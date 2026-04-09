В Псковской области застрелили двух собак поискового отряда «ЛизаАлерт»

Tекст: Алексей Дегтярёв

Трагедия произошла в Псковском муниципальном округе, где хозяйка занималась с питомцами, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

Владелица погибших бордер-колли поделилась подробностями случившегося в социальных сетях. «Рано утром мы поехали на тренировку по ПТП. Все было как обычно. Собаки работали», – написала девушка.

По словам хозяйки, животные самостоятельно обследовали территорию и ушли далеко в лес. Вскоре раздались выстрелы, женщина бросилась на звук, но обнаружила двух питомцев уже застреленными.

Стражи порядка устанавливают все причины и детали этого жестокого происшествия.

Ранее полиция Псковской области инициировала проверку из-за выброшенных на мороз собак. В Новой Москве правоохранители возбудили уголовное дело за жестокое убийство бордер-колли.