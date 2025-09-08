В большинстве государств мира происходит балансирование между двумя экстремумами: полным исключением населения из политики, как на Западе, и его участием в ней на основе четко выраженного приоритета национального значения – как в России, Китае или Индии.0 комментариев
Сырский признал кратное превосходство ВС России над ВСУ
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о значительном превосходстве российских войск и обозначил наиболее угрожающие участки фронта для Украины.
По его словам, ВС России имеют трехкратное, а на ряде направлений – четырех- или даже шестикратное превосходство над Вооруженными силами Украины по численности и технике, передает ТАСС.
Сырский отметил: «Противник имеет трехкратное преимущество в силах и средствах, а на основных направлениях может преобладать в четыре-шесть раз».
Сырский сообщил, что август был для украинских военных «месяцем больших испытаний». Он назвал наиболее сложными для ВСУ сразу четыре направления: красноармейское (покровское), добропольское, новопавловское и краснолиманское.
По словам Сырского, на совещании обсуждались проблемные вопросы и предложения по их решению, а также были определены задачи на ближайший период. Он добавил, что армия завершает переход на новую структуру, и теперь армейские корпуса получают полномочия, воинские части и участки ответственности.
