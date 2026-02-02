Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является мировым лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте, само собой, СССР. Как же так получилось, что спустя тридцать лет почти монополистом стал Китай?11 комментариев
Финалист «Лидеров России» стал исполнительным директором инновационного совета ЕР
Финалист конкурса «Лидеры России. Политика» Илья Семин назначен исполнительным директором Совета по инновационному и технологическому развитию партии «Единая Россия».
Как сообщается в Telegram-канале конкурса, новый совет займется разработкой и внедрением технологического блока народной программы партии, а также формированием научно-технологической повестки и станет площадкой для диалога с экспертами, бизнесом и инноваторами.
«Роботы, искусственный интеллект и беспилотные технологии становятся частью нашей жизни. При этом возникает множество новых неурегулированных ситуаций. Где должны ездить роботы-роверы? Как использовать персональные данные для национальных моделей ИИ? Как безопасно вписать беспилотный транспорт в городскую среду? Вызовов много. Совет будет помогать партии внедрять новые технологии в повседневную жизнь людей», – отметил Семин. Он добавил, что знания, полученные на программе «Лидеры России. Политика», сделают работу совета результативной.
Председателем совета избран генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, секретарем – руководитель проектов партии Илья Медведев. В состав совета вошли представители «Единой России», Росатома, Высшей школы экономики, Сбербанка, ВЭБ.РФ, Сколково, Минпромторга, Минэкономразвития, а также федеральных и региональных органов власти, институтов развития, ведущих компаний, научно-образовательного и экспертного сообществ.