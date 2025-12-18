Лукашенко назвал диалог Белоруссии с США переговорами «сильного с сильным»

Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.9 комментариев
Лукашенко: Переговоры Белоруссии и США это диалог «сильного с сильным»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул важность стратегических отношений Минска с Россией и Китаем, а также назвал диалог с США переговорами равных сторон.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о начале конструктивного диалога с руководством США, сообщает проправительственный Телеграм-канал Пул Первого.
По словам Лукашенко, современные глобальные процессы формируют три полюса силы – Китай, Россия и США, а роль Евросоюза под угрозой из-за внутренних противоречий в объединении.
Лукашенко подчеркнул, что Индия становится новым центром притяжения в мировом устройстве. Он отметил, что несмотря на непростую риторику и постоянную настойчивость сторон, диалог с США носит характер «переговоров сильного с сильным».
Президент добавил: «Уважение и авторитет нашей страны не ставится под сомнение. И мы твердо стоим на своих позициях».
Лукашенко отдельно выделил наличие у Белоруссии блестящих стратегических отношений с Россией и Китаем, наряду с выстраиванием рабочих контактов с другими крупнейшими игроками на мировой арене.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Александр Лукашенко также раскрыл свое отношение к российскому коллеге Владимиру Путину в интервью телеканалу Newsmax TV.
Ранее спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул отметил помощь и рекомендации Лукашенко по урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, Коул заявил о снятии санкций с белорусского калия по указанию президента США Дональда Трампа.