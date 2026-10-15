Количество европейских оружейных заводов растет в три раза быстрее, чем в мирное время. Формально все еще для защиты демократии от России, фактически – для защиты друг от друга. А главное – от германского реваншизма, черты которого становятся видны все отчетливее.4 комментария
Хуситы заявили о поражении саудовского истребителя Typhoon над Йеменом
Хуситы сообщили о поражении саудовского истребителя Typhoon ракетой
Йеменские хуситы заявили об успешной атаке на истребитель Typhoon Саудовской Аравии ракетой класса «земля – воздух» в воздушном пространстве провинции Саада.
Вооруженные силы повстанческого движения атаковали истребитель, который вылетел с авиабазы Таиф на западе Саудовской Аравии. «Самолет получил прямое попадание и находится под угрозой падения», – заявил военный представитель хуситов Яхья Сари телеканалу «Аль-Масира», передает «Анадолу».
Саудовская Аравия пока не прокомментировала эту информацию.
Между тем телеканал сообщил об авиаударах по столице Йемена Сане. Информация о последствиях атак пока не поступала.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник хуситы пригрозили ударами по Эр-Рияду. В понедельник Саудовская Аравия пожаловалась на слабую помощь Запада в борьбе против хуситов. Королевство отразило атаку беспилотников и ракет.