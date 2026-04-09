  Власти Тувы объявили траур в связи со смертью первого президента республики
    Венгров ставят перед выбором между США и Европой
    В Иране назвал прекращение огня нелогичным из-за позиции США
    Белый дом: Трамп и Рютте обсудят выход США из НАТО
    Объявлена дата начала приема заявлений на получение новой семейной выплаты
    США рассказали о требованиях к Ирану на переговорах
    Пезешкиан сообщил о нарушениях перемирия США и Израилем
    Трамп: Ливан не включен в сделку с Ираном из-за «Хезболлы»
    Иранские дроны нанесли удары по объектам Kuwait Petroleum Corporation
    Иран приостановил судоходство через Ормузский пролив из-за атак Израиля по Ливану
    Глеб Простаков Глеб Простаков Джинна криптовалют заточили в лампе

    Текущие подходы к регулированию крипторынка не позволяют говорить о том, что Россия «оседлала волну» или использует крипту как стратегическое преимущество – например, для массового обхода санкций или создания альтернативной системы международных расчетов.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Страсти Христовы – центр мировой истории

    Люди могут верить во Христа, яростно отрицать Его, пытаться Его игнорировать – но они уже живут в мире, который сформирован проповедью Его апостолов. Те ценности и моральные принципы, которые сейчас видятся неоспоримыми, показались бы очень странными в дохристианскую эпоху.

    8 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Война США и Ирана завершает аномальный период в истории

    Вне зависимости от формального исхода конфликта между США и Ираном глубоко символично, что последним камнем преткновения для попыток гальванизировать Франкенштейна американской гегемонии окажется именно древнее иранское государство.

    12 комментариев
    9 апреля 2026, 06:18 • Новости дня

    ВСУ потеряли 49 тяжелых квадрокоптеров от ударов «Запада»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Запад» за сутки составили 49 тяжелых боевых квадрокоптеров, 44 пункта управления беспилотной авиацией, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма.

    Он добавил, что расчетами ПВО и мобильными огневыми группами были сбиты в воздухе 32 беспилотника самолетного типа, 6 барражирующих боеприпасов и 49 тяжелых квадрокоптеров противника. Он отметил, что это результат скоординированных действий всех подразделений.

    Также, по данным пресс-центра, были уничтожены 44 пункта управления беспилотной авиацией ВСУ, два полевых склада боеприпасов и шесть наземных робототехнических комплексов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска потеряли 53 тяжелых боевых квадрокоптера в результате действий российской группировки. Российские военнослужащие за одни сутки ликвидировали более 110 вражеских беспилотников. Бойцы группировки «Запад» разрушили 40 пунктов управления дронами ВСУ.

    8 апреля 2026, 12:53 • Новости дня
    ВС России нанесли удары по используемой ВСУ портовой инфраструктуре
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ.

    Кроме того, удары наносились по объектам топливно-энергетической инфраструктуры, местам запуска БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты 13 управляемых авиабомб и 265 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 132 493 беспилотника, 654 ЗРК, 28 750 танков и других бронемашин, 1696 боевых машин РСЗО, 34 334 орудия полевой артиллерии и минометов, 58 872 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили производящие комплектующие крылатых ракет для ВСУ заводы

    Ранее Черноморский флот отразил атаку безэкипажных катеров ВСУ.

    В конце прошлой неделе ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины.

    Комментарии (0)
    7 апреля 2026, 06:54 • Новости дня
    Стало известно о росте поставок военных грузов на Украину из Молдавии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ нарастили объемы получаемых военных грузов от стран НАТО из Молдавии через реку Днестр, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, «за последнее время вооружённые формирования Украины значительно нарастили переброску военных грузов из Молдавии через реку Днестр. В частности, в ночное время суток из населенного пункта Косэуць идут поставки так называемой натовской »помощи« в населенные пункты Ямполь и Пороги Винницкой области», – отметил Марочко.

    Эксперт добавил, что для увеличения объемов поставок украинские инженеры построили понтонные переправы через реку. Отмечается, что аналогичная активность была выявлена и в Одесской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия вывела из строя ключевой автомобильный мост на трассе Одесса – Рени через Днестр в селе Маяки.

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил о превращении Румынии в основное звено поставок оружия на Украину с использованием территории Молдавии.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о фактическом превращении Молдавии в логистическую базу снабжения украинских вооруженных сил.

    Комментарии (4)
    8 апреля 2026, 16:26 • Видео
    Евросоюз парализовало из-за Украины и Ирана

    Евросоюз больше не может осуществлять единую внешнюю политику из-за раскола по вопросам, связанным с Россией, Украиной и Ираном. На этом фоне Германия предложила лекарство, которое хуже болезни. «Пора стать взрослыми», – говорит глава МИД ФРГ. Что имеется в виду?

    Комментарии (0)
    7 апреля 2026, 11:44 • Новости дня
    На Украине заявили о возможном ударе по Киеву «Орешником»

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские каналы сообщили о вероятной атаке российского ракетного комплекса «Орешник» по Киеву, Львову и Староконстантинову в ближайшее время.

    Украинский Telegram-канал Insider UA сообщил, что российские войска могут вскоре нанести удар по территории Украины с использованием ракетного комплекса «Орешник», передает «Газета.Ru».

    В публикации сообщается, что целью атаки могут стать такие города, как Киев, Львов и Староконстантинов. Авторы материала полагают, что «Орешник» будет применен либо во время следующего массированного ракетного удара, либо сразу после него.

    В тексте также отмечается, что ракеты для комплекса уже размещены на полигонах и находятся в полной боевой готовности.

    Ранее в России указывали на бессилие Запада перед этим ракетным комплексом.

    Российские военные провели массированный удар по инфраструктуре Украины, применив высокоточное оружие и комплекс «Орешник», после атаки на резиденцию президента России.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что НАТО стоит рассматривать российский ракетный комплекс «Орешник» как легитимную цель.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерег Украину и НАТО от попыток вмешательства в дела республики. Он заявил: «В противном случае «Орешник» может «бахнуть».

    Комментарии (0)
    6 апреля 2026, 10:43 • Новости дня
    Российский штурмовик отвлек дрон на себя ради товарищей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Штурмовик группировки войск «Восток» сознательно вышел под удар тяжелого дрона «Баба-яга», чтобы сослуживец донес боекомплект и провизию, сообщил сам военнослужащий с позывным «Афоня».

    «Поступила задача – доставить БК (боекомплект) и провизию нашим бэпэлашникам. По пути следования, в лесопосадке, мы с сослуживцем вдвоем шли, услышали жужжание тяжелого дрона «Баба-яга», – сказал он ТАСС.

    По словам бойца, они решили остановиться и проследить за дроном, но тот завис прямо над ними. «Афоня» принял решение остаться под «Бабой-ягой» и прикрыть отход сослуживца с грузом, пояснив, что для бойцов на позиции важно вовремя получить боеприпасы и еду. В результате нескольких сбросов с гексакоптера он получил ранение.

    Штурмовик рассказал, что вскоре над районом появился российский разведывательный дрон. Он последовал за улетающей «Бабой-ягой», чтобы вычислить точку пуска. «Афоню» тем временем вывезла подоспевшая группа эвакуации, а координаты старта гексакоптера передали артиллерии, которая накрыла эту позицию.

    В 2025 году российские военные применили трофейные дроны для снабжения штурмовых подразделений на передовой водой, едой и боеприпасами.

    Комментарии (0)
    6 апреля 2026, 13:03 • Новости дня
    ВСУ применили графитовые бомбы против энергосистемы ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска применили графитовые бомбы при атаке на энергетические объекты ДНР 5 апреля, сообщили в штабе обороны республики.

    В штабе обороны республики уточнили, что при разрыве в воздухе такие боеприпасы выбрасывают тонкие графитовые нити, вызывающие замыкания на линиях электропередачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, энергетики ДНР восстановили свет у части почти 500 тыс. жителей, обесточенных в результате ударов ВСУ по энергетической инфраструктуре.

    Украинские боевики в ходе беспрецедентной атаки на энергосистему республики повредили Зуевскую и Старобешевскую теплоэлектростанции.

    В Донецкой народной республике ввели режим чрезвычайной ситуации после массированной атаки беспилотников на эти объекты энергетической инфраструктуры.

    Комментарии (0)
    8 апреля 2026, 17:08 • Новости дня
    Зеленский предложил России прекратить огонь по примеру Ближнего Востока

    Tекст: Ольга Иванова

    Владимир Зеленский выразил готовность к прекращению огня на Украине при условии зеркальных шагов со стороны России.

    Владимир Зеленский выступил с обращением к России по поводу прекращения огня на Украине, сообщает РИА «Новости». Его заявление прозвучало на фоне перемирия между США и Ираном.

    «Прекращение огня – это правильное решение, ведущее к окончанию войны. Мы поддерживаем тишину на Ближнем Востоке и в Заливе, которая открывает путь для дипломатической работы. Украина готова отвечать зеркально, если россияне прекратят удары», – заявил Зеленский в своем Telegram-канале.

    По его мнению, прекращение огня может стать основой для дальнейших договоренностей между сторонами. Зеленский подчеркнул, что перемирие позволит сторонам начать диалог и поиск дипломатического решения конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что никаких дедлайнов по выводу украинских войск из Донбасса для Владимира Зеленского не устанавливалось.

    Владимир Зеленский заявил, что получил требование вывести вооруженные силы Украины из Донбасса в течение двух месяцев.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил, что Зеленский должен проявить критическое мышление и принять мирные предложения России.

    Комментарии (2)
    7 апреля 2026, 03:25 • Новости дня
    NYT назвала залог победы ВС России с наступлением весны на СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    С приходом весны Россия переходит в наступление на Украине, а войска пытаются воспользоваться теплой погодой, чтобы восстановить утраченный за зиму темп, к тому же помогает им в этом естественный союзник, отмечает NYT.

    «У России есть преимущество в солдатах и технике, и она постарается использовать их вместе с важнейшей весенней выгодой: листвой, которая помогает скрыть наступающие войска от вездесущих беспилотников, охотящихся и поражающих практически все, что движется», – пишет New York Times (NYT).

    Газета отмечает, что времена, когда войска продвигались вперед на танках и другой бронетехнике, почти прошли, так как сегодня большинство атак совершается пешими бойцами, при этом солдаты передвигаются небольшими группами, чтобы избежать обнаружения.

    «На востоке и юге Украины, главном театре военных действий, лесных массивов мало. В результате солдаты часто передвигаются по лесополосам, окаймляющим сельскохозяйственные поля. Эти линии являются наследием политики советских времен, когда деревья использовались для защиты посевов от ветра. Сейчас они используются войсками для укрытия от вражеского огня или перегруппировки перед атакой», – говорится в материале.

    NYT отмечает, что лесопосадки давно стали путями для войск, пытающихся  отвоевать территорию или отступить с линии фронта. Растительность выгодна как нападающим, так и обороняющимся, поэтому активно используется со всех сторон .


    Комментарии (0)
    6 апреля 2026, 12:43 • Новости дня
    Черноморский флот отразил атаку безэкипажных катеров ВСУ
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Силами Черноморского флота в северо-восточной части Черного моря отражена атака безэкипажных катеров (БЭК) ВСУ: были уничтожены четыре БЭК, а также управляемая ракета большой дальности «Нептун-МД».

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение цехам производства систем управления и комплектующих оперативно-тактических ракет, энергетической инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, говорится в канале Max Минобороны.

    Кроме того, удары наносились по местам хранения и сборки БПЛА самолетного типа, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 159 районах.

    Средствами ПВО сбиты 12 управляемых авиабомб, три снаряда американской РСЗО HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 693 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 132 011 беспилотников, 653 ЗРК, 28 725 танков и других бронемашин, 1696 боевых машин РСЗО, 34 308 орудий полевой артиллерии и минометов, 58 752 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, в конце прошлой неделе ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины.

    Ранее ВС России поразили объекты энергетики и транспортной инфраструктуры ВСУ. Кроме того, они поразили используемые ВСУ аэродромы, а также поразили авиатехнику на военных аэродромах ВСУ.

    Комментарии (0)
    6 апреля 2026, 06:40 • Новости дня
    «Северяне» рассказали, как солдаты ВСУ дезертируют через леса под Липцами

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» громили живую силу и технику ВСУ в районах Терновой, Польного, Весёлого, Покаляного, Амбарного, Лозовой и села Землянки, а деморализованные солдаты ВСУ под Липцами пытались дезертировать через леса.

    «На Липцовском направлении деморализованные в результате нашего систематического огневого воздействия и отсутствия ротаций солдаты 72 омбр и 127 отмбр ежедневно оставляют позиции и пытаются через лесные массивы дезертировать из ВСУ», – рассказали бойцы неофициальному Telegram-каналу группы войск «Северный ветер».

    Они добавили, что в связи с неспособностью украинской военной полиции своевременно отправить группы для поиска дезертиров, командование ВСУ перебросило в Харьковскую область боевые группы нацгвардии. Часть их будет распределена по боевым группам, другие станут выполнять исключительно карательные функции.

    На Волчанском направлении штурмовые группы «Северян» за сутки продвинулись на 14 участках до 300 метров. На Великобурлукском направлении продвижение на трёх участках составило до 600 метров.

    На Сумском направлении бойцы уничтожали противника в районах Песчаного, Храповщины, Мирополья, Вольной Слободы, Пустогорода, города Сумы и села Бруски.

    В Шосткинском районе штурмовики продвинулись на расстояние до 150 метров на двух участках. В ходе упорных боев в Сумском районе «Северяне» продвинулись на 14 участках. За сутки продвижение составило до 150 м.

    В Краснопольском районе один солдат ВСУ был взят в плен, всего на четырех участках бойцы продвинулись на расстояние до 200 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 190 человек (из них более 120 в Сумской и свыше 70 в Харьковской области). Один военнослужащий 157 омбр ВСУ взят в плен», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» рассказали о расширении близ Амбарного кладбища техники ВСУ. Российские войска за неделю освободили семь населенных пунктов.


    Комментарии (0)
    7 апреля 2026, 13:45 • Новости дня
    Главком ВСУ Сырский приехал под Константиновку в ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проинспектировал позиции под Константиновкой, где российские войска усилили атаки с применением пехоты и беспилотников.

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прибыл под Константиновку в Донецкой народной республике, где фиксируется быстрое продвижение российских войск, передает «Газета.Ru». О своей поездке и обстановке на линии фронта украинский генерал сообщил в своем Telegram-канале.

    Сырский рассказал, что ВС России на этом направлении активно пытаются улучшить тактическое положение, используя атаки небольшими группами пехоты и массовые налеты беспилотников. По его словам, эти действия требуют от украинских подразделений немедленных мер по противодействию.

    Во время рабочей поездки главком ВСУ акцентировал внимание на анализе предложений командиров и оперативном решении обозначенных проблем. Он отметил, что главными задачами остаются усиление защиты от российских дронов, а также обеспечение подразделений боеприпасами и необходимыми материальными ресурсами.

    Ранее дроны ВС России перекрыли логистику ВСУ вокруг Константиновки.

    Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщил о продвижении российских подразделений в самой Константиновке и соседних населенных пунктах.

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о выводе офицерского состава ВСУ из Константиновки на фоне успехов российских подразделений на востоке города.

    Комментарии (0)
    9 апреля 2026, 01:58 • Новости дня
    В результате атаки БПЛА на Кубань погиб мирный житель
    @ Официальный Telegram-канал министерства здравоохранения Краснодарского края

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки беспилотников погиб мужчина в поселке Крымского района Саук-Дере, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

    Кондратьев сообщил в Max, что мужчину убило обломками уничтоженного БПЛА, мужчина «находился в этот момент на балконе многоквартирного дома».

    Губернатор выразил соболезнования родственникам погибшего и пообещал, что администрация района окажет семье всю необходимую помощь.

    Кроме того, фрагменты сбитых дронов были обнаружены в поле в пригороде Крымска, а также на территории одного из предприятий и по нескольким адресам в селе Молдаванское. В этих случаях жертв и разрушений удалось избежать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обломки беспилотного летательного аппарата упали в селе Молдаванское Крымского района. В аэропортах Краснодара, Волгограда и Геленджика установлены ограничения на рейсы.

    Комментарии (0)
    7 апреля 2026, 06:53 • Новости дня
    «Северяне» узнали о прибытии в Шосткинский район Сумской области формирований «Азова»

    Tекст: Катерина Туманова

    Бойцы группы войск «Север» на Сумском направлении фронта громили живую силу и технику ВСУ в районах Мирополья, Кияницы, Великой Чернетчины, Вольной Слободы, Пустогорода, Малой Слободки и Новодмитровки и узнали, что в регион прибывают вооруженные формирования с символикой террористического «Азова».

    «Жители Шосткинского района сообщают в соцсетях о прибытии вооруженных формирований с символикой «Азова» (организация признана террористической и запрещена в России)», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также в Шосткинском районе штурмовики «Северян» в ходе ожесточенных боев продвинулись до 150 метров на двух участках. В целом в Сумском районе продвижение на 14 участках за сутки составило до 200 м. В Краснопольском районе, сломив упорное сопротивление противника, штурмовики продвинулись на двух участках до 250 метров.

    На Харьковском направлении «Северяне» боролись с живой силой и техников ВСУ  в районах Шестеровки, Польного, Весёлого, Покаляного, Колодезного, Нового Бурлука и села Землянки.

    «На Липцовском направлении противник предпринял попытку контратаки в лесном массиве в районе Избицкого. В результате огневого воздействия штурмовая группа 127 отмбр ВСУ уничтожена», – сообщили бойцы.

    На Волчанском направлении штурмовики «Северян» продвинулись на 14 участках на расстояние до 350 метров. На Великобурлукском – на трёх участках бойцы продвинулись до 600 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 180 человек (из них более 120 в Сумской и свыше 60 в Харьковской области)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пушилин заявил о продвижении ВС России по всей линии фронта в ДНР. «Северяне» сообщили, как солдаты ВСУ дезертируют через леса под Липцами. Марочко рассказал, как ВС России атакуют Рай-Александровку с двух направлений.

    Комментарии (0)
    8 апреля 2026, 08:58 • Новости дня
    Доведший до самоубийства подчиненного командир ВСУ сдался российским военным

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинский националист с позывным «Пищур», который ранее довел до самоубийства подчиненного, который хотел сдаться в плен, первым же сложил оружие при встрече с российскими военными, сообщило Минобороны.

    В официальном сообщении Минобороны говорится: «В дальнейшем первым к нашим солдатам выбежал именно «Пищур», который на чистом русском языке крикнул: «Мы сдаемся», а на первых допросах националист пытался убедить российских военнослужащих, что именно он отдал приказ сложить оружие», передает РИА «Новости».

    Эту историю подтвердил украинский пленный Владимир Шведа. По его словам, командир группы «Пищур» жестоко избил бойца с позывным «Бро», который предложил сдаться, в том числе нанося удары ногами по лицу. В результате давления «Бро» покончил с собой.

    Шведа также рассказал о принудительном призыве в ряды ВСУ. По его словам, даже при наличии документов, дающих отсрочку, их просто разрывают на глазах: «Мы тебя освободили от этой муки», – отметил он. Сам Шведа имел отсрочку, так как ухаживал за больной матерью, которая не может передвигаться самостоятельно.

    На передовой в Сумской области Шведа с сослуживцами провел около пяти дней в заброшенных домах. Всё это время командование не обеспечивало их даже минимальными запасами продовольствия.

    Ранее источник в силовых структурах России сообщил, что на Краснопольском направлении в Сумской области украинский военнослужащий, решивший сдаться в плен, покончил с собой после давления командования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что украинские заградотряды у города Константиновка открывают огонь по украинским же военным, которые хотят самовольно оставить позиции.

    Комментарии (0)
    7 апреля 2026, 12:41 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО около 1270 военных

    Tекст: Мария Иванова

    В результате продвижения российских войск на различных направлениях противник за сутки потерял более 1, 2 тыс. военнослужащих, десятки единиц техники и склады с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Малой Слободки, Пустогорода, Мирополья, Хотени и Великой Чернетчины Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и погранотряда погранслужбы Украины рядом с Подсредним, Избицким, Колодезным, Белым Колодезем и Нестерным.

    Противник при этом потерял более 175 военнослужащих, две бронемашины. Уничтожены склад боеприпасов и девять складов матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны возле Паламаревки, Шийковки, Великой Шапковки, Лесной Стенки, Червоного Оскола Харьковской области, Красного Лимана и Старого Каравана Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери ВСУ составили свыше 190 военнослужащих, бронемашина и артиллерийское орудие. Уничтожен склад с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Славянска, Краматорска, Кривой Луки, Николаевки, Артема и Константиновки ДНР, отчитались в Минобороны.

    При этом противник потерял до 165 военнослужащих, четыре бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М113, и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ, склад боеприпасов и пять складов матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и четырех бригад нацгвардии у Марьевки, Новогригоровки, Водянского, Красного Кута, Нового Донбасса ДНР, Райполя и Новоподгородного Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили более 360 военнослужащих, две бронемашины и французская 155 мм самоходная артиллерийская установка Caesar, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад и четырех штурмовых полков ВСУ поблизости от Орлов, Покровского, Писанцев, Великомихайловки Днепропетровской области, Воздвижевки, Верхней Терсы и Лесного Запорожской области.

    Противник потерял свыше 320 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВСУ за сутки в зоне СВО потеряли более 1,2 тыс. военных.

    Российские войска за прошлую неделю освободили семь населенных пунктов. В частности, группировка «Запад» завершила освобождение ЛНР.

    Комментарии (0)
    6 апреля 2026, 18:52 • Новости дня
    Боевик ВСУ Сендзюк внесен в перечень террористов в России

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель комбрига ВСУ Виталий Сендзюк, заочно приговоренный к пожизненному сроку за атаку Курска дронами, оказался в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

    Заместитель командира бригады ВСУ Виталий Сендзюк, заочно приговорённый к пожизненному лишению свободы за атаку Курска дронами в апреле 2025 года, внесён в перечень террористов и экстремистов в России, передает РИА «Новости». Сообщение об этом размещено на сайте Росфинмониторинга.

    В перечне указаны полные данные Сендзюка и место его рождения – село Скрипче Хмельницкой области.

    В декабре 2025 года Следственный комитет России сообщил, что Сендзюк, а также командиры Дмитрий Бондарович и Андрей Дзяний (оба также признаны террористами и экстремистами), были заочно приговорены к пожизненному сроку за организацию теракта в Курской области.

    По данным следствия, украинские боевики под руководством Сендзюка, Бондаровича и Дзяния ночью 15 апреля 2025 года атаковали Курск более чем 120 беспилотниками с самодельными взрывными устройствами.

    В результате погибли и пострадали мирные жители, были повреждены жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры и машины скорой помощи.

    Внесённые в реестр Росфинмониторинга лица и организации лишаются права взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, принимать участие в выборах и пользоваться большинством финансовых услуг, кроме оплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир ракетной бригады ВСУ Ростислав Карпуша 9внесен в список террористов и экстремистов) признан виновным в теракте в Севастополе и приговорен к пожизненному заключению.

    Бывший замначальника генштаба ВСУ Артур Артеменко объявлен в розыск в России за причастность к гибели и ранениям 222 жителей Донбасса в 2017-2019 годах.

    Девять офицеров и сержантов элитного подразделения ВСУ получили пожизненное заключение за атаки на российские части в приграничье с начала спецоперации.

    Комментарии (0)
    Офис Вэнса сообщил о планах Венгрии закупить HIMARS на 700 млн долларов
    Вспышка сальмонеллеза привела к закрытию 47 детсадов Петербурга
    Захарова заявила о резком росте интереса Европы к ядерному оружию
    ЦБ сообщил о росте покупок валюты физлицами в марте
    Вынесен приговор ставшему добровольно иноагентом блогеру Никандрову
    В Петербурге предложили запретить детям до 16 лет пользоваться электросамокатами
    В РПЦ рассказали о планах доставить Благодатный огонь во все храмы страны

    Почему нефть останется в цене после ормузского перемирия

    Цены на нефть стали падать немедленно после объявления о перемирии в иранской войне. Однако насколько устойчива эта тенденция? Судя по целому ряду признаков, даже если перемирие быстро превратится в настоящий мир, ждать возвращения дешевого топлива было бы преждевременно. Более того, налицо предпосылки к изменению всей структуры торговли нефтью. Подробности

    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран

    Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить меры защиты газопроводов после инцидента в Сербии, где вблизи участка «Турецкого потока» была обнаружена взрывчатка. В случае подрыва без энергоносителей могла оказаться целая группа государств – от Венгрии до Боснии. Эксперты не исключают причастность Украины к попытке теракта. Восточноевропейским странам, которые рискуют лишиться газа, придется объединить усилия по защите газовой инфраструктуры. Подробности

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    США и Иран выдали перемирие за победу

    «Персидский залив становится действительно персидским: Иран контролирует судоходство и держит под прицелом арабские нефтеналивные монархии. США вынуждены это принять». Так эксперты оценивают двухнедельное перемирие между США и Ираном. Мировая пресса пишет о «капитуляции» Дональда Трампа. Почему президент США передумал разрушать Иран и вместо «уничтожения цивилизации» теперь обещает золотой век Ближнего Востока? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Евросоюз парализовало из-за Украины и Ирана

      Евросоюз больше не может осуществлять единую внешнюю политику из-за раскола по вопросам, связанным с Россией, Украиной и Ираном. На этом фоне Германия предложила лекарство, которое хуже болезни. «Пора стать взрослыми», – говорит глава МИД ФРГ. Что имеется в виду?

    • США готовят конец света. Пока в Иране

      Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    • Удары по энергетике: Украина совсем обнаглела

      На границе Сербии и Венгрии предотвращен теракт против критически важной инфраструктуры – газопровода, по которому прокачивается российский газ. Следствие идет, но стыдно подозревать, когда вполне уверен: это Украина. Киев явным образом обнаглел.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Декларация 3-НДФЛ в 2026 году: сроки подачи, кто сдает, как заполнить

      По умолчанию за российских граждан налоги платит работодатель – однако есть и те, кто обязан самостоятельно декларировать и свои доходы, и уплачивать налоги за них. Какие категории граждан должны сдать налоговую декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ, как заполняется декларация – и какая ответственность предусмотрена за нарушение сроков и неуплату НДФЛ?

    • Как узнать результаты ОГЭ-2026: даты публикации, где посмотреть баллы и когда они придут

      Результаты ОГЭ-2026 становятся известны в среднем через 7-14 дней после экзамена. Уже определены примерные даты публикации баллов по всем предметам – от досрочного этапа в апреле до основного периода в июне. Разбираемся, когда ждать оценки, где их смотреть и что делать, если вы не согласны с полученным результатом.

    • Клещи весной 2026: сезон активности, как защититься и проверить участок на клещей

      С приходом весны 2026 года начинается сезон активности клещей – опасных паразитов, которые могут переносить серьезные инфекции. Уже при первых теплых днях они выходят из спячки и представляют угрозу как для людей, так и для домашних животных. Разбираемся, когда клещи наиболее активны, как защитить себя и семью, а также как проверить и очистить участок от паразитов.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

