Дроны ВС России перекрыли логистику ВСУ вокруг Константиновки

Беспилотники ВС России взяли под контроль всю логистику ВСУ у Константиновки

Tекст: Вера Басилая

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что беспилотники Вооруженных сил России взяли под контроль логистические цепи Вооруженных сил Украины вокруг Константиновки, передают «Вести».

По его словам, после подрыва дамб и нарушения логистики, российские силы начали окружать город, а дроны стали контролировать практически всю логистику вокруг Константиновки.

По его словам, российские военные применяют беспилотники на оптоволокне и радиоканалах, а также используют дроны-разведчики, способные летать на больших высотах. Эти меры привели к созданию для украинских военных крайне неблагоприятных условий.

Ранее начальник расчета беспилотных летательных аппаратов «Южной» группировки с позывным «Саныч» заявил о взятии под контроль российскими подразделениями существенной части Константиновки и приоритете ударов по путям снабжения противника.

ВС России заблокировали ключевые логистические маршруты снабжения украинской группировки у Константиновки и перерезали коммуникации ВСУ на этом участке фронта.

Российские дроноводы и артиллеристы контролируют все пути к Константиновке в ДНР, а город фактически лишен логистических возможностей.