Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.2 комментария
Лавров сравнил ситуацию вокруг Газы с сорванными предохранителями
Лавров: В ситуации вокруг сектора Газа уже сорваны предохранители
Обстановка вокруг сектора Газа достигла критической точки, когда любое случайное действие может привести к серьезной эскалации конфликта, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.
Ситуация в районе сектора Газа достигла критически опасного уровня, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По его словам, обстановка уже не просто взрывоопасная – существуют многочисленные угрозы, сравнимые с «минами с сорванными предохранителями», передает ТАСС.
«Ситуация предельно взрывоопасная. Там целый ряд мин даже не замедленного действия, а уже с сорванными предохранителями, на них только наступить кто-то может случайно», – подчеркнул Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН.
Ранее в ходе выступления Сергей Лавров заявил о попытках «похоронить» решение ООН по Палестине.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступал перед пустыми креслами на сессии Генеральной ассамблеи ООН, что, по мнению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стало результатом действий Израиля в Газе.