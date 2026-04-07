Главком ВСУ Сырский приехал под Константиновку в ДНР

Tекст: Вера Басилая

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прибыл под Константиновку в Донецкой народной республике, где фиксируется быстрое продвижение российских войск, передает «Газета.Ru». О своей поездке и обстановке на линии фронта украинский генерал сообщил в своем Telegram-канале.

Сырский рассказал, что ВС России на этом направлении активно пытаются улучшить тактическое положение, используя атаки небольшими группами пехоты и массовые налеты беспилотников. По его словам, эти действия требуют от украинских подразделений немедленных мер по противодействию.

Во время рабочей поездки главком ВСУ акцентировал внимание на анализе предложений командиров и оперативном решении обозначенных проблем. Он отметил, что главными задачами остаются усиление защиты от российских дронов, а также обеспечение подразделений боеприпасами и необходимыми материальными ресурсами.

Ранее дроны ВС России перекрыли логистику ВСУ вокруг Константиновки.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщил о продвижении российских подразделений в самой Константиновке и соседних населенных пунктах.

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о выводе офицерского состава ВСУ из Константиновки на фоне успехов российских подразделений на востоке города.