которой обсуждалось предложение США о заключении сделки по прекращению войны в Газе и достижению соглашения о прекращении огня, и заявил, что Израиль саботировал это. По его словам, места для дипломатии после нападения на Доху осталось не много.

«Мы приложили все усилия, чтобы обеспечить успешный процесс переговоров по Газе. Мы сделали все возможное, чтобы остановить агрессию в отношении Газы. Что касается текущих переговоров, я не верю, что они могут быть жизнеспособными после того, что мы увидели сегодня», – приводит слова шейха Мухаммеда ТАСС.

Напомним, израильские военные нанесли удары по позициям руководства ХАМАС в Дохе. СМИ сообщили, что в здании в столице Катара находились пять руководителей движения ХАМАС во время удара. Катар подтвердил удар Израиля по руководству ХАМАС в Дохе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Президент США Трамп пообещал, что «печальных инцидентов», как удар по Дохе, больше не будет и призвал Катар продолжить посредничество в процессе установления мира в секторе Газа.