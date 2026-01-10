Власти Ирана призвали граждан выйти на протест против беспорядков

Tекст: Тимур Шайдуллин

Совет координации исламского развития пригласил жителей страны выйти на народное собрание в Тегеране, чтобы выразить протест против террористических действий сторонников США и Израиля, передает ТАСС со ссылкой на гостелерадио республики. Акция назначена на 12 января, стартует на площади Энгелаб в 14:00 по местному времени (13:30 мск).

В свою очередь, президент Ирана Масуд Пезешкиан обвинил США в подстрекательстве к беспорядкам и попытках дестабилизировать ситуацию в стране. По его словам, Вашингтон нарушил международные нормы, совершая преступления против человечности, и теперь пытается использовать протесты как инструмент давления на иранское государство.

В субботу стало известно, что силовые структуры задержали не менее 200 руководителей вооруженных группировок, которых подозревают в организации массовых беспорядков, сообщает агентство Tasnim. В ходе операций были изъяты оружие, боеприпасы, гранаты и коктейли Молотова из тайников погромщиков.

Как отмечает агентство, задержание лидеров и использование протестующих как живого щита привели к снижению интенсивности беспорядков 10 января.

Ранее в субботу сообщалось, что по меньшей мере 217 человек умерли в шести больницах Тегерана после стрельбы по участникам акций протеста в центре города.

А накануне секретарь Совбеза Ирана Лариджани заявил о попытке бунтовщиков развязать гражданскую войну. Всего по данным HRANA, за десять дней протесты охватили более 90 городов Ирана.