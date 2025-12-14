Мы говорим «декабристы», подразумеваем – «Пушкин». Конечно же, нет. Эту чушь придумали большевики. На самом деле, между декабризмом и Пушкиным – пропасть.42 комментария
Российские войска перекрыли трассу Славянск – Северск
Войска российской группировки «Южная» установили огневой контроль над трассой Северск – Славянск, в результате чего украинская группировка в Славянске лишена возможности помогать отступающим из-под Северска подразделениям ВСУ, рассказал офицер разведки ВС России.
Войска российской группировки «Южная» установили огневой контроль над трассой Северск – Славянск, передает РИА «Новости». По словам офицера разведки ВС России, украинская группировка, находящаяся в Славянске, лишена возможности оказать поддержку отступающим из-под Северска подразделениям ВСУ.
Источник агентства заявил: «Группировка противника в Славянске не может оказать помощь своим отступающим «недобиткам» ВСУ (малым разрозненным группам противника) из Северска, из-за огневого контроля трассы Славянск-Северск». Офицер уточнил, что попытки движения по этому отрезку дороги сразу пресекаются силами российской артиллерии и беспилотных летательных аппаратов, работающих на данном участке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские разведчики вышли к позициям ВСУ под Северском в ДНР. Российские войска зашли в Звановку к югу от Северска в ДНР. Украинские военные попали в оперативное окружение под Северском.