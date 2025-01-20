На Западе напомнили Блинкену слова о России и Украине

Журналист из Ирландии упрекнул Блинкена в изменении позиции по России и Украине

Tекст: Ольга Иванова

Боуз напомнил Блинкену, покидающему должность госсекретаря США, его слова, сказанные несколько лет назад об отношениях России и Украины, сообщает РИА «Новости». В своем заявлении Блинкен подчеркнул, что Соединенные Штаты осознают важность особых исторических и культурных связей между Москвой и Киевом, которые, по его мнению, должны сохраняться.

Боуз резко прокомментировал нынешнюю ситуацию, заявив: «Но теперь, благодаря ему и его коррумпированному боссу с деменцией, миллион украинцев мертв». Это высказывание привлекло внимание на фоне продолжения конфликта на Украине и роли США в этом контексте.

Энтони Блинкен занимает пост государственного секретаря с 26 января 2021 года. До этого он работал в администрации Барака Обамы с 2013 по 2017 год, где исполнял обязанности заместителя главы Госдепа и заместителя советника президента по национальной безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Джо Байден заявил на канале MSNBC, что пообещал президенту России Владимиру Путину в начале спецоперации не размещать ядерное оружие на Украине и не допускать ее вступления в НАТО.