Член СПЧ назвала наглостью требования Зеленским перемирия на время президентских выборов

Tекст: Алексей Дегтярёв

Как пишет Ахмедова в своем Telegram-канале, Зеленский «требует условием проведения президентских выборов перемирие», фактически предлагая «создать режим тишины, чтобы на Украине избиратели смогли проголосовать». При этом, во время российских выборов Украина, напротив, «никакого режима тишины не соблюдает, а, напротив, делает все возможное, чтобы голосование сорвать».

«А у нас тоже есть территории, на которых идет война, есть приграничье», – добавляет член СПЧ. Она приводит свой личный опыт в ходе работы наблюдателем на выборах в Белгородской области.

«Оттуда семьи с детьми постарались вообще на время выборов выехать, потому что понимали, что Украина будет наваливать ракеты и БПЛА. Так и вышло. Я жила в гостинице на центральной площади, туда за два дня было выпущено 350 БПЛА», – пишет Ахмедова, впоминая , что в Белгородской области в дни выборов шли нескончаемые ракетные обстрелы школ, а избирательные комиссии были вынуждены регулярно прерывать работу, собирать бюллетени и уходить в убежище.

«Людей кошмарили нещадно, доводили до грани. А что касается ДНР, то там вообще с 15-го года знают, что в дни выборов Украина лютует, но, тем не менее, никто к ней не обращался с просьбой установить режим тишины», – подчеркивает член СПЧ.

По ее словам, Россия проводит избирательные кампании несмотря на действия Украины. «И кто бы мог подумать, что с учетом всего этого Зеленский осмелится просить перемирия? Но его наглость феноменальна», – резюмирует Ахмедова.

Помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что президентские выборы на Украине могут рассматриваться киевским руководством как шанс для достижения временного перемирия.

Политолог Павел Данилин в беседе с газетой ВЗГЛЯД пояснял, что Зеленский мог бы давно провести выборы, он специально затягивает время, чтобы выторговать перемирие и укрепить резервы ВСУ.