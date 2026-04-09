Лихачев рассказал о просьбе Ирана ускорить перезапуск проекта АЭС «Бушер»

Лихачев: Иран обратился к России с просьбой перезагрузить проект АЭС «Бушер»

Tекст: Валерия Городецкая

Этот проект остается нашим. Ко мне обратился руководитель атомной отрасли Ирана, вице-президент этой страны с просьбой искать возможность как можно скорее перезагрузить проект, начать работу, и мы морально к этому готовы», – заявил Лихачев, передают «Вести».

По его словам, несмотря на моральную готовность российской стороны, пока объективные обстоятельства не позволяют приступить к полноценному возобновлению деятельности.

Лихачев отметил, что сам факт такого обращения иранской стороны вселяет определенный оптимизм в перспективы сотрудничества. Он подчеркнул, что проект «Бушер» по-прежнему находится в сфере ответственности Росатома.

На данный момент на АЭС «Бушер» в Иране остаются работать порядка 128 специалистов из России. Лихачев сообщил, что планируется новая волна эвакуации сотрудников.

Во вторник из Еревана в Москву вылетел спецрейс с сотрудниками АЭС «Бушер».

На прошлой неделе сотрудник АЭС «Бушер» в Иране погиб в результате обстрела США и Израиля. Лихачев заявлял, что вероятность инцидента ядерного характера на станции увеличивается после удара по ее периметру, приведшего к человеческой жертве.