Россия запланировала запустить металлопрокат на Кубе

Минпромторг сообщил о планах России запустить металлопрокат на Кубе

Tекст: Мария Иванова

Отечественные специалисты планируют наладить работу кубинского предприятия, передает РИА «Новости». Статс-секретарь и заместитель главы Минпромторга Роман Чекушов рассказал о текущем состоянии проекта.

«Мы договорились с кубинскими партнерами о том, что они работают над планом энергоснабжения. Мы же постараемся запустить прокатное производство после погашения оставшейся небольшой задолженности, что повысит оборот реализации металлопродукции и позволит на эти деньги дальше его развивать», – отметил чиновник.

Он добавил, что сейчас главной задачей для Гаваны является восстановление стабильной подачи электричества, так как от этого зависят все промышленные инициативы. Главным совместным проектом выступает комбинат «Антильяна де Асеро им. Хосе Марти», контракт по которому выполнен на 93%.

Успешное завершение модернизации, проводимой по соглашению 2015 года, даст возможность выпускать около 160 тыс. тонн стального проката ежегодно.

Напомним, энергетический кризис на острове резко усугубился после американских санкций и ограничений на поставки нефти из Венесуэлы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия оказала Кубе экстренную помощь, отправив 80 тыс. тонн дизтоплива и оборудование для восстановления энергетического сектора. На фоне обострившегося из-за американских санкций энергетического кризиса на острове сборку автомобилей УАЗ на Кубе приостановили.