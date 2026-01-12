Грузовик сбил участников акции в поддержку иранских протестов в Лос-Анджелесе

Tекст: Елизавета Шишкова

Грузовик въехал в толпу участников демонстрации в поддержку протестов в Иране в Лос-Анджелесе, водитель был задержан, передает ТАСС со ссылкой на газету Los Angeles Times.

Инцидент произошел в районе Вествуд, где собрались около 3 тыс. человек. По данным городской пожарной службы, машина сбила одного участника акции, при этом серьезных травм пострадавший не получил, еще двоим оказали медицинскую помощь на месте.

Водитель грузовика был атакован протестующими до прибытия полиции, и в итоге его задержали сотрудники правоохранительных органов. Как сообщил капитан полиции Лос-Анджелеса Ричард Гэбэлдон, задержанный ранее не привлекался к уголовной ответственности, но теперь может быть обвинен в нападении с применением смертельного оружия.

Помощник генерального прокурора США Билл Эссайли заявил, что министерство юстиции страны в курсе происшествия, а на месте работают сотрудники ФБР. Он отметил: «ФБР находится на месте происшествия и работает с полицией Лос-Анджелеса, чтобы определить мотивы водителя. Ведется расследование, и мы будем информировать общественность по мере поступления дополнительной информации».

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Ирана объявило трехдневный траур по погибшим в результате сопротивления «США и сионистскому режиму». Власти Ирана провели задержания нескольких предводителей протестного движения в стране. После стрельбы по протестующим в Тегеране погибли 217 человек.