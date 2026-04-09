Украинские войска обстреляли Новую Каховку и повредили газопровод
В результате артиллерийского удара украинских военных по населенным пунктам Херсонской области серьезно пострадали жилые здания и объекты инфраструктуры, сообщил глава региона Владимир Сальдо.
ВСУ атаковали город Новая Каховка, указал Сальдо в Max.
Зафиксированы разрушения частных домовладений и газовой магистрали.
Он отметил последствия атак и в других населенных пунктах. Повреждения получили частные постройки в Горностаевке, Таврийском, Брилевке, Костогрызово и Каирах. В Богдановке, Каирах и самой Новой Каховке осколками посекло легковые автомобили.
В конце марта один мирный житель погиб при атаке украинских формирований на Новую Каховку. В начале того же месяца в результате обстрелов города пострадали четыре человека.