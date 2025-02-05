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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов США начали великую географическую войну

    Разночтения географических названий – обычное дело в условиях имперских завоеваний и при сопутствующем столкновении цивилизаций. Однако за XX век мы проделали большой труд по стандартизации названий и унификации топографических обозначений. Трамп начал всё заново.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В агентстве по подкупу элит устроили погром

    Агентство США по международному развитию (USAID) стало за прошедшие десятилетия государством в государстве американской внешней политики, не менее важным во внешних связях, чем министерство обороны или иностранных дел.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Неприличная болезнь языка

    Мат предназначен для выражения подчеркнутого неуважения – к самому себе, к собеседнику и к окружающим в целом. Он определенным образом настраивает людей. «Мы здесь не уважаем друг друга, не доверяем и ничего хорошего друг от друга не ждем.

    25 комментариев
    5 февраля 2025, 11:09 • Новости дня

    Трамп предложил навсегда выселить палестинцев из Газы

    Трамп предложил навсегда переселить палестинцев из Газы в другие страны

    Трамп предложил навсегда выселить палестинцев из Газы
    @ Shawn Thew/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп предложил переселить палестинцев из Газы в другие страны, включая Иорданию и Египет, вызвав критику со стороны арабских наций и палестинского руководства, сообщает Reuters.

    Президент США Дональд Трамп предложил возможность постоянного переселения палестинцев из Газы, сообщает Reuters.

    Он заявил, что жители Газы должны покинуть палестинский анклав, разрушенный израильской военной атакой. Трамп отметил, что палестинцы могли бы переселиться не только в Иорданию и Египет, но и в другие страны.

    Трамп впервые упомянул об этой идее 25 января, предложив Египту и Иордании принять больше людей. На вопрос, является ли это краткосрочным или долгосрочным решением, он ответил: «Может быть и тем, и другим».

    С тех пор он предлагал этот план как минимум четыре раза. Однако арабские государства и палестинские лидеры отвергли это предложение, назвав его «этнической чисткой».

    «Я чувствую себя очень иначе по поводу Газы, чем многие люди. Я думаю, что они должны получить хороший, новый, красивый участок земли, и мы найдем людей, которые вложат деньги, чтобы построить его и сделать его пригодным для жилья и наслаждения», – заявил Трамп журналистам.

    Он добавил, что не понимает, почему палестинцы захотят остаться в Газе после всего произошедшего.

    Ранее  Трамп в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху упомянул сектор Газа как перспективное место для строительства гостиниц и назвал его «первоклассной недвижимостью».

    Трамп также рассказал о рассмотрении вопроса долгосрочного владения сектором Газа для создания стабильности и тысяч рабочих мест. В среду Трамп заявил, что сектор Газа непригоден для жизни и предложил переселение беженцев, которое могут финансировать ближневосточные страны.

    В результате израильской военной операции в секторе Газа, по данным властей Палестины, погибли более 61 тыс. человек, включая 1155 сотрудников здравоохранения и 205 журналистов.

    4 февраля 2025, 12:32 • Новости дня
    Рар объяснил возмущение Шольца из-за требования Трампом ресурсов Украины

    Германский политолог Рар: Для Трампа война – это бизнес, а Шольц руководствуется моралью

    Рар объяснил возмущение Шольца из-за требования Трампом ресурсов Украины
    @ IMAGO/Rudiger Wolk/Reuters

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если для Дональда Трампа военный конфликт – это бизнес, и США желают получить материальную выгоду от поддержки Киева, то Олаф Шольц наивно пытается руководствоваться моралью, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее канцлер ФРГ назвал эгоистичным требование главы Белого дома о поставках металлов с Украины.

    «Олаф Шольц, который подверг критике предложение Дональда Трампа, размышлял как представитель либеральных элит Европы», – отметил германский политолог Александр Рар. Он указал на отличие позиций политиков.  Так, американский президент считает, что «бесплатный сыр бывает только в мышеловке», и Украина должна расплачиваться своими ресурсами за предоставленную в будущем военную помощь, уточнил собеседник.

    «Для Трампа война – это бизнес. США желают получить материальную выгоду от поддержки Киева. Тем более что в успех украинской стороны в Вашингтоне уже не верят», – детализировал эксперт. «Между тем канцлер ФРГ руководствуется моралью. Украина, по его мнению, «защищает свободу Европы», и поэтому должна быть вооружена бесплатно», – продолжил спикер. Рар отметил, что в Европе – в отличие от Штатов – «наивно верят в возможную победу Киева».

    Иной точки зрения придерживается Иван Кузьмин, автор отраслевого Telegram-канала «Наш друг Вилли», эксперт по Германии. Он напомнил, что ФРГ продолжает занимать первое место среди стран ЕС и Британии по объему поддержки, направляемой Украине.

    «Учитывая масштабы направляемых Берлином средств, а также подписанный им и Киевом в феврале прошлого года договор о гарантиях безопасности, неудивительно, что власти Германии и сами заинтересованы в редкоземельных металлах Украины, играющих значительную роль в производстве военной продукции», – отметил эксперт.

    «ФРГ, вероятно, будет играть ключевую роль в восстановлении страны после конфликта. Поэтому Берлин, разумеется, заинтересован в сохранении этих драгоценных ресурсов за Киевом», – заключил Кузьмин.

    Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц подверг критике президента США Дональда Трампа за требование поставок металлов от Украины в обмен на помощь. По его мнению, такая позиция американского лидера является «крайне эгоистичной и эгоцентричной».

    Немецкий политик считает, что ресурсы Украины должны быть направлены на восстановление страны после завершения текущего конфликта. «Речь идет о том, чтобы гарантировать, что Киев сможет финансировать свою реконструкцию», – пояснил Шольц.

    Напомним, в понедельник Трамп заявил о желании заключить с Украиной соглашение о поставках Штатам редкоземельных металлов в обмен на продолжение военной помощи. Как пишет The Hill, неясно, касается ли заявление американского президента таких минералов, как литий и титан, запасы которых у Украины «значительны».

    Между тем украинские СМИ сообщают, что большая часть редкоземельных металлов, интересующих США, находится на неподконтрольных Киеву территориях. Отмечается, что совокупная стоимость украинских полезных ископаемых по состоянию на апрель 2023 года оценивалась в 15 трлн долларов. Однако более 70% этих запасов сосредоточено в ДНР, ЛНР, а также Днепропетровской области, к которой приближается линия фронта.

    Владимир Зеленский уже предлагал Вашингтону доступ к этим ресурсам в рамках своего «плана победы». В Верховной раде подчеркивали, что некоторые жители Украины недовольны возможностью передачи добычи полезных ископаемых в руки американцев. Депутат Максим Бужанский указывал, что из-за сложности добычи инвесторы пока не спешат вкладывать средства в этот сектор.

    Экономист Иван Лизан в разговоре с газетой ВЗГЛЯД указывал, что «Запад уже сейчас полностью контролирует Украину и вывозит все необходимые ему ресурсы», а «востребованных редкоземельных металлов, которые есть у того же Китая, на Украине нет».

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    4 февраля 2025, 18:44 • Новости дня
    Нетаньяху решил попросить у Трампа оружие для удара по Ирану

    Нетаньяху решил попросить у Трампа вооружения для атаки на ядерные объекты Ирана

    Нетаньяху решил попросить у Трампа оружие для удара по Ирану
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом поставки вооружений для удара по иранским ядерным объектам, если провалятся дипломатические переговоры, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

    Как передает ТАСС, в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен убедить его поставить вооружения для израильской армии. Эти вооружения необходимы для уничтожения иранских ядерных объектов, находящихся глубоко под землей.

    По данным источников, удар может быть нанесен в случае провала дипломатических усилий по разрешению ситуации вокруг иранской ядерной программы. Ранее, 3 февраля, журнал Foreign Affairs предположил, что Трамп, скорее всего, разрешит Израилю провести атаку на Иран.

    Тем не менее портал отмечает, что Трамп выразил желание заключить с Ираном соглашение, которое исключило бы необходимость военных действий Израиля. Также на переговорах будет обсуждаться возможная нормализация отношений между Израилем и Саудовской Аравией. В Белом доме встреча Трампа и Нетаньяху запланирована на 4 февраля.

    Ранее Нетаньяху выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за снятие ограничений на поставки авиабомб.

    Между тем в МИД Катара заявили, что второй этап переговоров в секторе Газа начнется на 16-й день реализации соглашения о прекращении огня, 3 февраля. В Катаре также сообщили, что второй этап соглашения между ХАМАС и Израилем предполагает восстановление сектора Газа.

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    2 февраля 2025, 16:20 • Видео
    Зеленский зачищает Украину от конкурентов

    Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

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    4 февраля 2025, 13:00 • Новости дня
    Песков: Трамп предложил Киеву закупать у Вашингтона военную помощь

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Слова президента США Дональда Трампа о желании получить редкоземельные металлы с Украины представляют собой предложение киевскому режиму покупать военную помощь, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Это предложение [Украине] покупать помощь, то есть не продолжать ее оказывать на безвозмездной или иной основе, а именно обеспечивать ее на коммерческой основе», – цитирует Пескова ТАСС.

    Напомним, Трамп выразил желание получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на помощь Вашингтона.

    Это предложение раскритиковал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

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    4 февраля 2025, 21:05 • Новости дня
    Рар: Сделка с Трампом позволит Орбану стать одним из лидеров ЕС

    Политолог Рар: Теплые отношения Трампа и Орбана усиливают позиции Венгрии внутри ЕС

    Рар: Сделка с Трампом позволит Орбану стать одним из лидеров ЕС
    @ Szilard Koszticsak/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Либеральная западная элита не готова подстраиваться под Дональда Трампа. В Брюсселе надеются «утихомирить» республиканца, но это тщетные надежды. Между тем Виктор Орбан предлагает ЕС четкую картину будущего, где организация пойдет рука об руку с новой администрацией США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал сделку Будапешта с США на фоне готовности Трампа ввести пошлины в отношении ЕС.

    «Виктор Орбан пытается стать лидером Евросоюза. Он делает смелые заявления о внешней и оборонной политике объединения, которые производят резонанс не только внутри ЕС, но и за его пределами. Теплые и дружественные отношения с Дональдом Трампом могут значительно укрепить позиции венгерского премьера в организации», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Фактически кроме него в руководстве других европейских государств нет людей, способных похвастаться отлаженным диалогом с новым президентом США. Не исключаю, что Орбан и Трамп действительно могли договориться о будущем взаимодействии Будапешта и Вашингтона в обход Брюсселя. Думаю, они также обсудили перспективы окончания украинского конфликта», – отмечает собеседник.

    «Конечно, каких-либо подробностей об этом к настоящему моменту нет, но Штаты наверняка попытаются учесть интересы Венгрии в энергетической сфере. Сложившаяся ситуация может усилить раскол в ЕС. Однако западные либеральные элиты до сих пор надеются, что им хватит сил «утихомирить» Трампа», – рассуждает эксперт.

    «В то же время Будапешт смотрит на реальность более прагматично. Орбан предлагает Европе идти в будущее под крылом новой администрации Штатов. Не все к этому готовы, но рано или поздно им придется перестроиться под новые веяния», – заключил Рар.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал сделку с Будапешта с США. По его словам, это позволит республике сохранить свои экономические отношения со Штатами. «А как насчет бюрократов в Брюсселе? Вы заварили эту кашу, теперь расхлебывайте ее!» – добавил он, уточнив, что ЕС уже сейчас может «распрощаться» с действующими правилами международной торговли.

    Орбан подчеркнул, что Евросоюз ждут сложные времена. По его оценке, чиновники объединения видят «приближение торнадо Трампа», но думают, что смогут его избежать. Между тем он считает, что новый президент США уже показал серьезность своих намерений, «перевернув мир с ног на голову» всего за две недели.

    «Гендерное безумие в Америке закончилось, финансирование глобалистских организаций Сороса прекращено, нелегальная миграция тоже, как и поддержка российско-украинской войны. Другими словами, все, что бюрократы в Брюсселе пытались навязать нам в последние годы, пришло к концу», – пояснил Орбан.

    До этого Дональд Трамп пообещал ввести пошлины против ЕС, поскольку организация «ужасно относится» к США. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала возможные последствия тарифных войн, инициируемых республиканцем.

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    4 февраля 2025, 20:08 • Новости дня
    Глава МИД Израиля назвал новые власти Сирии вежливыми джихадистами
    Глава МИД Израиля назвал новые власти Сирии вежливыми джихадистами
    @ Zoltan Kocsis/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Новые сирийские власти являются «исламистами и джихадистами», но они пытаются вести себя вежливо, чтобы легитимизироваться, заявил глава израильского МИД Гидеон Саар.

    «Новое правительство в Дамаске состоит из джихадистов и исламистов. В настоящее время оно сосредоточено на экономике, управлении и признании своей легитимности в мире, поэтому сейчас оно общается в вежливой манере», – цитирует Саара РИА «Новости».

    По его словам, это напоминает многие другие исламистские движения, которые пришли к власти, в том числе режим, установившийся в 1979 году в Иране. «Однако важно внимательно следить за его действиями», – заключил министр.

    Ранее СМИ сообщили, что Израиль продолжил строительство своих военных баз в буферной зоне Голанских высот на территории Сирии.

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    4 февраля 2025, 12:36 • Новости дня
    Эксперт: Трамп перетряхивает логово своих врагов в USAID ради собственной власти

    Политолог Бордачев: Команде Трампа нужен полный разгром USAID

    Эксперт: Трамп перетряхивает логово своих врагов в USAID ради собственной власти
    @ AP/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Перетряска или ликвидация Агентства США по международному развитию (USAID) выгодна России. Ведь в результате реформ главы Белого дома Дональда Трампа эта подрывная сеть будет ослаблена на постсоветском пространстве, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее госсекретарь США Марко Рубио стал и. о. главы USAID.

     «Трамп перетряхивает USAID для стабилизации собственной власти. Это логово его противников и своеобразное государство в государстве. Думаю, агентство будет если не ликвидировано, то существенно реформировано и станет работать в жестком подчинении Госдепу», – пояснил Тимофей Бордачев, программный директор дискуссионного клуба «Валдай».

    «Команде американского лидера нужен полный разгром руководителей USAID и их замена на лояльные кадры. Именно для обоснования правильности своих действий в глазах американского общества Белый дом и опубликовал отчеты о бессмысленных тратах агентства», – детализировал эксперт.

    «Но как бы то ни было, американская внутриполитическая повестка скажется на постсоветском пространстве, где подрывная сеть USAID теперь почувствует себя менее уверенно. Многочисленная клиентура агентства начнет испытывать больше напряжения и волнения по поводу поведения спонсора. А это в любом случае хорошо для России», – заметил он.

    «Надо понимать, что далеко не все власти стран бывшего СССР любят USAID. Например, Казахстан терпит их на своей территории только потому, что боится США. А в Армении политические силы, наоборот, опираются на американскую помощь в соперничестве на внутреннем треке», – продолжил аналитик.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что он стал исполняющим обязанности главы Агентства США по международному развитию (USAID). Также он делегировал полномочия Питу Марокко, который уже разработал директиву о заморозке почти всей иностранной помощи. «Марокко знает, как работает система, и демонтирует ее по всем направлениям», – приводит CNN слова неназванного чиновника.

    В свою очередь, Илон Маск, самый богатый человек в мире и глава нового департамента эффективности правительства, заявил, что президент США Дональд Трамп подписал указ о закрытии USAID. Демократы раскритиковали это решение, завив, что глава государства не имеет права закрывать федеральное агентство без консультации с Конгрессом.

    Между тем Белый дом обнародовал список «нелепых трат» USAID, в который вошли проекты поддержки трансгендерных инициатив (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) в Колумбии и Перу, а также сотни тысяч долларов, направленных на организации, связанные с террористами.

    Напомним, USAID было создано в 1961 году для предоставления гумпомощи другим странам. 20 января 2025 года Трамп заморозил инициативы USAID на 90 дней – за это время будет проведена проверка того, соответствует ли работа агентства целям США.

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    5 февраля 2025, 00:44 • Новости дня
    Трамп назвал сектор Газа «площадкой под снос»

    Трамп предложил переселить жителей сектора Газа в другие регионы

    Трамп назвал сектор Газа «площадкой под снос»
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что сектор Газа непригоден для жизни и предложил альтернативу для беженцев в виде переселения, отметив, что финансировать этот процесс могут ближневосточные страны.

    Глава Белого дома Дональд Трамп в своем выступлении охарактеризовал сектор Газа как «площадку под снос», сообщает РИА «Новости». По его словам, Газа непригодна для жизни из-за антисанитарии и небезопасности. Он отметил, что мало что осталось от места, где могли бы жить люди.

    Трамп предложил переселить палестинских беженцев в другие регионы, финансирование которых могут взять на себя ближневосточные государства. «И мы предлагаем им альтернативу – жизнь в красивом, открытом месте с хорошими границами и жильем», – заявил он.

    Тем временем палестинское движение ХАМАС раскритиковало заявления Трампа. По мнению члена руководства ХАМАС Сами Абу Зухри, это рецепт для создания хаоса и напряженности в регионе. «Мы считаем неприемлемыми заявления Трампа, сказавшего: 'Для жителей сектора Газа нет альтернативы, кроме как покинуть его'. Рассматриваем их как рецепт для создания хаоса и напряженности в регионе», – сказал Абу Зухри.

    Ранее сообщалось, что в результате израильской военной операции в секторе Газа, по данным властей Палестины, погибло более 61 тыс. человек, включая 1155 сотрудников здравоохранения и 205 журналистов. До этого глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани сообщил, что второй этап мирного соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС включает восстановление сектора Газа.

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    5 февраля 2025, 01:00 • Новости дня
    Трамп поддержал идею отправки преступников из США в другие страны

    Трамп одобрил предложение отправлять преступников из США в Центр содержания в Сальвадоре

    Трамп поддержал идею отправки преступников из США в другие страны
    @ CNP/ AdMedia/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Дональд Трамп поддержал инициативу отправлять преступников, включая американских граждан, в пенитенциарные учреждения за пределами США, в частности в Сальвадор.

    Президент США Дональд Трамп заявил о поддержке идеи отправлять преступников из Соединенных Штатов в другие страны, сообщает РИА «Новости». По его словам, это касается как нелегальных мигрантов, так и американских граждан, совершивших преступления. Он отметил, что в стране есть закоренелые преступники, от которых будет лучше избавиться.

    Трамп сделал это заявление после того, как президент Сальвадора Найиб Букеле предложил принять осужденных в США преступников в новом Центре содержания террористов. В своем выступлении он указал, что за эту услугу Сальвадор получит значительные финансовые средства.

    Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что предложение Сальвадора рассматривается администрацией. Он подчеркнул, что это предложение является очень щедрым. Ранее Букеле после переговоров с Рубио заявил, что Сан-Сальвадор готов взять на себя часть обязанностей американской пенитенциарной системы.

    До этого Трамп сообщил, что Венесуэла выразила согласие принять всех своих граждан, незаконно находившихся на территории Америки, включая членов банды Tren de Aragua.

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    5 февраля 2025, 04:12 • Новости дня
    Трамп заявил о планах США взять под контроль сектор Газа

    США рассматривают долгосрочное владение сектором Газа для стабилизации региона

    Трамп заявил о планах США взять под контроль сектор Газа
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Дональд Трамп сообщил о рассмотрении вопроса долгосрочного владения сектором Газа, подчеркивая потенциальную стабильность и создание тысяч рабочих мест в регионе.

    Власти США рассматривают вопрос о долгосрочном владении сектором Газа, сообщает РИА «Новости». Президент США Дональд Трамп заявил об этом во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме. В своей речи Трамп подчеркнул, что этот шаг может принести большую стабильность не только сектору Газа, но и всему Ближнему Востоку.

    Трамп отметил, что все, с кем он обсуждал этот вопрос, поддерживают идею о том, что США могут владеть этим регионом, развивать его и создавать тысячи рабочих мест. Он также добавил, что тщательно изучал этот вопрос в течение нескольких месяцев и считает, что сектор Газа является очень опасным местом, и ситуация там может ухудшиться.

    Также Трамп заявил, что США готовы направить войска в палестинский анклав, если это будет необходимо для обеспечения стабильности и мира на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что Вашингтон намерен помочь в улучшении ситуации в регионе, если это будет возможно.

    До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал Трампа величайшим другом Израиля в Белом доме, признавая его заслуги в дипломатии на Ближнем Востоке.

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    4 февраля 2025, 17:10 • Новости дня
    DeepSeek и GPT оценили притязания Трампа на Канаду и Гренландию

    DeepSeek и GPT назвали последствия желания Трампа присоединить Гренландию и Канаду

    DeepSeek и GPT оценили притязания Трампа на Канаду и Гренландию
    @ Patrick Pleul/DPA/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Желание Дональда Трампа присоединить Канаду и Гренландию к США негативно скажется на отношениях Вашингтона, Оттавы и Брюсселя. Настойчивость Белого дома в этом вопросе спровоцирует раскол в НАТО и ЕС, что сыграет на руку России и Китаю, следует из ответов китайской нейросети DeepSeek и американской GPT в ответ на запросы газеты ВЗГЛЯД.

    «Вероятность реализации территориальных амбиций Дональда Трампа крайне мала. Население Гренландии стремится к большей самостоятельности, а не к интеграции с другой страной. Так, на острове уже проводился референдум по вопросу независимости от Дании», – считает китайский искусственный интеллект (ИИ) DeepSeek.

    «В свою очередь, идея присоединения Канады к США противоречит интересам Оттавы. Местное население гордится своей культурой и независимостью от Вашингтона. Голосование о вхождении в состав Штатов было бы здесь крайне непопулярным», – отмечает нейросеть.

    «Настойчивое продвижение идеи о присоединении к США Гренландии или Канады приведет к серьезным последствиям. Подобные инициативы Белого дома могут быть восприняты Нууком и Оттавой как неуважение к их суверенитету, что приведет к охлаждению союзнических отношений», – добавляет DeepSeek.

    «Кроме того, другие партнеры Штатов могут начать сомневаться в надежности США, а заявления Трампа будут восприниматься ими как империалистические. Но и в самой Америке планы республиканца способны вызвать негативную реакцию со стороны общественности, СМИ и Конгресса», – поясняет ИИ.

    «В итоге амбиции новых властей Штатов приведут к расколу внутри НАТО, поскольку другие члены альянса теперь будут сомневаться в искренности мотивов Вашингтона. Важно отметить, что и ЕС может поддержать недовольство Дании по поводу притязаний США на Гренландию. Это приведет к росту антиамериканских настроений в Европе», – заключает DeepSeek.

    Несколько иной точки зрения придерживается Chat GPT. Американская нейросеть считает, что настойчивое давление со стороны Дональда Трампа на Нуук и Оттаву сыграет на руку России и Китаю. «Действия Белого дома способны спровоцировать политическую нестабильность в НАТО, а также разрушить отношения Вашингтона и Брюсселя. Позиция республиканца по поводу Гренландии вынудит ЕС ввести торговые санкции против Штатов», – полагает он.

    «Однако попытки присоединения Канады и Гренландии, скорее всего, останутся риторическими провокациями. Если же Трамп продолжит активно продвигать эти идеи, положение США на международной арене, как и их отношения с союзниками, могут значительно ухудшиться», – резюмирует Chat GPT.

    Ранее вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс сообщил о намерении Дональда Трампа продолжить обсуждение темы вхождения Гренландии в состав Штатов. В интервью телеканалу Fox News он отметил, что главу Белого дома не волнуют возражения европейских государств по этому поводу.

    «Мне кажется, многие не ценят Гренландию», – признался Вэнс. «Она действительно важна для нашей национальной безопасности. Там есть морские пути, которые используют китайцы и русские. Откровенно говоря, Дания, контролирующая остров, не справляется со своей работой и не является хорошим союзником», – добавил он.

    Напомним, Трамп заявил о необходимости вхождения Гренландии в состав США еще до инаугурации – 7 января. Тогда же он пригрозил ввести против Копенгагена высокие торговые пошлины в случае, если он не откажется от притязаний на регион. При этом идею о покупке острова республиканец озвучивал еще во времена своего первого президентского срока.

    Гренландия – не единственная зарубежная территория, на которую претендует Трамп. Так, недавно он вновь призвал Канаду войти в состав США. По его мнению, это единственный способ для Оттавы избежать пошлины на энергоресурсы в размере 10% и тарифов на другие товары до 25%.

    «Без наших огромных субсидий Канада перестанет существовать как жизнеспособная страна. Жестко, но это факт! Поэтому Канада должна стать нашим заветным 51-м штатом. Это означает для народа Канады значительно меньшие налоги и гораздо лучшую военную защиту – и никаких таможенных пошлин», – подчеркнул Трамп.

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    5 февраля 2025, 10:25 • Новости дня
    Рогов: Зеленский обманул Трампа с украинскими недрами

    Рогов: Зеленский предложил Трампу редкоземельные металлы, которых нет на Украине

    Рогов: Зеленский обманул Трампа с украинскими недрами
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Владимир Зеленский предложил США редкоземельные металлы с территории Украины, которые в экономически оправданной стоимости в стране практически отсутствуют, сообщил глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    По его словам, Зеленский вводит в заблуждение президента США Дональда Трампа, предлагая ему редкоземельные металлы с территории Украины, передает «Газета.Ru».

    По словам Рогова, такие предложения неизбежно вводят в заблуждение, так как разведанных месторождений с экономически оправданной стоимостью практически не осталось.

    «Зеленский пытается продать Трампу воздух, идя сознательно на обман», – подчеркнул Рогов, добавив, что значительная часть месторождений полезных ископаемых Украины уже перешла под контроль России в результате специальной военной операции.

    Также Рогов выразил мнение, что Украина пытается использовать международные отношения для получения дополнительных выгод, несмотря на отсутствие необходимых ресурсов для выполнения предложений.

    Он акцентировал внимание на том, что такая политика может привести к ухудшению отношений с международными партнерами, включая США.

    На этой неделе президент США Дональд Трамп заявил о желании заключить с Украиной соглашение о поставках Штатам редкоземельных металлов в обмен на продолжение военной помощи. В офисе Зеленского считают, что предложение президента США согласуется с «планом победы», представленным осенью прошлого года Владимиром Зеленским.

    Между тем украинские СМИ сообщают, что большая часть редкоземельных металлов, интересующих США, находится на неподконтрольных ВСУ территориях в Донбассе.

    С неожиданно резкой оценкой выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц, назвавший требование Трампа крайне эгоистичным и эгоцентричным.

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    4 февраля 2025, 22:12 • Новости дня
    Несколько стран предложили Трампу помощь в урегулировании конфликта на Украине

    Tекст: Максим Попов

    Администрация Трампа рассматривает предложения от разных стран по оказанию помощи в урегулировании конфликта на Украине, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

    «Поразительно, что половина мира пытается помочь президенту Трампу покончить с этим конфликтом и завершить его справедливым способом, предотвращающим новые войны. Мы получаем всевозможные запросы, но пока мне нечего подтвердить или сообщить», – приводит ТАСС слова Уолтца.

    Помощник президента США добавил, что предложения поступают из разных уголков мира, но подробностей не раскрыл.

    Накануне в Кремле сообщили, что возможные варианты состава участников переговоров по украинскому вопросу не обсуждались. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, в Москве исходят из того, что украинский президент Владимир Зеленский запретил себе вести переговоры с Россией.

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    5 февраля 2025, 05:21 • Новости дня
    Первый самолет с нелегалами из США прибыл на базу Гуантанамо

    Стало известно о доставке венесуэльских преступников в Гуантанамо рейсом из Техаса

    Tекст: Максим Попов

    Первый самолет с нелегальными мигрантами, среди которых десять членов венесуэльской преступной организации Tren de Aragua, вылетел из Эль-Пасо и направляется на базу Гуантанамо, сообщил ABC.

    По информации телеканала, из Эль-Пасо в Гуантанамо отправился первый самолет с нелегальными мигрантами, передает РИА «Новости». На борту находятся десять членов венесуэльской преступной группировки Tren de Aragua. Ожидается, что самолет прибудет на базу во вторник вечером по местному времени. Мигрантов не будут содержать вместе с заключенными, а охранять их будет Иммиграционная и таможенная полиция.

    Как отметили журналисты, в настоящее время военную базу Гуантанамо для размещения нелегальных мигрантов готовят более 300 американских солдат и морских пехотинцев. На территории уже установлены палатки для их временного содержания заключенных. Это часть более крупной инициативы, направленной на создание 30-тысячного миграционного центра для содержания самых опасных преступников-нелегалов, подчеркнули обозреватели.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в конце января президент Трамп подписал указ о подготовке тюрьмы Гуантанамо к приему особо опасных преступников из числа мигрантов. Он заявил, что многие из них представляют такую опасность, что их нельзя передавать другим странам. «Поэтому мы отправим их в Гуантанамо. Это место, откуда трудно выбраться», – сказал он. До этого правительство США отменило продление программы временного статуса защиты (TPS) для 600 тыс. венесуэльских мигрантов

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    4 февраля 2025, 23:21 • Новости дня
    Трамп подписал указ о восстановлении давления на Иран

    Трамп подписал указ о восстановлении максимального давления на Иран

    Президент США Дональд Трамп подписал указ о восстановлении максимального давления на Иран, выразив надежду, что Вашингтону не придется часто пользоваться этим инструментом.

    Президент США Дональд Трамп подписал указ о восстановлении максимального давления Вашингтона на Иран, передает ТАСС.

    В ходе церемонии подписания американский лидер выразил, что Вашингтону не придется часто пользоваться данным инструментом. «Будем надеяться, нам не придется очень часто им пользоваться», – сказал глава Белого дома о новом документе.

    Известно, что указ нацелен на предотвращение разработки Ираном ядерного оружия. Кроме того, он предусматривает сокращение экспорта иранской нефти и, возможно, блокировку поставок энергоносителей в другие страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США вышли из ядерной сделки с Ираном в 2018 году, в ответ Тегеран отказался от ряда своих обязательств по СВПД. В середине прошлого месяца глава МИД Ирана Аббас Арагчи отказался от переговоров с США без возвращения к ядерной сделке.


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    4 февраля 2025, 12:27 • Новости дня
    Кремль не оценил идеи Трампа по Украине

    Песков заявил, что Кремль не может оценить идеи Трампа по Украине без подробностей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кремль воздержался от оценки предложений президента США Дональда Трампа по ситуации на Украине из-за недостатка информации о сути предложений, как сообщил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Мы пока не знаем, что имеется в виду точно, поэтому здесь трудно давать какую-то оценку», – отметил Песков, отвечая на вопрос журналистов. Кремль также не комментирует заявления Трампа о некоем «прогрессе» в отношении урегулирования конфликта, передает ТАСС.

    Представитель Кремля подчеркнул, что пока нет новых комментариев по сравнению с ранее сделанными заявлениями относительно ситуации на Украине: «Нам пока нечего добавить к тому, что мы ранее неоднократно говорили по этой теме», – добавил Песков.

    Ранее Трамп объявил о «значительном прогрессе» в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, подчеркнув необходимость прекращения военных действий, которые он назвал «нелепыми».

    Власти США собираются провести встречи и переговоры с «различными сторонами, включая Украину и Россию», как заявил глава американского государства.

    Трамп также выразил уверенность в том, что конфликт на Украине следует разрешить через дипломатические переговоры, несмотря на длительность противостояния.

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