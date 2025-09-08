Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, ВС России имеют трехкратное, а на ряде направлений – четырех- или даже шестикратное превосходство над Вооруженными силами Украины по численности и технике, передает ТАСС.

Сырский отметил: «Противник имеет трехкратное преимущество в силах и средствах, а на основных направлениях может преобладать в четыре-шесть раз».

Сырский сообщил, что август был для украинских военных «месяцем больших испытаний». Он назвал наиболее сложными для ВСУ сразу четыре направления: красноармейское (покровское), добропольское, новопавловское и краснолиманское.

По словам Сырского, на совещании обсуждались проблемные вопросы и предложения по их решению, а также были определены задачи на ближайший период. Он добавил, что армия завершает переход на новую структуру, и теперь армейские корпуса получают полномочия, воинские части и участки ответственности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Российские военные освободили населенный пункт Предтечино в ДНР. Российская армия начала штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе.