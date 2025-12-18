  • Новость часаТуск заявил о переломе по вопросу активов России на саммите ЕС
    Загадочное убийство ядерщика разрушает миф об американской науке
    Военные спутники США и Китая начали опасные маневры на орбите
    Группа «Восток» полностью освободила ДНР в своей зоне ответственности
    Волочкова призналась в потере квартиры по «схеме Долиной»
    США начали подготовку к возможному визиту Путина на саммит G20 в Майами
    Госдума приняла закон о крестах на гербе России
    Герасимов озвучил потери ВСУ на Курском направлении
    Путин исполнил новогоднее желание пятилетнего мальчика из Югры
    ВСУ подтвердили потерю вертолета Ми-24 и гибель экипажа
    Борис Акимов Борис Акимов Многодетность на время или на всю жизнь

    Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.

    17 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Сталин вывел Россию на пик могущества, заплатив колоссальную цену

    18 декабря – верифицированная историками дата рождения Иосифа Сталина. По итогам его правления наша страна оказалась на пике своего могущества. Не отрицая личную ответственность советского руководства за экономические и политические просчеты, следует признать, что использованные подходы принесли свои плоды.

    86 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Европу терзает детский страх перед непонятным миром

    Взросление в новой европейской логике невозможно. Оно даже не обсуждается. Вопрос не «как нам стать взрослыми», а «как вернуть хорошую маму» в виде США с возможностью манипуляции через бабайку, в роли которого выступает, конечно, Россия.

    11 комментариев
    18 декабря 2025, 21:03 • Новости дня

    Лукашенко заявил о приближении его встречи с Трампом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил сложности в диалоге с США и подчеркнул, что стороны движутся к его очной встрече с американским президентом Дональдом Трампом.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании VII Всебелорусского народного собрания сообщил, что между Минском и Вашингтоном ведется крайне сложный диалог, передает ТАСС.

    При этом Лукашенко уточнил, что американская сторона активно проявляет интерес к дальнейшему развитию контактов и предлагает планировать новые встречи и разговоры.

    Он подчеркнул, что по мнению Вашингтона, переговоры могут привести к крупной сделке между странами. По словам Лукашенко, «все идет к тому, что мы должны с Трампом встретиться и договориться». Он отдельно отметил, что постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков также участвует в этих процессах переговоров, и американцы уже запрашивают новые форматы общения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на заседании Всебелорусского народного собрания Лукашенко подчеркнул важность стратегических отношений Минска с Россией и Китаем, а также назвал диалог с США переговорами равных сторон.

    Также в своем выступлении он заявил об успехах в реализации совместных с Россией импортозамещающих проектов.

    А кроме того, Лукашенко сообщил, что российский ракетный комплекс «Орешник» приступил к боевому дежурству на территории Белоруссии, где для него уже подготовили первые позиции.

    18 декабря 2025, 00:07 • Новости дня
    США предупредили Европу о необходимости вернуть активы России

    Tекст: Катерина Туманова

    Американская администрация негативно смотрит на намерение Европы разделаться с российскими активами и частным образом предупреждают европейских коллег о неизбежном – необходимости отдать деньги России, которые они намерены отнять.

    «США предостерегают Европу от передачи замороженных российских активов Украине. В то время как европейские лидеры готовятся ко встрече в четверг, Вашингтон оказывает на них давление, чтобы они отказались от планов по аресту активов, потому что им «придется их вернуть», – пишет Times.

    В Вашингтоне опасаются, что действия Европы с российскими активами усугубят и затянут конфликт, так как судьба этих средств – один из пунктов мирного плана американского президента Дональда Трампа, заявил изданию источник.

    Напомним, Евросоюз заморозил суверенные активы России на неопределенный срок.

    Присвоит ли Евросоюз замороженные российские активы?



    25 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что идея конфискации замороженных российских активов снята с повестки саммита в Брюсселе. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Россия не получит назад активы, пока не компенсирует на Украине весь ущерб, при этом она подчеркнула, что заморозка активов России является спасением Украины и ЕС.

    18 декабря 2025, 00:35 • Новости дня
    Лукашенко назвал Путина «волкодавом» в политике

    Лукашенко назвал Путина «волкодавом» в политике и сильным человеком

    Лукашенко назвал Путина «волкодавом» в политике
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Белорусский президент Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV раскрыл свое отношение к российскому коллеге Владимиру Путину, отметив его выдающиеся качества как политика.

    «Нормальный человек. Человеческие качества у него очень хорошие. Но в политике волкодав. Он в политике великий человек. Давно руководит такой большой страной. Поэтому можно позавидовать его желанию и умению руководить страной и заниматься вопросами не только внутренней, но и внешней политики», – приводит ТАСС слова Лукашенко.

    Лидер Белоруссии добавил, что Путин – сильный человек.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп назвал лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина – «сильными и умными лидерами, с которыми нельзя играть». А вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что Путин «мягче в общении, чем можно было бы ожидать», при этом назвал его расчетливым политиком, «который заботится об интересах России, как он их видит».

    Американский журналист Такер Карлсон в разговоре с политическим обозревателем Майклом Ноулзом назвал Путина самым эффективным современным лидером.

    18 декабря 2025, 14:40 • Видео
    Евросоюз сделает из Армении Молдавию

    Евросоюз пообещал помочь Армении провести парламентские выборы и «защититься от деструктивного внешнего влияния по образцу Молдавии». Что это означает на практике? Чего добивается армянский премьер-министр Никол Пашинян?

    18 декабря 2025, 09:25 • Новости дня
    Трампу передали ящик икры из Хабаровского края

    Уиткофф передал Трампу ящик красной икры из Хабаровского края

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп получил от спецпредставителя Стивена Уиткоффа целый ящик красной икры, произведенной в Николаевском районе Хабаровского края, сообщили в министерстве промышленности и торговли региона.

    Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф вручил Дональду Трампу ящик красной икры из Хабаровского края. Продукт был произведен на рыбокомбинате в поселке Чныррах Николаевского района, передает ТАСС.

    Как сообщили в министерстве промышленности и торговли Хабаровского края, Уиткофф сначала попробовал местную икру во время обеда в московском ресторане «Савва» перед началом переговоров с президентом России.

    Угощение произвело на спецпредставителя такое большое впечатление, что ему преподнесли целый ящик, который он затем доставил в США для президента Трампа.

    Президент России Владимир Путин провел встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером в начале декабря.

    Кушнер и Уиткофф ранее пообедали с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым в ресторане Москвы, отмеченном звездой Michelin в 2022 году, где им подали посикунчики и блюда русской кухни.

    18 декабря 2025, 19:54 • Новости дня
    Лавров поразился призыву фон дер Ляйен к Трампу не вмешиваться в дела Европы
    Лавров поразился призыву фон дер Ляйен к Трампу не вмешиваться в дела Европы
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД России Сергей Лавров выразил удивление публичному обращению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к президенту США Дональду Трампу с просьбой не вмешиваться в вопросы европейской демократии.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на заседании комиссии генсовета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству, что был поражен призывом главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к Дональду Трампу не вмешиваться в дела европейской демократии.

    Лавров отметил непосредственность и публичность этого обращения и заявил: «Я был поражен непосредственностью политических деятелей, когда неделю назад глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен публично призвала президента США Дональда Трампа не вмешиваться в европейскую демократию».

    Лавров обратил внимание на то, что несмотря на заявления европейских политиков, Евросоюз не стесняется оказывать влияние на политические процессы в других странах. В качестве примера он назвал Румынию и Молдавию, отметив: «Румыния, Молдавия у всех на слуху. Ничтоже сумняшеся эти люди выдают такие сентенции».

    Он добавил, что Россия находится в центре внимания западных политтехнологов, особенно когда речь идет об избирательных технологиях и внешнем влиянии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии фон дер Ляйен 12 декабря заявила, что президент США Дональд Трамп не должен вмешиваться в демократические процессы в странах Евросоюза.

    Уже в четверг на саммите ЕС фон дер Ляйен отметила, что никто из лидеров стран Евросоюза не уйдет с заседания до тех пор, пока не будет найдено решение по вопросу финансовой поддержки для Украины.

    Она также подчеркнула, что российские активы, замороженные в Европе, останутся под блокировкой вплоть до нового решения Евросоюза, пока Россия не прекратит спецоперацию на Украине и не компенсирует Киеву весь ущерб.

    18 декабря 2025, 18:05 • Новости дня
    Лукашенко: «Орешник» заступает на боевое дежурство в Белоруссии
    Лукашенко: «Орешник» заступает на боевое дежурство в Белоруссии
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российский ракетный комплекс «Орешник» приступил к боевому дежурству на территории Белоруссии, где для него уже подготовили первые позиции, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Комплекс «Орешник» находится в Белоруссии с 17 декабря и начинает боевое дежурство, передает ТАСС. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил об этом во время своего выступления перед народом и парламентом на VII Всебелорусском народном собрании.

    Лукашенко заявил: «"Орешник" в Беларуси со вчерашнего дня. И заступает на боевое дежурство». Он отметил, что для российского комплекса уже были оборудованы первые позиции в Белоруссии.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ракетный комплекс «Орешник» заступит на боевое дежурство до конца года. Размещение «Орешника» в Белоруссии позволит обеспечить защиту западных рубежей Организации Договора о коллективной безопасности.

    17 декабря 2025, 22:56 • Новости дня
    Карлсон: Трамп в обращении к нации может объявить о войне с Венесуэлой

    Tекст: Вера Басилая

    Журналист Такер Карлсон заявил, что президент США Дональд Трамп может объявить начало войны с Венесуэлой в ходе предстоящего обращения к нации.

    Президент США Дональд Трамп может объявить о начале войны с Венесуэлой, заявил журналист Такер Карлсон, ссылаясь на одного из американских законодателей, передает РИА «Новости».

    Карлсон отметил, что в Конгрессе ему сообщили, что война неизбежна, и о ней будет объявлено в обращении президента к нации.

    Он добавил: неизвестно, произойдет ли это на самом деле, но об этом ему рассказал лично один из членов Конгресса.

    Ожидается, что Трамп выступит с обращением к нации из Белого дома в 5.00 по московскому времени в четверг. В Белом доме при этом сообщили, что речь президента будет посвящена итогам года и новым инициативам США.

    Ранее Дональд Трамп приказал осуществить блокаду всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.

    Президент США также назвал власти Венесуэлы террористической организацией.

    Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил о попытках США захватить и взять под контроль природные ресурсы региона.

    Директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин отметил, что усиление напряженности вокруг Венесуэлы может привести к непредсказуемым последствиям для всего Западного полушария.

    18 декабря 2025, 09:43 • Новости дня
    Постпред Венесуэлы в ООН назвал бредом притязания США на нефть и активы

    Постпред Венесуэлы в ООН Монкада назвал бредом притязания США на нефть и активы

    Постпред Венесуэлы в ООН назвал бредом притязания США на нефть и активы
    @ Jose Bula Urrutia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянный представитель Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада назвал «бредом» притязания США на нефть и активы его страны, следует из письма дипломата в Совбез ООН.

    Венесуэла отвергла требования американского президента Дональда Трампа на нефть и активы страны. Постпред Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада направил председателю Совбеза ООН письмо, в котором резко раскритиковал действия США, передает РИА «Новости».

    Дипломат назвал «бредом» любые притязания США на венесуэльскую нефть и активы. Монкада подчеркнул, что в истории Венесуэлы никогда ранее глава иностранной державы не выдвигал «безумную идею» о том, что национальная территория Венесуэлы, ее активы и нефть, принадлежит им.

    В письме дипломат отметил, что подобные высказывания сопровождаются ультиматумами, фактически угрожающими Венесуэле военным вмешательством, если страна не выполнит требования Вашингтона. Он заявил, что «зависимость США от нефти не знает предела», а выдвигаемые предлоги лишь служат дымовой завесой для оправдания давления на Каракас.

    Монкада также обвинил власти США в попытке осуществления «гигантского акта вымогательства» против суверенной страны. Власти Венесуэлы подчеркивают, что подобная риторика подрывает принцип невмешательства во внутренние дела государств и угрожает стабильности в регионе.

    Ранее Дональд Трамп объявил руководство Венесуэлы иностранной террористической организацией за обвинения в краже активов, терроризме, контрабанде наркотиков и торговле людьми.

    Президент США потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства и пригрозил полной блокадой всех подсанкционных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.

    Венесуэла обратилась в Совет Безопасности ООН с призывом провести заседание из-за действий США.

    18 декабря 2025, 02:05 • Новости дня
    Трамп пообещал вернуть США отнятые Венесуэлой права на нефть
    Трамп пообещал вернуть США отнятые Венесуэлой права на нефть
    @ Doug Mills/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп в среду выступил в защиту военно-морской блокады Венесуэлы, введенной его администрацией, заявив, что этот шаг необходим для защиты американских интересов и предотвращения несанкционированной деятельности в регионе.

    «Мы не позволим никому пройти через то, чего не должно быть. Они забрали все наши энергетические права – не так давно они забрали всю нашу нефть... они забрали ее незаконно», – приводит слова Трампа журналистам в Белом доме агентство Anadolu.

    Его заявление прозвучало на следующий день после того, как он объявил о «полной и безоговорочной блокаде» всех подпадающих под санкции нефтяных танкеров, въезжающих в Венесуэлу или покидающих ее, назвав правительство Николаса Мадуро «иностранной террористической организацией».

    Трамп расценил эти действия как ответ на то, что он назвал незаконным захватом американских энергетических активов, повторив претензии к нефтяному сектору Венесуэлы.

    «Мы получаем землю, права на добычу нефти, всё, что у нас было. Они забрали это, потому что у нас был президент, который, видимо, не следил за этим. Но мы не собираемся этого делать. Мы хотим это вернуть. Они забрали наши права на добычу нефти. У нас там было много нефти. Как вы знаете, они вышвырнули наши компании вон, и мы хотим их вернуть», – заявил американский президент.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Пентагон заявил, что начал военную операцию под названием Southern Spear («Южное Копье») против «наркотеррористов» в Западном полушарии. CNN заявил о готовности Мадуро сложить полномочия через полтора года. Reuters сообщило о потере Мадуро возможности покинуть Венесуэлу. Wall Street Journal сообщила о подготовке США наземных ударов по Венесуэле.

    18 декабря 2025, 18:01 • Новости дня
    Лукашенко назвал диалог Белоруссии с США переговорами «сильного с сильным»

    Лукашенко: Переговоры Белоруссии и США это диалог «сильного с сильным»

    Лукашенко назвал диалог Белоруссии с США переговорами «сильного с сильным»
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул важность стратегических отношений Минска с Россией и Китаем, а также назвал диалог с США переговорами равных сторон.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о начале конструктивного диалога с руководством США, сообщает проправительственный Telegram-канал Пул Первого.

    По словам Лукашенко, современные глобальные процессы формируют три полюса силы – Китай, Россия и США, а роль Евросоюза под угрозой из-за внутренних противоречий в объединении.

    Лукашенко подчеркнул, что Индия становится новым центром притяжения в мировом устройстве. Он отметил, что несмотря на непростую риторику и постоянную настойчивость сторон, диалог с США носит характер «переговоров сильного с сильным».

    Президент добавил: «Уважение и авторитет нашей страны не ставится под сомнение. И мы твердо стоим на своих позициях».

    Лукашенко отдельно выделил наличие у Белоруссии блестящих стратегических отношений с Россией и Китаем, наряду с выстраиванием рабочих контактов с другими крупнейшими игроками на мировой арене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Александр Лукашенко также раскрыл свое отношение к российскому коллеге Владимиру Путину в интервью телеканалу Newsmax TV.

    Ранее спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул отметил помощь и рекомендации Лукашенко по урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, Коул заявил о снятии санкций с белорусского калия по указанию президента США Дональда Трампа.

    18 декабря 2025, 10:19 • Новости дня
    Белый дом заявил, что в США были бы рады третьему сроку Трампа
    Белый дом заявил, что в США были бы рады третьему сроку Трампа
    @ CNP/Admedia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    США были бы «счастливы», если бы Дональд Трамп оставался на посту президента дольше, заявил Белый дом после того, как адвокат Алан Дершовиц передал политику черновик своей книги, посвященной юридической возможности переизбрания на третий срок.

    «Американцы были бы счастливы иметь президента Трампа на этом посту даже дольше», – заявила пресс-секретарь Белого дома Эбигейл Джексон, передает Axios.

    Комментарий был дан после того, как адвокат Дершовиц сообщил прессе о передаче Трампу черновика своей книги.

    В Белом доме отказались уточнить, намерен ли Трамп официально баллотироваться после истечения второго срока, несмотря на ограничения 22-й поправки.

    Отмечается, что в тексте книги Дершовица анализируется вопрос, может ли президент формально добиться третьего срока, учитывая различные конституционные трактовки. Сам Дершовиц предположил, что Трамп вряд ли предпримет такую попытку.

    Глава администрации Трампа Сьюзи Уайлс ранее отрицала намерения обходить 22-ю поправку, однако признала, что президенту нравится смущать оппонентов подобными намеками.

    Дершовиц добавил, что юридически маловероятный, но теоретически возможный сценарий третьего срока включает ситуацию, когда избрание президента будет решаться в Конгрессе в случае неясных итогов голосования Коллегии выборщиков.

    В октябре Трамп пояснял, что ему запрещено избираться на третий срок в качестве президента Соединенных Штатов Америки. До этого политик отмечал, что знает о возможности обхода ограничений, не дающих ему баллотироваться на третий президентский срок, но указывал, что не намерен их использовать.

    18 декабря 2025, 00:20 • Новости дня
    Politico сообщила о грядущих переговорах США и России в Майами на выходных

    Tекст: Катерина Туманова

    США и Россия проведут переговоры о ситуации на Украине в Майами в эти выходные, переговоры пройдут после обсуждения гарантий безопасности между США, Украиной и Европой в Берлине, узнала газета Politico.

    «Поскольку усилия президента США Дональда Трампа по прекращению боевых действий потерпели неудачу, Вашингтон усилил давление на Украину, требуя пойти на уступки, которые положили бы конец войне. Планы остаются в силе, но если они будут реализованы в эти выходные, администрация представит результаты последнего раунда обсуждений российским чиновникам, которые придерживаются своих прежних требований», – пишет газета Politico.

    По словам одного из источников, знакомых с ситуацией, в состав российской делегации войдет глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев,  американскую сторону будут представлять спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

    Источники издания сообщили, что советник президента Украины по национальной безопасности Рустем Умеров также встретится с американской делегацией в преддверии российско-американской беседы, однако «планы остаются неопределенными».

    Напомним, в Берлине 14 и 15 декабря состоялись переговоры делегаций США и Украины.  Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил о весомом прогрессе в обсуждении мирного плана из 20 пунктов после пятичасовых переговоров в Берлине с Владимиром Зеленским.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва высоко ценит искренние усилия администрации президента США Дональда Трампа по поиску путей урегулирования ситуации на Украине. Он добавил о прогрессе Уиткоффа в понимании позиции России.

    18 декабря 2025, 05:30 • Новости дня
    Южное командование ВС США заявило об ударе по судну в Тихом океане

    Tекст: Катерина Туманова

    Южное командование ВС США сообщило об ударе по приказу главы пентагона Пита Хегсета по судну в Тихом океане, которое якобы перевозило наркотики.

    «Объединенная оперативная группа операции «Южное копье», нанесла смертельный удар по судну, эксплуатируемому организацией, признанной террористической, в международных водах», – сказано в заявлении Южного командования ВС США в соцсети Х, к которому добавлено видео удара по судну.

    По словам американских военных, разведка подтвердила, что уничтоженное судно следовало по известному маршруту наркотрафика в восточной части Тихого океана и участвовало в незаконных операциях с наркотиками.

    «В общей сложности были убиты четыре мужчины-наркотеррориста, ни один военнослужащий США не пострадал», – отрапортовали американские военные.

    Напомним, Пентагон заявил, что начал военную операцию под названием Southern Spear («Южное Копье») против «наркотеррористов» в Западном полушарии. Соединенные Штаты концентрируют свои боевые корабли у берегов Венесуэлы, объясняя это борьбой с наркокартелями.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил в октябре, что сможет бороться с наркокартелями без официального объявления войны. Bloomberg сообщило, что сторонники Трампа поддерживают удары США в Карибском море.

    18 декабря 2025, 05:15 • Новости дня
    Палата представителей отклонила резолюции по сдерживанию США в отношении Венесуэлы

    Tекст: Катерина Туманова

    В среду Палата представителей конгресса США с небольшим перевесом отклонила две резолюции, направленные на сдерживание активности президента Дональда Трампа в отношении Венесуэлы.

    Голосование состоялось за несколько часов до того, как Трамп должен был выступить с обращением к стране из Белого дома. Ожидалось, что выступление будет посвящено тому, что Трамп считает крупными победами и приоритетами внешней политике после того, как он распорядился о «блокаде» подсанкционных нефтяных танкеров, покидающих и входящих в Венесуэлу.

    «Палата представителей конгресса США, где большинство составляют республиканцы, проголосовала 216 голосами против 210 одобряющих резолюцию, которую внес Грегори Миксом из Нью-Йорка, ведущим демократом в Комитете по иностранным делам. Она также проголосовала 213 голосами против 211 одобряющих резолюцию, внесенную Джимом Макговерном из Массачусетса, ведущим демократом в комитете по регламенту, которая предписывала президенту вывести американские войска из боевых действий с Венесуэлой или против нее без разрешения конгресса», – передает Reuters.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Reuters сообщило о потере Мадуро возможности покинуть Венесуэлу. Wall Street Journal узнала о подготовке США наземных ударов по Венесуэле. Трамп пообещал вернуть США отнятые Венесуэлой права на нефть. МИД России выразил надежду на прагматичный подход США к ситуации с Венесуэлой. Венесуэла запросила заседание СБ ООН из-за «продолжающейся агрессии США».

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, к чему приведет то, что Дональд Трамп обвинил Венесуэлу в «краже американских активов», нефти и земли, а также приказал ввести «полную и тотальную блокаду» нефтяных подсанкционных танкеров, следующих в Боливарианскую республику или из нее.

    18 декабря 2025, 06:13 • Новости дня
    Трамп в обращении к нации не упомянул Венесуэлу

    Tекст: Катерина Туманова

    Предостережение американского журналиста Такера Карлсона о том, что президент США в обращении к нации может объявить войну Венесуэле не реализовалось, так как глава Белого дома сконцентрировался на экономике, ее показателях и его заслугах в них.

    Президент США Трамп попытался успокоить американцев, обеспокоенных ростом стоимости жизни, объявив о планах выплатить специальную праздничную премию военнослужащим и ввести новые жилищные реформы в новом году.

    Кроме того, Трамп не преминул восхвалять свои достижения за первый год после возвращения в Белый дом и убеждать избирателей, что они по-прежнему должны винить его предшественника Джо Байдена в сохраняющихся экономических проблемах, передает Bloomberg.

    «Одиннадцать месяцев назад я унаследовал бардак, и я его исправляю. <...> Когда я вступил в должность, инфляция была худшей за 48 лет, а некоторые сказали бы, что и за всю историю нашей страны, что привело к беспрецедентно высоким ценам, сделав жизнь недоступной для миллионов американцев», – сказал Трамп.

    Самым важным заявлением стало решение выплатить военнослужащим по 1776 долларов, что должно принести поддержку 1,45 млн американцев в праздничный период.

    «Военнослужащие получат специальную выплату – мы называем её «Воинскими дивидендами» – до Рождества. В честь основания нашей страны в 1776 году мы отправляем каждому солдату 1776 долларов. Только представьте себе. И чеки уже в пути», –  добавил американский лидер.

    Но он также попытался развеять опасения, что его экономика не начала расти, заявив, что избиратели скоро увидят преимущества его налоговой реформы, снижения ипотечных ставок и более широкой жилищной реформы в новом году.

    «Вскоре я объявлю имя нашего следующего председателя Федеральной резервной системы, человека, который верит в значительное снижение процентных ставок, и ипотечные платежи снизятся ещё больше. В начале нового года я объявлю о некоторых из самых агрессивных планов жилищной реформы в американской истории», – пообещал Трамп.

    Bloomberg отмечает, что речь Трампа прозвучала на фоне эскалации кампании по оказанию давления на режим Мадуро в Венесуэле, включая объявление во вторник об эмбарго против санкционированных нефтяных танкеров. Хотя Трамп в общих чертах упомянул меры по борьбе с наркотиками, он не затронул вопрос возможной эскалации военной активности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп приказал осуществить блокаду всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. Президент США также назвал власти Венесуэлы террористической организацией. Журналист Такер Карлсон заявил, что президент США Дональд Трамп может объявить начало войны с Венесуэлой в ходе обращения к нации.

    18 декабря 2025, 02:20 • Новости дня
    МИД выразил надежду на прагматичный подход США к ситуации с Венесуэлой

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия считает, что администрация США сможет придерживаться прагматичного подхода к ситуации с Венесуэлой и не допустит ошибок, которые отразятся на всем регионе, считает директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.

    «Мы рассчитываем, что в практических действиях американской администрации возобладает прагматичный, трезвый подход к ситуации, который всегда характеризовал администрацию [президента США Дональда] Трампа. И именно этот прагматичный подход позволит избежать ситуаций, которые чреваты очень серьезными последствиями для региона, позволит избежать ошибок, которые потом придется исправлять», – приводит его слова ТАСС.

    По словам Щетинина, российская сторона очень рассчитывает на такой подход США в сложившейся ситуации. Дипломат подчеркнул, что Москва уверена в здравом смысле, который будет преобладать при принятии решений администрацией США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, CNN заявил о готовности Мадуро сложить полномочия через полтора года. Reuters сообщило о потере Мадуро возможности покинуть Венесуэлу. Wall Street Journal узнала о подготовке США наземных ударов по Венесуэле. Трамп пообещал вернуть США отнятые Венесуэлой права на нефть.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации