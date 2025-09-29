Трамп предложил создать «Совет мира» для урегулирования конфликта в Газе

В 2005 году по опросам общественного мнения 51% россиян боялись милицию больше, чем преступников, а по опросам 1999 года 67% респондентов решительно не доверяли милиции. Сейчас 36% считают, что полиция работает удовлетворительно, 27% – что хорошо. 63% в сумме.12 комментариев
Президент США Дональд Трамп выступил с инициативой создать специальный «Совет мира» для урегулирования ситуации в Газе и выразил готовность лично возглавить этот орган.
Дональд Трамп выступил с предложением организовать так называемый «Совет мира» для урегулирования ситуации в Газе, передает РИА «Новости». По его словам, идея создания такого органа возникла по просьбе глав арабских стран, Израиля и других вовлеченных сторон.
«Совет мира будет возглавлять, я этого не просил, поверьте, я очень занят… Но мы должны обеспечить, чтобы это работало. Возглавлять его будет джентльмен, известный под именем Дональд Трамп», – заявил Трамп во время выступления.
Он добавил, что после появления информации о создании совета, в него захотели попасть многие страны. Трамп подчеркнул, что считает работу по достижению мира крайне важной, несмотря на собственную занятость.
Ранее Дональд Трамп заявил о приближении «настоящего мира» на Ближнем Востоке.
Трамп надеется завершить разработку плана мирного урегулирования ситуации в секторе Газа на встрече с премьер-министром Израиля.
Вашингтон представил план по урегулированию в секторе Газа, включающий временное международное управление без насильственного переселения местных жителей.