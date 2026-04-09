Tекст: Дмитрий Зубарев

Бигма сообщил, что потери ВСУ за сутки в ходе боевых действий с группировкой войск «Запад» составили 49 тяжелых боевых квадрокоптеров и 44 пункта управления беспилотной авиацией, передает ТАСС.

Он добавил, что расчетами ПВО и мобильными огневыми группами были сбиты в воздухе 32 беспилотника самолетного типа, 6 барражирующих боеприпасов и 49 тяжелых квадрокоптеров противника. Он отметил, что это результат скоординированных действий всех подразделений.

Также, по данным пресс-центра, были уничтожены 44 пункта управления беспилотной авиацией ВСУ, два полевых склада боеприпасов и шесть наземных робототехнических комплексов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска потеряли 53 тяжелых боевых квадрокоптера в результате действий российской группировки. Российские военнослужащие за одни сутки ликвидировали более 110 вражеских беспилотников. Бойцы группировки «Запад» разрушили 40 пунктов управления дронами ВСУ.