Лукашенко назвал диалог Белоруссии с США переговорами «сильного с сильным»

Лукашенко: Переговоры Белоруссии и США это диалог «сильного с сильным»

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о начале конструктивного диалога с руководством США, сообщает проправительственный Телеграм-канал Пул Первого.

По словам Лукашенко, современные глобальные процессы формируют три полюса силы – Китай, Россия и США, а роль Евросоюза под угрозой из-за внутренних противоречий в объединении.

Лукашенко подчеркнул, что Индия становится новым центром притяжения в мировом устройстве. Он отметил, что несмотря на непростую риторику и постоянную настойчивость сторон, диалог с США носит характер «переговоров сильного с сильным».

Президент добавил: «Уважение и авторитет нашей страны не ставится под сомнение. И мы твердо стоим на своих позициях».

Лукашенко отдельно выделил наличие у Белоруссии блестящих стратегических отношений с Россией и Китаем, наряду с выстраиванием рабочих контактов с другими крупнейшими игроками на мировой арене.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Александр Лукашенко также раскрыл свое отношение к российскому коллеге Владимиру Путину в интервью телеканалу Newsmax TV.

Ранее спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул отметил помощь и рекомендации Лукашенко по урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, Коул заявил о снятии санкций с белорусского калия по указанию президента США Дональда Трампа.