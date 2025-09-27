Лавров сравнил ситуацию вокруг Газы с сорванными предохранителями

Лавров: В ситуации вокруг сектора Газа уже сорваны предохранители

Tекст: Мария Иванова

Ситуация в районе сектора Газа достигла критически опасного уровня, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, обстановка уже не просто взрывоопасная – существуют многочисленные угрозы, сравнимые с «минами с сорванными предохранителями», передает ТАСС.

«Ситуация предельно взрывоопасная. Там целый ряд мин даже не замедленного действия, а уже с сорванными предохранителями, на них только наступить кто-то может случайно», – подчеркнул Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН.

Ранее в ходе выступления Сергей Лавров заявил о попытках «похоронить» решение ООН по Палестине.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступал перед пустыми креслами на сессии Генеральной ассамблеи ООН, что, по мнению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стало результатом действий Израиля в Газе.