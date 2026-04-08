Tекст: Дмитрий Зубарев

Как заявил командир интербригады «Пятнашка» Ахра Авидзба, Украина активно привлекает наемников из Колумбии, передает ТАСС. По его словам, для этого используются рекрутеры и специальные видеоролики. «Больше всего они Колумбию пытаются [вербовать]», – подчеркнул Авидзба.

Командир отметил, что поток колумбийских наемников не максимальный, однако работа по их привлечению ведется постоянно и целенаправленно. По его данным, некоторые из завербованных оказываются малограмотными, их заманивают обещаниями высоких выплат в долларах.

Авидзба добавил, что многие из этих наемников были введены в заблуждение относительно условий службы и реальных выплат. Он подчеркнул, что обещания не всегда соответствуют действительности, а уровень подготовки некоторых бойцов вызывает вопросы.

Ранее украинские войска перебросили к Константиновке несколько групп колумбийских наемников.



