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Пушилин сообщил о жертвах украинской атаки в ДНР
В ДНР погиб человек и пострадал 21 житель после атак БПЛА
В результате вооруженной агрессии Украины на территории ДНР один человек погиб и 21 пострадал, сообщил глава региона Денис Пушилин, уточнив, что пострадавшим оказана медицинская помощь.
По словам Пушилина, житель поселка Верхнеторецкое Ясиноватского муниципального округа погиб после сброса взрывоопасного предмета с беспилотника на легковой автомобиль, передает РИА «Новости».
Пушилин добавил, что обстрел украинскими войсками Макеевки и Волновахи ракетами HIMARS повредил школу, больницу и семь многоквартирных жилых домов. В Горловке были повреждены техникум и школа искусств.
«Со стороны вооруженных формирований Украины совершены более 20 атак. Применялись реактивная артиллерия HIMARS, ствольная артиллерия калибра 155 мм, ударные БПЛА», – отметил глава ДНР.
Ранее Пушилин сообщил, что восемь сотрудников «Донбассгаза» пострадали в результате атаки ударного дрона ВСУ на трассе Светлодарск – Новолуганск. В Горловке обстрел ВСУ ранил 11 человек, а позже еще два человека пострадали после сброса взрывоопасного предмета с беспилотника. До этого в Горловке при атаке украинского дрона пострадали 10 спасателей МЧС.