Орбан назвал единственный способ избежать энергокризиса в Европе

Орбан заявил о необходимости немедленной отмены санкций против России

Tекст: Тимур Шайдуллин

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с заявлением, что немедленная отмена санкций против России является единственным способом предотвратить энергетический кризис в Европе и по всему миру.

Орбан отметил, что Европа переживает один из самых тяжелых экономических кризисов в своей истории, а мировой энергетический сектор сталкивается с серьезными проблемами, передает РИА «Новости».

В публикации в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) Орбан заявил: «Европа сталкивается с одним из самых жестких экономических кризисов за свою историю. Мир сталкивается с серьезным энергетическим кризисом. Европа находится в огромной опасности. Единственный выход – это снять санкции, наложенные на энергетику России. Немедленно».

Ранее Орбан заявил, что Москва не отступит от своих задач в рамках спецоперации на Украине, несмотря на внешнее давление. До этого сообщалось, что Венгрия отказалась поддержать вступление Украины в Евросоюз и санкции против России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Орбан считает невозможным вывод войск НАТО к российским границам и призывает сделать Украину буферной зоной.



