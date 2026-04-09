    Весь мир делает ставки на выборы в Венгрии

    @ Zuma\TASS

    9 апреля 2026, 08:46 Мнение

    Предстоящие 12 апреля парламентские выборы в Венгрии стали поистине событием мирового масштаба. За ними следят не только в России и Евросоюзе, но и в США, и в Китае. И от того, останется ли у власти Виктор Орбан, или ему на смену придёт проевропейский Петер Мадьяр, действительно кое-что зависит.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв

    кандидат исторических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ

    Интерес к венгерским парламентским выборам – можно без преувеличения сказать, практически во всем мире – во многом противоречит объективному положению дел. Венгрия – страна не самая большая. Уровень доходов в ней примерно на четверть ниже среднего по ЕС. В ней не осталось крупных торговых марок, немалую часть экономики контролирует иностранный капитал, а сотни тысяч её жителей ездят на заработки в Германию и Австрию. Наконец, менталитет мадьяр – предельно провинциальный. А их не похожий ни на что язык и происхождение от кочевников делают их своего рода островом даже без выхода к морю.

    Однако роль личности в истории никто не отменял. Находящийся у власти уже 16 лет подряд (и 20 – с учётом первого пребывания во главе правительства в 1998-2002 гг.) Орбан – один из ярчайших мировых политиков современности. Его противостояние с Евросоюзом (а до недавнего времени – и с США) по темам России и Украины, приёма мигрантов с Ближнего Востока, традиционных и не очень ценностей превратились в важный сюжет, без которого невозможно представить себе современную большую геополитику.

    Разговор о ставках в венгерских выборах начнём с себя. Естественно, Россия кровно заинтересована в сохранении Орбана на посту премьера Венгрии. Безусловно, никаким пророссийским политиком он не является. Однако он выступает против антироссийской истерии, за сохранение энергетических контрактов с нашей страной. Он имеет возможности если не срывать, то хотя бы тормозить или смягчать ограничения, вводимые против нас Евросоюзом. И он держит свои обещания.

    Если Орбан уйдёт – существует огромный риск, что Россия потеряет контракт на достройку АЭС в Пакше. Не будет никаких крупных контрактов по нефти и газу. Существенно уменьшится сопротивление выделению средств на вооружение Украины. Нельзя исключать, что снова всплывут темы непростой истории русско-венгерских и советско-венгерских отношений, которые удалось благополучно закрыть. Да и главный противник Орбана Петер Мадьяр, мягко говоря, симпатий к нашей стране не питает.

    Соображения Украины – ровно противоположны российским. Ей не нужен Орбан, поскольку он мешает выделению ей военной и иной помощи, блокирует переговоры о членстве в Евросоюзе. Однако есть нюанс. Четыре из пяти партий, претендующих на попадание в парламент Венгрии, ставят вопрос о положении венгров в Закарпатье. Ставит его и Мадьяр. Поэтому в случае смены власти Украине, конечно, станет легче, однако полностью расслабиться она не сможет. Неприятная закарпатская тема никуда не денется.

    В сохранении Орбана заинтересован президент США Дональд Трамп и его команда. Но здесь основной акцент несколько иной. Премьер Венгрии является ещё и лидером общеевропейской партии «Патриоты за Европу», выступающую за жёсткую миграционную политику, традиционные ценности и ограничение полномочий евробюрократии. Орбан идейный соратник Трампа в борьбе против «глубинного государства», на помощь которому прямо в канун выборов отправили вице-президента Джей Ди Вэнса.

    Однако США – это не только Трамп. Это, например, ещё и уроженец Будапешта Джордж Сорос и его сын Алекс. Это ныне оппозиционная Демократическая партия и неоконсерваторы из Республиканской партии, которые годами работали против Орбана, и продолжают это делать сейчас. Их не устраивает буквально всё – подходы венгерского премьера к России и Украине, борьба за традиционные ценности, противостояние наплыву мигрантов. Для них Орбан и Трамп – два сапога пара, которые необходимо поскорее убрать.

    Безусловно, в сохранении Орбана заинтересован Китай. Венгрия за последние 10-12 лет превратилась для него в своего рода «входные ворота» в Евросоюз. Компания Huawei даже открыла под Будапештом свой сборочный завод. Кроме того, венгерский премьер нужен китайцам как посредник, имеющий хорошие отношения с Трампом. Если к власти придёт Мадьяр – завод вряд ли закроется, но считать Венгрию более-менее «своей» в Европе китайцы вряд ли смогут. Хотя здесь не всё так жёстко, как у России.

    Орбан у власти нужен и президенту Турции Эрдогану. Даже несмотря на определённую исламофобию своего премьера, Венгрия стала наблюдателем в Организации тюркских государств (ОТГ), хотя венгерский язык – не тюркский, он входит в угорскую языковую группу уральской языковой семьи – наряду с хантыйским и мансийским языками. Наилучшей комбинацией для турок, правда, было бы участие в новом венгерском парламенте протурецких евроскептиков из партии «Наша родина» – но здесь как получится. Что касается светской оппозиции Эрдогану, то ей более-менее всё равно, кто там сидит у власти в Будапеште. Работать будут с любым – и скорее через Евросоюз, нежели напрямую.

    Наконец, остаётся ключевой участник баталий вокруг Венгрии – Евросоюз. И его нельзя назвать внешним игроком. Вступая в его ряды, любое государство подписывается под тем, что ограничивает свой суверенитет, и позволяет ЕС вмешиваться в свои дела. Естественно, Евросоюз в данном случае изначально не скрывал своих симпатий. Он прямо выступает за то, чтобы Мадьяр сменил Орбана на посту премьера Венгрии, потому что последний надоел евробюрократам своей «особой» линией по всем обозначенным выше вопросам.

    Особенно евробюрократию беспокоят два сюжета: помощь Украине и вступающий в силу в июне новый Миграционный пакт. Дело в том, что Орбан выступает против ключевого положения – перераспределения беженцев с Ближнего Востока и Африки по квотам ЕС и выплаты штрафа за нежелание их принимать. Мадьяр тоже не в восторге от этой идеи – но его как новичка проще прогнуть. К тому же за спиной Орбана стоят «Патриоты за Европу», и он здесь выступает, скорее, как её лидер, а не только как венгерский премьер.

    Единственно, никакие АнтиЕвроМайданы ЕС не нужны – а то такая практика, рано или поздно, перекинется из Венгрии в Германию и Францию. Потому на случай успеха Орбана Евросоюз заготовил резкое ограничение финансирования Венгрии, а также изменения схемы принятия решений по внешней политике. Вместе единогласия заработает формула, по которой решение будет считаться принятым, если за него проголосовали 55% стран, где живёт 65% населения ЕС. И не более четырёх стран против. Она уже работает по внутриевропейским делам.

    Если уж говорить о конкретных личностях – то у Орбана на протяжении многих лет есть главный идейный враг. Это нынешний генсек НАТО, а ранее многолетний глава правительства Голландии Марк Рютте. И он прямо агитирует против своего оппонента. С другой стороны, есть премьер Словакии Роберт Фицо, координирующий с Орбаном свои действия. Есть евроскептики вроде главы правительства Италии Джорджи Мелони и президента Польши Кароля Навроцкого, которые бы не очень хотели смены власти в Будапеште.

    Словом, каждый заинтересованный участник сделал свою ставку. Осталось дождаться итогов голосования 12 апреля. От них, как выясняется, в мире зависит очень много.

    Почему нефть останется в цене после ормузского перемирия

    Цены на нефть стали падать немедленно после объявления о перемирии в иранской войне. Однако насколько устойчива эта тенденция? Судя по целому ряду признаков, даже если перемирие быстро превратится в настоящий мир, ждать возвращения дешевого топлива было бы преждевременно. Более того, налицо предпосылки к изменению всей структуры торговли нефтью. Подробности

    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран

    Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить меры защиты газопроводов после инцидента в Сербии, где вблизи участка «Турецкого потока» была обнаружена взрывчатка. В случае подрыва без энергоносителей могла оказаться целая группа государств – от Венгрии до Боснии. Эксперты не исключают причастность Украины к попытке теракта. Восточноевропейским странам, которые рискуют лишиться газа, придется объединить усилия по защите газовой инфраструктуры. Подробности

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    Пакистан спас Иран из жалости и жадности

    Государство, усилиями которого война на Ближнем Востоке приостановлена вопреки всем апокалиптическим прогнозам, это Пакистан, сосед Ирана и союзник США. Исламабад показал мастерство политики и дипломатии, а ведь мог бы уничтожать Иран целыми городами. Можно даже сказать, обязан был. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Евросоюз парализовало из-за Украины и Ирана

      Евросоюз больше не может осуществлять единую внешнюю политику из-за раскола по вопросам, связанным с Россией, Украиной и Ираном. На этом фоне Германия предложила лекарство, которое хуже болезни. «Пора стать взрослыми», – говорит глава МИД ФРГ. Что имеется в виду?

    • США готовят конец света. Пока в Иране

      Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    • Удары по энергетике: Украина совсем обнаглела

      На границе Сербии и Венгрии предотвращен теракт против критически важной инфраструктуры – газопровода, по которому прокачивается российский газ. Следствие идет, но стыдно подозревать, когда вполне уверен: это Украина. Киев явным образом обнаглел.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Какой церковный праздник сегодня, 9 апреля 2026: Великий четверг (Чистый четверг) – что можно и нельзя делать

      Сегодня, 9 апреля 2026 года, православные верующие отмечают Великий четверг – один из ключевых дней Страстной седмицы, который в народе называют Чистым четвергом. Этот день посвящен воспоминанию Тайной вечери и считается временем духовного и телесного очищения перед Пасхой. Разбираемся, что можно и нельзя делать сегодня, какие традиции действительно важны и как правильно провести Чистый четверг.

    • Декларация 3-НДФЛ в 2026 году: сроки подачи, кто сдает, как заполнить

      По умолчанию за российских граждан налоги платит работодатель – однако есть и те, кто обязан самостоятельно декларировать и свои доходы, и уплачивать налоги за них. Какие категории граждан должны сдать налоговую декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ, как заполняется декларация – и какая ответственность предусмотрена за нарушение сроков и неуплату НДФЛ?

    • Как узнать результаты ОГЭ-2026: даты публикации, где посмотреть баллы и когда они придут

      Результаты ОГЭ-2026 становятся известны в среднем через 7-14 дней после экзамена. Уже определены примерные даты публикации баллов по всем предметам – от досрочного этапа в апреле до основного периода в июне. Разбираемся, когда ждать оценки, где их смотреть и что делать, если вы не согласны с полученным результатом.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

