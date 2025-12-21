Офтальмолог объяснила влияние светодиодных гирлянд на зрение зимой

Офтальмолог Сулейманова объяснила влияние светодиодных гирлянд на зрение зимой

Tекст: Елизавета Шишкова

Зимой россияне все чаще сталкиваются с неприятными ощущениями в глазах из-за большого количества гирлянд, светодиодных лент и электронных устройств, сообщает Газета.Ru. По словам Хадижат Сулеймановой причиной становятся микромерцания LED-освещения и экраны, которые перегружают зрительную систему.

Врач отмечает: «Большинство светодиодов работают через импульсные драйверы, поэтому свет быстро включается и выключается. Глаз этого не замечает, но сетчатка и зрительная кора фиксируют микромерцание. Даже высокочастотное мерцание может запускать мигрень и сильный дискомфорт у фоточувствительных людей».

Эксперт объясняет, что к вечеру люди фиксируют такие симптомы, как сухость и резь в глазах, визуальные искажения, мигрени и ощущение усталости зрения. Ситуация усугубляется резким контрастом – если гирлянда мигает в темной комнате вместе с ярким экраном, зрительный аппарат постоянно перерабатывает перепады яркости. Особенно негативно это может сказаться на людях с мигренью, эпилепсией и светочувствительностью: для них длительное воздействие мигающих огней опасно и способно спровоцировать приступ.

Врач советует отказаться от мигающих гирлянд, стробоскопов и слишком ярких экранов, особенно в детских комнатах. Для снижения рисков стоит выбирать теплый статичный свет, использовать мягкое фоновое освещение и корректировать яркость экранов по обстановке. Помогает и правило: каждые 20 минут отводить взгляд от экрана на шесть метров минимум на 20 секунд.

Если избежать иллюминации дома или в общественных местах не удается, офтальмолог рекомендует сокращать время пребывания рядом с мигающим светом, делать перерывы и использовать солнцезащитные или специальные очки с фильтрами при необходимости. В детских комнатах гирлянды стоит располагать выше уровня глаз, переводить в статичный режим и обязательно оставлять фоновый свет при засыпании.

