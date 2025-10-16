Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.19 комментариев
Марочко сообщил о выводе офицеров ВСУ из Константиновки ДНР
Офицерский состав ВСУ был выведен из Константиновки на фоне продвижения российских сил на востоке этого города Донецкой народной республики, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, командование ВСУ вывело офицерский состав из Константиновки Донецкой Народной Республики на фоне продвижения российских подразделений на востоке города, передает ТАСС.
Марочко добавил, что сейчас в Константиновке действительно наблюдаются успехи российских бойцов: «Касаемо Константиновки: у нас сейчас действительно есть определенные успехи. Пока можно говорить об определенных результатах на востоке данного населенного пункта. <…> Украинские боевики оттуда вывели руководящий состав. В основном на линии боевого соприкосновения находятся обычные боевые единицы: рядовой и в редких случаях сержантский состав», – сказал Марочко.
Эксперт добавил, что украинские солдаты в городе продолжают оказывать сопротивление и пытаются оказывать давление на российские подразделения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ установили свою власть в Константиновке после бегства местной администрации. Российские войска взяли Часов Яр, что позволило им существенно продвинуться в сторону Константиновки. С территории России уничтожили артиллерию ВСУ на Константиновском направлении.