Tекст: Ольга Иванова

Украина каждый день подтверждает свою непригодность для членства в Евросоюзе из-за поведения по отношению к странам ЕС и Брюсселю, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул: «Украина отклонила запрос Венгрии и Словакии на посещение нефтепровода нашими экспертами. Затем ЕС заявил, что отправит туда своих наблюдателей, но пока я не вижу, чтобы они туда попали. Таким образом, поведение Украины по отношению к Европе, к Венгрии, выходит за рамки качеств, которые можно было бы ожидать от страны, стремящейся к членству. Поэтому украинцы ежедневно доказывают свою непригодность для членства в ЕС».

Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина готова вступить в Евросоюз в 2027 году.