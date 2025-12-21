  • Новость часаВ МИД назвали цель Киева при атаках БПЛА в Черном море
    Лавров поймал Каллас на чистосердечном признании об армянах
    Орбан назвал спорным вопрос, кто на кого напал на Украине
    Кремль опубликовал видео чаепития Путина с выпечкой из пекарни «Машенька»
    Концерт Долиной в Туле отменили из-за «нездорового ажиотажа вокруг артистки»
    Глава разведки США: Россия стремится избежать более масштабного конфликта с НАТО
    Песков: Возможный диалог Путина и Макрона не должен превращаться в нотации
    National Interest: На Западе обиделись на слова Путина о подсвинках
    Россия предупредила о реакции на сближение Ирландии с НАТО
    Эстонский суд заставил Каллас публично извиниться за ложь
    Игорь Караулов Игорь Караулов На «Прямой линии» главной была «мысль семейная»

    При всей важности СВО Путин уже смотрит дальше, за горизонт украинского конфликта. Можно сказать, что в разговоре на «Итогах года» его больше всего интересовала «мысль семейная». К идее семьи он возвращался на протяжении всех 4,5 часов.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Евроворы сбились с марша

    Текущие переговоры по репарационному кредиту – последний решительный бой для сторонников продолжения конфликта на Украине. Бой, который они, судя по всему, проигрывают.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Русские – европейский народ с евразийской судьбой

    Как можно говорить о том, что русские произошли в равной мере от славянского и тюркского корня, если за два с половиной столетия ига (или, если не нравится слово «иго», пребывания в составе полиэтничной Золотой Орды) они в строгости сохранили свою веру, не поступившись ничем ни в теории, ни в практике?

    21 декабря 2025, 08:44 • Новости дня

    Анонсирован визит Лукашенко на саммит ЕАЭС в Петербурге

    БелТА: Лукашенко посетит саммит ЕАЭС в Петербурге и встретится с Путиным

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко 21–22 декабря отправится в Петербург, где встретится с главой российского государства Владимиром Путиным и примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

    Лукашенко отправится в Петербург 21–22 декабря для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, а также неформальной встрече лидеров стран СНГ, передает агентство БелТА.

    Программа визита также предусматривает переговоры между Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным. На повестке переговоров – обсуждение ключевых вопросов двустороннего сотрудничества и региональной повестки.

    Ранее Лукашенко отметил сложности в диалоге с США и подчеркнул приближение его встречи с президентом США Дональдом Трампом.

    Также он сообщал, что российский ракетный комплекс «Орешник» приступил к боевому дежурству на территории Белоруссии, где подготовлены первые позиции для его размещения.

    20 декабря 2025, 12:42 • Новости дня
    Военный эксперт Онуфриенко: Россия начала применять новую тактику на Украине
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Удары по мосту на трассе Одесса – Рени через Днестр нарушают логистику грузов из портов Измаила и затрудняют снабжение украинской группировки войск в юго-западной части Одесской области, сказал газете военный эксперт Михаил Онуфриенко. Накануне Россия нанесла повторный удар по мосту на трассе Одесса – Рени.

    «По трассе Одесса – Рени через Днестр обеспечивалась логистика из портов Измаила. Эти грузы шли из Румынии и частично Молдавии. Речь идет о том, чтобы сделать доставку этих грузов крайне неудобной. Их можно будет доставлять обходными путями через, например, Румынию, но со значительными затруднениями, что неизбежно будет отражаться на ситуации на фронте», – считает военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    Чтобы произошла полная изоляция фронта, Россия должна начать наносить удары по украинским мостам через Днепр, пояснил собеседник. Однако сейчас уже можно говорить о нарушении логистики украинской группировки войск в юго-западной части Одесской области (включая подходы к Измаилу и дунайским портам).

    «Повторные удары по ключевому автомобильному мосту на трассе М-15 Одесса – Рени неизбежны, потому что мы бьем легкими боеприпасами, боевые части не превышают сотни килограмм. Опоры моста, который строился в советское время, ими не снесешь. Но здесь действует тот же фактор, который противник использовал при ударах по нашим мостам в Мариуполе, по Антоновскому мосту через Днепр и в других местах, когда в покрытии появлялось столько отверстий, что движение автотранспорта и поездов становилось невозможным», – пояснил собеседник.

    С учетом стоимости дронов типа «Герань» наносить удары по украинским мостам «можно хоть ежедневно, это элементарно и дешево». Раньше Россия не прибегала к этой тактике.

    «В конечном итоге у противника пропадает желание ремонтировать его. Конечно, нужно учитывать, что параллельно мосту возводятся понтонные переправы, но и они легко уничтожаются», – добавил спикер.

    В пятницу Россия нанесла повторный удар беспилотником «Герань» по ключевому автомобильному мосту на трассе М-15 «Одесса – Рени» через Днестр в селе Маяки Одесской области. Эта переправа соединяет юго-западную часть Одесской области с остальной Украиной, а также Украину – с Молдавией и Румынией. Как пишут украинские СМИ, удары также наносились баллистикой.

    Первый удар был нанесен в четверг и тоже с помощью «Герани». Как отмечали военкоры и блогеры, мосту были причинены незначительные повреждения, но движение было закрыто в обе стороны. Судя по видео, которые появились в украинских пабликах, после повторной атаки мост получил гораздо более существенные повреждения – в полотне появились сквозные дыры. Несущие конструкции уцелели, но сильно деформированы.

    По информации украинского издания «Страна», движение в пункты пропуска и в населенные пункты в западной части Одесской области пока не осуществляется, трасса Одесса – Рени закрыта для грузового транспорта. Также наблюдается перегрузка пункта пропуска «Могилев-Подольский – Отач» на границе с Молдавией в Винницкой области.

    Украинский топливный эксперт и основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин полагает, что обстрел моста может заблокировать 60% импорта топлива на Украину, что приведет к росту цен и к дефициту бензина. А в случае полного уничтожения моста попасть в Измаил из «материковой» части Одесской области и обратно можно будет только через Румынию. При том, что 60% импорта топлива идет в Украину через дунайские порты.

    20 декабря 2025, 10:44 • Новости дня
    Daily Express: Слова Путина о Калининградской области вызвали бурную реакцию на Западе
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В западных изданиях заявления российского президента Владимира Путина о Калининградской области вызвали множество активных дискуссий, их восприняли как предупреждение о возможной эскалации.

    Глава российского государства сделал предупреждение на тему Калининградской области, он пояснил, что любые попытки блокады российской территории приведут к «беспрецедентной эскалации» конфликта на Украине, передает Ura.ru со ссылкой на Daily Express.

    Конфликт в таком случае потенциально перерастет в «крупномасштабный вооруженный конфликт» по всей Европе.

    Путин четко обозначил так называемые «красные линии» Москвы на фоне роста напряженности между Россией и странами Запада.

    Авторы публикации охарактеризовали заявления российского лидера как «пугающую угрозу Третьей мировой войной». Такие формулировки, по мнению издания, свидетельствуют о страхе западных государств перед возможной дальнейшей эскалацией ситуации.

    Британское издание Guardian писало, что Путин «занял жесткую позицию» в ходе «Итогов года», он указал на готовность России «продолжать боевые действия, пока не будут выполнены все условия Москвы».

    Немецкое издание Focus заявило, что Путин на «Итогах года» показал успешность страны.

    20 декабря 2025, 19:20 • Видео
    Зеленский пожелал Трампу смерти

    Владимир Зеленский выразил надежду, что позиция некоторых стран по членству Украины в НАТО в будущем изменится в связи со смертью. Прежде всего, он имеет в виду Дональда Трампа. Эти слова в который уже раз выдают психологическую тактику главы киевского режима.

    20 декабря 2025, 10:10 • Новости дня
    Глава РФПИ Дмитриев сообщил, что направляется в Майами
    Глава РФПИ Дмитриев сообщил, что направляется в Майами
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что направился в Майами, где может состояться его встреча с представителями США.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил в своих соцсетях, что направляется в Майами, пишет «Российская газета» .

    В своем посте с видео он отметил: «В то время, как разжигатели войны изо всех сил пытаются подорвать мирной план США для Украины, я вспомнил об этом видео из моей предыдущей поездки – свет, пробивающийся сквозь грозовые тучи».

    Издание Politico отмечает, что в Майами может пройти встреча с участием Дмитриева, спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера, который является зятем главы Белого дома. Официального подтверждения о деталях встречи пока не последовало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил , что Москва готовит контакты с Вашингтоном.

    Кроме того, постпред США при НАТО Уитакер объявил об «окончательных переговорах» по Украине, которые также запланированы в Майами.

    Спецпосланник США Стивен Уиткофф запланировал встречу с Майами с главой Украинского Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым, а также советниками по безопасности Германии, Франции и Британии.


    20 декабря 2025, 18:38 • Новости дня
    Эстонский суд заставил Каллас публично извиниться за ложь
    @ Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Евродипломатии Кая Каллас публично принесла извинения на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) после решения эстонского суда по делу о ложных заявлениях против SAPTK.

    Кая Каллас, занимающая пост главы Евродипломатии, была обязана по решению эстонского суда опубликовать на своей странице в Facebook* публичные извинения фонду «В защиту семьи и традиции» (SAPTK), передает EADaily.

    Основанием для такого решения послужило высказывание Каллас от 17 февраля 2022 года. В тот день она обвинила представителей SAPTK в нападении на полицию и организации незаконного митинга осенью 2021 года. В декабре прошлого года Харьюский уездный суд признал эти заявления ложными.

    Пользователи соцсетей под публикацией Каллас призвали ее пойти дальше и попросить прощения у всех граждан страны, а не только у активистов фонда.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила опасения за будущее ЕС из-за безграмотности Каллас.

    20 декабря 2025, 16:49 • Новости дня
    Военкор Коц показал видео Антоновского моста после 150 попаданий из HIMARS

    Военкор Коц показал на видео состояние Антоновского моста после 150 ударов HIMARS

    @ kostnews

    Tекст: Вера Басилая

    Военный корреспондент Александр Коц опубликовал кадры уцелевшего Антоновского моста, подвергшегося многочисленным ударам из американской высокомобильной реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

    Военный корреспондент Александр Коц опубликовал новые кадры состояния Антоновского моста после многочисленных обстрелов. Как отметил Коц в Telegram-канале, что американская система HIMARS нанесла порядка 150 прямых ударов по мосту.

    Коц уточнил, что видео было снято спустя несколько часов после отвода российских военных с западного берега Днепра. Несмотря на интенсивность обстрелов, мост не был полностью разрушен.

    «Те же небольшие пробоины, те же зияющие дыры на месте множественных попаданий в одну воронку. При этом несущие конструкции моста целы», – заявил Коц в своем материале.

    Журналист подчеркнул, что основные конструкции Антоновского моста сохранили свою целостность, хотя покрытие пострадало от многочисленных ударов. Видео, опубликованное военкором, демонстрирует крупные выбоины и повреждения дорожного полотна, однако опоры и несущие элементы моста чувствительных разрушений не получили.

    Ранее Россия нанесла повторный удар беспилотником по автомобильному мосту на трассе М-15 на Днестре в селе Маяки в Одесской области.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия отсекает Украину от выхода к Дунаю.

    20 декабря 2025, 15:19 • Новости дня
    Кремль опубликовал видео чаепития Путина с выпечкой из пекарни «Машенька»
    @ news_kremlin

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин получил корзину с выпечкой от владельца пекарни «Машенька» из Люберец, попробовал с чаем пирожки, и отправил в подарок предпринимателю подарки к Новому году.

    Президент России Владимир Путин получил корзину с выпечкой от владельца пекарни «Машенька» из Люберец, сообщается на сайте Кремля. Денис Максимов, хозяин пекарни, ранее обратился к президенту в ходе прямой линии и пообещал отправить главе государства свою продукцию.

    По информации пресс-службы президента, Максимов действительно передал Владимиру Путину хлеб, пирожки и другую свежую выпечку, произведенную в его пекарне. Сам президент попробовал лакомства вместе с чаем и отметил, что они ему понравились.

    Глава государства поздравил предпринимателя с наступающим Новым годом и отправил ему корзину с новогодними угощениями.

    Ранее владелец пекарни Денис Максимов задавал вопрос президенту России Владимиру Путину о новой налоговой системе для индивидуальных предпринимателей с 2026 года.

    Президент России попросил владельца пекарни «Машенька» прислать ему «вкусненькое».

    20 декабря 2025, 19:50 • Новости дня
    Зеленский обвинил украинские ПВО в разрушениях после ударов по Одессе

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил неудовлетворение работой украинской противовоздушной обороны в Одессе после разрушительных атак российской армии по энергообъектам и инфраструктуре, сообщили местные СМИ.

    Во время пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луисом Монтенегро, Владимир Зеленский обвинил лиц, ответственных за работу ПВО, в разрушениях в Одессе, передает РИА «Новости».

    «Это диалог между мной и Сырским», – заявил Зеленский.

    В субботу Минобороны России сообщило о мощном ударе по энергообъектам, которые использует ВСУ, в том числе по объектам в Одессе. Компания ДТЭК отметила повреждение 20 электроподстанций в Одесском регионе.

    Ранее стало известно, что власти Украины и Молдавии разрабатывают новые транзитные маршруты после закрытия ключевого моста на трассе Одесса – Рени в результате взрывов.

    Российские войска усилили удары по инфраструктуре Одесской области, включая объекты судоходства.

    20 декабря 2025, 13:55 • Новости дня
    Умер актер Анатолий Лобоцкий
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Актер театра и кино Анатолий Лобоцкий ушел из жизни на 67-м году после длительной болезни, сообщила его коллега Юлия Рутберг.

    Актер Анатолий Лобоцкий скончался в возрасте 66 лет, передает

    РИА «Новости». О его смерти сообщила народная артистка России Юлия Рутберг, которая подтвердила: «Да, это правда».

    По словам Рутберг, причиной смерти стала продолжительная болезнь. Анатолий Лобоцкий был известным театральным и киноактером, заслуженным артистом России.

    Артист приобрел популярность благодаря ролям в фильмах и телесериалах, а также своим постановкам на сцене. Поклонники вспоминают Лобоцкого как разностороннего и яркого исполнителя, оставившего заметный след в российском искусстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 8 декабря на 90-м году жизнискончался актер и педагог Владимир Сулимов.

    20 декабря 2025, 18:51 • Новости дня
    Захарова назвала испугом реакцию Украины на дрон с флагом России над Киевом
    Захарова назвала испугом реакцию Украины на дрон с флагом России над Киевом
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Украины испугались появления квадрокоптера с российским флагом в Киеве.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала реакцию киевских властей на сообщения о появлении над городом квадрокоптера с российским флагом, пишет «Комсомольская правда».

    По ее словам, украинские власти испугались и запретили даже вопросы задавать на эту тему.

    После того как в украинских СМИ появились фото и видео с дроном, Нацполиция заявила, что данная информация якобы является фейковой. По словам Захаровой, киевские чиновники предпочли не обсуждать произошедшее и сразу ограничили возможность обсуждать этот инцидент среди своих граждан.

    Позже Захарова в Telegram-канале сообщила, что в Нацполиции Украины признали, что «неидентифицированный дрон» действительно был поднят в Киеве.

    «С Праздником, с Днём работника органов безопасности. Видим, что отмечают его на Украине широко», – отметила Захарова.

    Ранее украинские СМИ писали, что неизвестные запустили беспилотник с флагом России над центром Киева.

    20 декабря 2025, 11:12 • Новости дня
    Welt: Слова Путина о Европе усложняют отношения ЕС и США

    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Высказывания российского президента о Европе способствуют укреплению скепсиса США в отношении ЕС и осложняют отношения с Вашингтоном, отметил немецкий военный эксперт Гюстав Грессель.

    Заявления российского лидера Владимира Путина на «Итогах года» об ослаблении Европы из-за разрыва отношений с Москвой усилят влияние бывшего президента США Дональда Трампа на европейскую политику, передает Ura.Ru. Об этом в эфире телеканала Welt сообщил немецкий военный эксперт Гюстав Грессель.

    По его словам, риторика Путина совпадает с аргументами американских консерваторов и находит отклик у Трампа и его сторонников. Грессель пояснил: «Эта риторика, в которой ЕС является либеральным бюрократическим гигантом, который ведет Европу к уничтожению, находит отклик у Трампа и его сторонников».

    Эксперт отметил, что подобные оценки Москвы создают идеологическую основу для требований Белого дома к союзникам по увеличению оборонных расходов, пересмотру торговых соглашений и изменению подхода к поддержке Украины и антироссийским санкциям. По мнению Гресселя, Кремль таким образом стремится усилить разногласия внутри западного лагеря.

    Он добавил, что совпадение позиции Путина с частью американского истеблишмента дает дополнительный аргумент противникам углубления европейской интеграции и сторонникам смягчения политики в отношении России. Это, по мнению специалиста, создает дополнительное политическое давление на правительства стран ЕС как снаружи, так и внутри Союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на «Итогах года» Владимир Путин предупредил, что любые попытки блокады Калининградской области приведут к «беспрецедентной эскалации» конфликта на Украине.

    Президент также оценил планы Евросоюза по изъятию российских активов как открытый грабеж и подчеркнул возможные тяжелые последствия таких действий.

    Кроме того, на «Итогах года» Путин напомнил, что Запад продолжает провоцировать напряженность на Украине и использует Россию для оправдания своих ошибок.

    20 декабря 2025, 20:47 • Новости дня
    Лавров процитировал закон Ньютона в ответ на угрозы санкций

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря об угрозах санкций России и Африке, напомнил закон Ньютона о принципе противодействия.

    Глава МИД России Сергей Лавров по итогам второй министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка в Каире прокомментировал санкционное давление Евросоюза и США на российско-африканское сотрудничество, передает ТАСС.

    В частности, дипломат подчеркнул, что «жизнь на протяжении столетий много раз доказывала, что на каждое действие найдется противодействие. Это и закон физики, и закон политики и дипломатии». Таким образом он отреагировал на вопрос журналистов о том, рассматривался ли на переговорах вопрос рисков вторичных санкций для партнеров России.

    Лавров напомнил о применимости закона Ньютона не только к миру физики, но и к международной политике, подчеркнув, что любое давление вызывает ответные механизмы. Министр выразил уверенность, что партнерские связи России с африканскими странами будут далее развиваться, несмотря на попытки Запада ограничить их с помощью угроз или ограничительных мер.

    Глава МИД России Сергей Лавров приехал в Каир для участия во втором заседании министерского форума Россия – Африка.

    Глава МИД России заявил о подорванном доверии к странам, которые инициировали антироссийские санкции.

    20 декабря 2025, 11:19 • Новости дня
    Фигурист Десятов пожизненно отстранен за домогательства

    @ Tiffany Browning/Zuma/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Уроженец Москвы, представляющий США фигурист Иван Десятов навсегда отстранен от соревнований после обвинений в сексуальных домогательствах.

    Американский центр безопасности спорта вынес решение о пожизненном отстранении фигуриста из США Ивана Десятова в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах, сообщает ТАСС. Об этом журналистке Кристин Бреннан стало известно из официального заявления Центра.

    Десятов находился под временным отстранением с октября 2024 года. Спортсмену 24 года, и он выступал в дуэте с Изабеллой Флорес. Известно, что Десятов родился в Москве и до 2021 года выходил на лед под флагом России, затем представлял сборную Белоруссии, а начиная с 2022 года выступал за США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, санкции против уроженца Москвы действуют с 18 октября 2024 года из-за «неподобающего поведения». Международный союз конькобежцев (ISU) ранее принял решение продлить отстранение российских спортсменов от международных соревнований.

    20 декабря 2025, 10:16 • Новости дня
    Захарова отреагировала на слова Зеленского о «разном Путине»
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Официальный представитель МИД Мария Захарова шуткой прокомментировала слова Владимира Зеленского о том, что президент России Владимир Путин якобы предстает перед всеми в разных образах.

    Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на высказывание Зеленского о том, что «Путиных много»: один общается с США, другой произносит речи, а третий «делает что-то другое».

    «Надо было договорить: «А четвертый стоит за спиной и тихо так произносит: «Кончай употреблять, у тебя выборы на носу, под которым белым-бело», – сыронизировала дипломат.

    Напомним, Путин в ходе «Итогов года», говоря о фейковом видео с Зеленским в Купянске, заявил, что тот обладает артистическим талантом.

    Также он отметил, что Москва готова подумать о прекращении ударов по территории Украины в день возможных выборов.

    20 декабря 2025, 18:47 • Новости дня
    Рейс Москва – Новокузнецк вернулся из-за дебоша в бизнес-классе

    Пассажирка бизнес-класса напала на бортпроводницу рейса Москва – Новокузнецк

    Tекст: Мария Иванова

    Самолет, летевший из Москвы в Новокузнецк, был вынужден вернуться в аэропорт из-за неадекватных действий пассажирки из бизнес-класса.

    Самолет, летевший рейсом Москва – Новокузнецк, был вынужден вернуться в аэропорт Шереметьево из-за инцидента с пассажиркой бизнес-класса, сообщает Telegram-канал официального представителя МВД Ирины Волк.

    По информации МВД, во время полета женщина нецензурно выражалась, спровоцировала потасовку с бортпроводниками и напала на одну из стюардесс. В результате самолет принял решение вернуться в пункт вылета.

    «В аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина мои коллеги задержали агрессивную авиапассажирку. Возбуждено уголовное дело», – заявила официальный представитель МВД Ирина Волк. Установлено, что нарушительницей оказалась жительница Кемеровской области 1991 года рождения.

    В полиции уточнили, что задержанная отказалась проходить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. У одной из бортпроводниц диагностированы ушибы, других пострадавших среди пассажиров нет.

    Сообщается, что участниками инцидента также оказались известный артист эстрады и его концертный директор – они помогли усадить дебоширку на место до прилета полиции. В отношении правонарушительницы возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ.

    Также отмечается, что одной из пассажирок эконом-класса в ходе полета понадобилась медицинская помощь из-за ухудшения самочувствия – ей оказана необходимая поддержка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сочи ранее задержали иностранного пассажира, устроившего дебош на борту рейса из Стамбула в Казань.

    В Омске вынуждено приземлился самолет, следовавший из Москвы в Барнаул, из-за агрессивного поведения одного из пассажиров.

    20 декабря 2025, 20:08 • Новости дня
    Орбан назвал спорным вопрос, кто на кого напал на Украине
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя финансирование Киева со стороны Евросоюза, назвал спорным вопрос, кто на кого напал на Украине.

    Виктор Орбан заявил, что в украинском конфликте неясно, кто на кого напал.

    Он отметил, что европейцы обсуждают моральность помощи стране, которой приписывается роль пострадавшей, хотя она не является маленькой и уточнил, что даже неясно, кто начал конфликт, передает РИА «Новости».

    Орбан подчеркнул, что существует миф о том, что Западная Европа не ощутит расходов на войну, потому что впоследствии Россию обяжут выплатить «репарации». По его словам, эта версия ошибочна, поскольку финансирование Киева ложится на плечи налогоплательщиков в странах Евросоюза.

    Евросоюз согласовал предоставление Украине беспроцентного кредита на сумму 90 млрд евро на 2026-2027 годы, основанного на выпуске облигаций ЕС. Чехия, Венгрия и Словакия отказались нести финансовые обязательства в рамках этой инициативы.

    Орбан разместил видеоролик с европейскими политиками и саундтреком из фильма «Охотники за привидениями».

    Президент России Владимир Путин назвал планы Евросоюза по изъятию российских активов открытым грабежом и пообещал ЕС возможные тяжелые последствия.

    Путин заявил, что Запад продолжает провоцировать напряженность на Украине и использует Россию для оправдания своих ошибок.

    С чем экономика России справилась в этом году

    Президент России Владимир Путин подвел экономические итоги страны за 2025 год. Он указал, где правительству удалось добиться успехов, а на какие показатели стоит обратить особое внимание. Что касается снижения темпов роста экономики, то, по его словам, власти пошли на это сознательно ради сохранения качества экономики. Почему? Подробности

    Путин сверил с россиянами образ настоящего и будущего

    В пятницу прошла программа «Итоги года с Владимиром Путиным», в ходе которой президент ответил на десятки вопросов граждан и журналистов. Обсуждались разные темы – ход СВО, демография, социальная политика, экономика, искусственный интеллект. По мнению экспертов, президент не только подвел итоги года, но и продемонстрировал четкое понимание будущего страны. Его послание потомкам показало: глава государства мыслит не «пятилетками», а более масштабно. Подробности

    Россия отрезает Украину от Дуная

    Россия вывела из строя ключевой автомобильный мост на трассе Одесса – Рени через Днестр в селе Маяки. Ранее удары наносились по железнодорожному мосту через Днестровский лиман в районе Затоки. Теперь доставка на Украину военных грузов НАТО и топлива из Румынии значительно усложняется. Как говорят эксперты, эти удары серьезно скажутся на устойчивости сил противника на южном фланге. Подробности

    Попытка грабежа обернулась унижением евробюрократии

    План Евросоюза по конфискации российских активов в пользу Украины провалился. Страны ЕС согласовали другую схему финансирования киевского режима. Кто и почему внутри Европы сумел продавить такое решение и защитить российскую собственность – и как теперь пытаются сохранить свое лицо европейские лидеры? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Зеленский пожелал Трампу смерти

      Владимир Зеленский выразил надежду, что позиция некоторых стран по членству Украины в НАТО в будущем изменится в связи со смертью. Прежде всего, он имеет в виду Дональда Трампа. Эти слова в который уже раз выдают психологическую тактику главы киевского режима.

    • Кто помешал Урсуле ограбить Россию

      План главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и канцлера Германии Фридриха Мерца по изъятию активов России для финансирования Украины полностью провалился. Кто помешал?

    • Итоги года с Владимиром Путиным

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

  • О газете
