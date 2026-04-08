  • Новость часаИзраиль продолжил удары по Ирану
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как новые ракеты Ирана взламывают ПВО США и Израиля
    Орбан: Евросоюз мечтает ввести военных на Украину
    Определены критерии оценки по поведению для школьников
    Трамп назвал Карлсона «человеком с низким IQ»
    Трамп объявил о перемирии с Ираном и согласии Тегерана открыть Ормузский пролив
    CNN сообщил о согласии Израиля на перемирие с Ираном
    Иран освободил французских шпионов после отзыва Францией иска из суда ООН
    ЦРУ использовало устройство «Призрачный шепот» для поиска пилота F-15
    Здание этапной тюрьмы декабристов в Удмуртии выставили на торги за 1 рубль
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Война США и Ирана завершает аномальный период в истории

    Вне зависимости от формального исхода конфликта между США и Ираном глубоко символично, что последним камнем преткновения для попыток гальванизировать Франкенштейна американской гегемонии окажется именно древнее иранское государство.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Зеленскому конфликт на Балтике

    Авторы проекта эскалации конфликта на Балтике сидят вовсе не в Киеве, а в Лондоне. Именно Британия станет главным выгодоприобретателем от последствий конфронтации в Балтийском регионе.

    4 комментария
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Европа не сошла с ума, она готовится к войне

    Европа пока на начальном этапе подготовки к войне. Но она стремительно форсирует события, и все ее действия так или иначе исходят из логики войны. Так что не стоит в стотысячный раз повторять мем про «Европа стреляет себе в ногу».

    18 комментариев
    8 апреля 2026, 06:11 • Новости дня

    Киев выбрал Колумбию главным источником наемников для ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина активно вербует наемников из Колумбии, зазывая их через рекрутов и видеоролики, заявил командир интербригады «Пятнашка» Герой ДНР Ахра Авидзба.

    Как заявил командир интербригады «Пятнашка» Ахра Авидзба, Украина активно привлекает наемников из Колумбии, передает ТАСС. По его словам, для этого используются рекрутеры и специальные видеоролики. «Больше всего они Колумбию пытаются [вербовать]», – подчеркнул Авидзба.

    Командир отметил, что поток колумбийских наемников не максимальный, однако работа по их привлечению ведется постоянно и целенаправленно. По его данным, некоторые из завербованных оказываются малограмотными, их заманивают обещаниями высоких выплат в долларах.

    Авидзба добавил, что многие из этих наемников были введены в заблуждение относительно условий службы и реальных выплат. Он подчеркнул, что обещания не всегда соответствуют действительности, а уровень подготовки некоторых бойцов вызывает вопросы.

    Ранее украинские войска перебросили к Константиновке несколько групп колумбийских наемников.


    7 апреля 2026, 06:54 • Новости дня
    Стало известно о росте поставок военных грузов на Украину из Молдавии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ нарастили объемы получаемых военных грузов от стран НАТО из Молдавии через реку Днестр, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко сообщил, что ВСУ усилили поставки военных грузов от стран НАТО через реку Днестр на границе с Молдавией, передает РИА «Новости».

    По его словам, «за последнее время вооружённые формирования Украины значительно нарастили переброску военных грузов из Молдавии через реку Днестр. В частности, в ночное время суток из населенного пункта Косэуць идут поставки так называемой натовской »помощи« в населенные пункты Ямполь и Пороги Винницкой области», – отметил Марочко.

    Эксперт добавил, что для увеличения объемов поставок украинские инженеры построили понтонные переправы через реку. Отмечается, что аналогичная активность была выявлена и в Одесской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия вывела из строя ключевой автомобильный мост на трассе Одесса – Рени через Днестр в селе Маяки.

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил о превращении Румынии в основное звено поставок оружия на Украину с использованием территории Молдавии.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о фактическом превращении Молдавии в логистическую базу снабжения украинских вооруженных сил.

    Комментарии (4)
    7 апреля 2026, 11:44 • Новости дня
    На Украине заявили о возможном ударе по Киеву «Орешником»

    На Украине заявили о возможном ударе по Киеву «Орешником»

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские каналы сообщили о вероятной атаке российского ракетного комплекса «Орешник» по Киеву, Львову и Староконстантинову в ближайшее время.

    Украинский Telegram-канал Insider UA сообщил, что российские войска могут вскоре нанести удар по территории Украины с использованием ракетного комплекса «Орешник», передает «Газета.Ru».

    В публикации сообщается, что целью атаки могут стать такие города, как Киев, Львов и Староконстантинов. Авторы материала полагают, что «Орешник» будет применен либо во время следующего массированного ракетного удара, либо сразу после него.

    В тексте также отмечается, что ракеты для комплекса уже размещены на полигонах и находятся в полной боевой готовности.

    Ранее в России указывали на бессилие Запада перед этим ракетным комплексом.

    Российские военные провели массированный удар по инфраструктуре Украины, применив высокоточное оружие и комплекс «Орешник», после атаки на резиденцию президента России.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что НАТО стоит рассматривать российский ракетный комплекс «Орешник» как легитимную цель.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерег Украину и НАТО от попыток вмешательства в дела республики. Он заявил: «В противном случае «Орешник» может «бахнуть».

    Комментарии (0)
    7 апреля 2026, 17:15 • Видео
    США готовят конец света. Пока в Иране

    Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    Комментарии (0)
    7 апреля 2026, 13:45 • Новости дня
    Главком ВСУ Сырский приехал под Константиновку в ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проинспектировал позиции под Константиновкой, где российские войска усилили атаки с применением пехоты и беспилотников.

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прибыл под Константиновку в Донецкой народной республике, где фиксируется быстрое продвижение российских войск, передает «Газета.Ru». О своей поездке и обстановке на линии фронта украинский генерал сообщил в своем Telegram-канале.

    Сырский рассказал, что ВС России на этом направлении активно пытаются улучшить тактическое положение, используя атаки небольшими группами пехоты и массовые налеты беспилотников. По его словам, эти действия требуют от украинских подразделений немедленных мер по противодействию.

    Во время рабочей поездки главком ВСУ акцентировал внимание на анализе предложений командиров и оперативном решении обозначенных проблем. Он отметил, что главными задачами остаются усиление защиты от российских дронов, а также обеспечение подразделений боеприпасами и необходимыми материальными ресурсами.

    Ранее дроны ВС России перекрыли логистику ВСУ вокруг Константиновки.

    Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщил о продвижении российских подразделений в самой Константиновке и соседних населенных пунктах.

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о выводе офицерского состава ВСУ из Константиновки на фоне успехов российских подразделений на востоке города.

    Комментарии (0)
    7 апреля 2026, 06:53 • Новости дня
    «Северяне» узнали о прибытии в Шосткинский район Сумской области формирований «Азова»

    Tекст: Катерина Туманова

    Бойцы группы войск «Север» на Сумском направлении фронта громили живую силу и технику ВСУ в районах Мирополья, Кияницы, Великой Чернетчины, Вольной Слободы, Пустогорода, Малой Слободки и Новодмитровки и узнали, что в регион прибывают вооруженные формирования с символикой террористического «Азова».

    «Жители Шосткинского района сообщают в соцсетях о прибытии вооруженных формирований с символикой «Азова» (организация признана террористической и запрещена в России)», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также в Шосткинском районе штурмовики «Северян» в ходе ожесточенных боев продвинулись до 150 метров на двух участках. В целом в Сумском районе продвижение на 14 участках за сутки составило до 200 м. В Краснопольском районе, сломив упорное сопротивление противника, штурмовики продвинулись на двух участках до 250 метров.

    На Харьковском направлении «Северяне» боролись с живой силой и техников ВСУ  в районах Шестеровки, Польного, Весёлого, Покаляного, Колодезного, Нового Бурлука и села Землянки.

    «На Липцовском направлении противник предпринял попытку контратаки в лесном массиве в районе Избицкого. В результате огневого воздействия штурмовая группа 127 отмбр ВСУ уничтожена», – сообщили бойцы.

    На Волчанском направлении штурмовики «Северян» продвинулись на 14 участках на расстояние до 350 метров. На Великобурлукском – на трёх участках бойцы продвинулись до 600 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 180 человек (из них более 120 в Сумской и свыше 60 в Харьковской области)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пушилин заявил о продвижении ВС России по всей линии фронта в ДНР. «Северяне» сообщили, как солдаты ВСУ дезертируют через леса под Липцами. Марочко рассказал, как ВС России атакуют Рай-Александровку с двух направлений.

    Комментарии (0)
    7 апреля 2026, 09:59 • Новости дня
    Пленный ВСУ отказался от обмена из-за нежелания воевать за Зеленского

    Tекст: Ольга Иванова

    Руслан Левчук, находящийся в плену у российских военных, рассказал о своем отказе от включения в списки на обмен, подчеркнув нежелание возвращаться служить на стороне Киева.

    Военнопленный с Украины Руслан Левчук рассказал, что не хочет попадать в списки на обмен, чтобы не возвращаться на фронт и не воевать за Владимира Зеленского, передает РИА «Новости». Об этом он сообщил на видео Минобороны России.

    Левчук отметил: «Мы пошли на это первое боевое задание... Нас обнаружили на каком-то участке в лесу дроны. И мы стали прятаться, убегать от них. И Саня, тот проводник, говорит, убегай в ту сторону, и я убежал в другую сторону напрямую ... На обмен не хочу, потому что не хочу воевать за режим Зеленского».

    Военнопленный также уточнил, что несмотря на проблемы с суставами, из-за которых ему приходится принимать обезболивающие, в территориальном центре комплектования его всё равно признали годным к службе. После этого он добровольно сдался в плен и не жалеет о своем решении, подчеркнув хорошее отношение со стороны российских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир 210-го штурмового полка ВСУ подозревается в начислении довольствия несуществующим военнослужащим. Украинский солдат на позициях в Запорожской области предложил застрелить своего раненого сослуживца из-за нехватки еды.

    Комментарии (0)
    7 апреля 2026, 07:47 • Новости дня
    Наемница из США Эштон-Чирилло переобъявлена в розыск в России
    @ Ukrinform/Cover Images/Reuters Connect

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Воевавшая за ВСУ наемница из США Сара Эштон-Чирилло (внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ), заочно приговоренная в РФ к 20 годам колонии, переобъявлена в России в розыск, свидетельствуют данные базы МВД России.

    Сара Эштон-Чирилло, воевавшая за ВСУ, была переобъявлена в розыск в России, передает РИА «Новости». В ведомственной базе МВД указано, что она разыскивается по статье Уголовного кодекса, а в графе особые приметы отмечено: «переобъявлен». Ранее Эштон-Чирилло уже числилась в розыске.

    В июне 2025 года Верховный суд ДНР заочно приговорил ее к 20 годам колонии общего режима. Ее признали виновной в распространении фейков о российских Вооруженных силах и участии наемника в вооруженном конфликте.

    Судом было установлено, что в 2023 году Эштон-Чирилло принимала участие в боевых действиях на стороне украинских силовых структур против российских военнослужащих. В августе того же года она подготовила и разместила в интернете видеосюжет о якобы созданных в России запасах биологического оружия и применении химического оружия в Сирии, а также на Украине в ходе СВО.

    Эштон-Чирилло объявлена в международный розыск и заочно арестована. Росфинмониторинг внес ее в перечень террористов и экстремистов в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд Донецкой народной республики заочно приговорил гражданку США Сару Эштон-Чирилло к 20 годам колонии общего режима за участие в боевых действиях на стороне украинских сил и распространение недостоверной информации о Вооруженных силах России.

    Росфинмониторинг включил Эштон-Чирилло в российский перечень террористов и экстремистов после ее призывов к убийству журналистов из России.

    Ранее спикер теробороны ВСУ Сара Эштон-Чирилло заявляла фразу «русские – не люди».

    Комментарии (0)
    7 апреля 2026, 12:41 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО около 1270 военных

    Tекст: Мария Иванова

    В результате продвижения российских войск на различных направлениях противник за сутки потерял более 1, 2 тыс. военнослужащих, десятки единиц техники и склады с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Малой Слободки, Пустогорода, Мирополья, Хотени и Великой Чернетчины Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и погранотряда погранслужбы Украины рядом с Подсредним, Избицким, Колодезным, Белым Колодезем и Нестерным.

    Противник при этом потерял более 175 военнослужащих, две бронемашины. Уничтожены склад боеприпасов и девять складов матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны возле Паламаревки, Шийковки, Великой Шапковки, Лесной Стенки, Червоного Оскола Харьковской области, Красного Лимана и Старого Каравана Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери ВСУ составили свыше 190 военнослужащих, бронемашина и артиллерийское орудие. Уничтожен склад с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Славянска, Краматорска, Кривой Луки, Николаевки, Артема и Константиновки ДНР, отчитались в Минобороны.

    При этом противник потерял до 165 военнослужащих, четыре бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М113, и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ, склад боеприпасов и пять складов матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и четырех бригад нацгвардии у Марьевки, Новогригоровки, Водянского, Красного Кута, Нового Донбасса ДНР, Райполя и Новоподгородного Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили более 360 военнослужащих, две бронемашины и французская 155 мм самоходная артиллерийская установка Caesar, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад и четырех штурмовых полков ВСУ поблизости от Орлов, Покровского, Писанцев, Великомихайловки Днепропетровской области, Воздвижевки, Верхней Терсы и Лесного Запорожской области.

    Противник потерял свыше 320 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВСУ за сутки в зоне СВО потеряли более 1,2 тыс. военных.

    Российские войска за прошлую неделю освободили семь населенных пунктов. В частности, группировка «Запад» завершила освобождение ЛНР.

    Комментарии (0)
    7 апреля 2026, 07:18 • Новости дня
    Марочко сообщил о предстоящем сокращении выплат военным на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинское командование готовится экономить бюджетные средства за счет урезания расходов на содержание военнослужащих и всячески лишать их денежных надбавок, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко сообщил, что украинское командование готовится экономить бюджетные средства путем урезания расходов на содержание военнослужащих и лишения их денежных надбавок, передает РИА «Новости». Он заявил, что в генеральном штабе министерства обороны Украины рассматриваются вопросы снижения финансовых расходов на содержание армии.

    По его словам, одним из рассматриваемых вариантов является усиление дисциплинарных взысканий и лишение надбавок с денежного довольствия военнослужащих.

    Марочко подчеркнул, что украинский генштаб должен направить свои предложения президенту Владимиру Зеленскому не позднее 12 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Украины Денис Шмыгаль предупредил о риске появления задолженности по выплатам военнослужащим в середине августа.

    Власти Украины рассматривали возможность повысить армейские зарплаты для привлечения добровольцев на фоне дефицита бюджета.

    Ранее в Киеве заявили о нехватке средств на выплату боевых надбавок военным уже в сентябре.

    Комментарии (0)
    7 апреля 2026, 08:55 • Новости дня
    ВСУ перебросили элитное подразделение БПЛА «Птицы Мадьяра» к Рай-Александровке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска для удержания обороны в Рай-Александровке ДНР сконцентрировали несколько подразделений БПЛА, в том числе элитное подразделение «Птицы Мадьяра». Как сообщили в российских силовых структурах, ВСУ активно используют как FPV-дроны, так и тяжелые гексокоптеры различной модификации.

    Украинские войска для удержания позиций в районе Рай-Александровки в ДНР сконцентрировали несколько подразделений беспилотных летательных аппаратов, сообщает ТАСС. Среди них – элитное подразделение «Птицы Мадьяра», известное своей эффективной работой с дронами.

    Российские силовые структуры отмечают, что подразделения ВСУ активно используют FPV-дроны и тяжелые гексокоптеры различных модификаций.

    Ранее российские войска подошли вплотную к населенному пункту Рай-Александровка с северо-восточной стороны, который расположен между Краматорском и Славянском.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска перебросили к границе Днепропетровской и Запорожской областей резервы элитного подразделения БПЛА «Птицы Мадьяра».

    Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о снижении боеспособности этого подразделения из-за больших потерь на красноармейском направлении.

    Российские войска нанесли удар ФАБ по Воскресенке и уничтожили взвод ВСУ вместе с несколькими операторами «Птиц Мадьяра».

    Комментарии (0)
    7 апреля 2026, 06:49 • Новости дня
    Российский санитар вывез на одной «Ниве» 15 раненых с передовой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Водитель-санитар медицинской роты 11-го танкового полка 11 армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным «Тюша» рассказал, как во время одной эвакуации вывез на автомобиле «Нива» с передовой 15 раненых бойцов.

    Водитель-санитар медицинской роты 11-го танкового полка группировки «Север» с позывным «Тюша» рассказал о необычной эвакуации раненых, сообщает РИА «Новости». По его словам, однажды ему пришлось на одной «Ниве» вывезти с передовой сразу 15 бойцов с ранениями, которые не были тяжелыми. Военнослужащий отметил: «Была эвакуация, 15 человек вывозил на «Ниве», они не сильно тяжелые были, такие «косвенные» ранения. Сложность была в том, что «Ниве» было очень тяжело, дорога дальняя была. Кстати, не подвела машинка, вывезла нас. Битком, просто битком забились, притом все были в бронежилетах».

    Особенностью этой машины стала длинная база, что позволило разместить всех пострадавших. Несмотря на сложную дорогу и перегруженность автомобиля, все раненые были доставлены в тыл, где им оперативно оказали медицинскую помощь. По словам «Тюши», настроение у бойцов оставалось бодрым, несмотря на стрессовую ситуацию.

    «Тюша» служит в армии с 2022 года – изначально он был пулеметчиком, но после ранения от FPV-дрона перешел в медроту и уже два года помогает раненым. Он добавил, что однажды, вывозив раненых, вновь попал под атаку FPV-дрона, но смог спасти товарищей. По его словам, каждая спасённая жизнь добавляет смысл и радость службе.

    Кроме того, санитар рассказал о случае в приграничье Белгородской области, где его группа эвакуировала гражданского водителя, пострадавшего при атаке FPV-дрона. По его словам, обычная скорая не могла проехать в зону обстрела, и бойцы самостоятельно оказали первую помощь и вывезли пострадавшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке дрона ВСУ на автомобиль скорой помощи в селе Борисовка.

    В Донецкой народной республике рядовой ВС России Равиль Гайнулин спас раненого сослуживца после удара FPV-дрона по эвакуационной группе.

    На Запорожском направлении боец эвакуационной группы Южного военного округа с позывным «Орин» вынес из-под обстрела двадцать раненых товарищей.

    Комментарии (0)
    7 апреля 2026, 12:25 • Новости дня
    ВС России поразили производящие комплектующие крылатых ракет для ВСУ заводы
    @ Андрей Рубцов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение предприятиям по производству систем управления и комплектующих крылатых ракет ВСУ.

    Кроме того удары наносились по энергетической и транспортной инфраструктуре Украины, используемой в интересах ВСУ, военным аэродромам, цехам сборки, местам хранения БПЛА и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты три управляемые авиабомбы и 217 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 132 228 беспилотников, 653 ЗРК, 28 736 танков и других бронемашин, 1 696 боевых машин РСЗО, 34 320 орудий полевой артиллерии и минометов, 58 815 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне Черноморский флот отразил атаку безэкипажных катеров ВСУ.

    в конце прошлой неделе ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины.

    Ранее ВС России поразили объекты энергетики и транспортной инфраструктуры ВСУ.

    Комментарии (0)
    7 апреля 2026, 12:26 • Новости дня
    Минобороны заявило об ударе по пограничному отряду ВСУ в Харьковской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска нанесли удар по пограничному отряду противника в Харьковской области, сообщили в Минобороны.

    Российские войска нанесли удар по пограничному отряду противника в Харьковской области, передает ТАСС.

    В Минобороны уточнили, что поражены были подразделения трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и погранотряда пограничной службы Украины.

    Удар был нанесен в районах населенных пунктов Подсреднее, Избицкое, Колодезное, Белый Колодезь и Нестерное.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская группировка «Север» на Сумском и Харьковском направлениях улучшила тактическое положение, атаковав егерскую, мотопехотную и механизированные бригады ВСУ.

    Российские войска на Харьковском направлении нанесли удары по подразделениям механизированной бригады, штурмового полка и теробороны ВСУ в районах Мелового и Волчанска.

    На Харьковском направлении войска группировки «Север» нанесли поражение украинским подразделениям с потерями до 70 военнослужащих и единиц техники.

    Комментарии (0)
    7 апреля 2026, 12:08 • Новости дня
    Захарова обвинила Киев в целенаправленных ударах по журналистам

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что киевский режим продолжает атаковать гражданских лиц и журналистов, нарушая международное право.

    Захарова в своем заявлении осудила действия киевского режима, подчеркнув, что целенаправленные нападения на гражданских лиц и представителей СМИ являются преступлениями, нарушающими нормы международного гуманитарного права, сообщается на сайте МИД России.

    По словам представителя МИД, атака на журналиста МИЦ «Известия» Евгения Быковского в Донецке стала частью систематической политики, а операторы беспилотников преднамеренно выбирали цели, находящиеся в городской застройке, вдали от линии соприкосновения. Захарова заявила, что в преднамеренности этих действий не возникает сомнений.

    Дипломат подчеркнула необходимость адекватной реакции международных организаций, включая ОБСЕ, ЮНЕСКО и Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. Она указала, что игнорирование подобных преступлений или формальные комментарии только поощряют новые злодеяния и дискредитируют международную систему защиты прав человека.

    Ранее военный корреспондент «Известий» Евгений Быковский получил ранение во время обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины.

    Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что за один день от атак ВСУ пострадали семь мирных граждан.

    Комментарии (0)
    7 апреля 2026, 08:41 • Новости дня
    Полк ВСУ потерял боеспособность под ударами ФАБ в Запорожской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    210-й отдельный штурмовой полк ВСУ практически потерял боеспособность из-за потерь в Запорожской области, хотя, как сообщили в российских силовых структурах, его доукомплектование идет непрерывно.

    210-й отдельный штурмовой полк ВСУ практически перестал быть боеспособным из-за серьезных потерь, передает ТАСС.

    В российских силовых структурах рассказали, что доукомплектование полка идет без остановки, чтобы удерживать оставшиеся силы на фронте.

    Собеседники агентства объяснили, что удары российскими ФАБ и беспилотниками «Герань» по ближним тылам и переднему краю ВСУ в Запорожской области стали причиной массовых потерь в рядах 210-го полка. Особенно серьезные потери были понесены при обороне Воздвижевки.

    По информации силовых структур, военные ВСУ в этом районе вынуждены массово хоронить погибших сослуживцев, большинство из которых стали жертвами российских корректируемых авиабомб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко сообщил о прорыве обороны ВСУ под Гуляйполем в Запорожской области и ожесточенных боях в районе Воздвижевки.

    Российская группировка войск в Запорожской области нанесла поражение живой силе и технике штурмовых бригад и полков ВСУ возле Терноватого, Воздвижевки и других населенных пунктов.

    Российские группировки войск «Днепр» и «Восток» нанесли поражение подразделениям девяти бригад и полков ВСУ на подступах к Гуляйполю и Терноватому в Запорожской области.

    Комментарии (0)
    7 апреля 2026, 09:36 • Новости дня
    В Псковской области обнаружили и уничтожили упавший украинский БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудники УФСБ России по Псковской области совместно с региональными управлениями МВД и Росгвардии обнаружили в Куньинском районе беспилотный летательный аппарат с неразорвавшейся боевой частью и ликвидировали его, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

    Сотрудники Управления ФСБ по Псковской области во взаимодействии с региональными управлениями МВД и Росгвардии обнаружили в Куньинском районе украинский беспилотник с неразорвавшейся боевой частью, сообщает ТАСС.

    В ведомстве отметили: «БПЛА был начинен поражающими элементами, специалистами было принято решение о его ликвидации на месте».

    Жителей региона просят не приближаться к сбитым беспилотникам или их обломкам и не пользоваться рядом мобильными телефонами или радиоустройствами. О любых подобных случаях необходимо срочно информировать дежурную службу ФСБ по телефону 8-8112-72-52-00.

    В Псковской области действует указ губернатора, запрещающий публикацию каких-либо сведений об использовании и последствиях применения беспилотников, а также о работе средств ПВО и радиоэлектронной борьбы. За нарушение запрета предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Псковской области средствами ПВО уничтожены несколько беспилотников противника.

    Губернатор Михаил Ведерников объявил в регионе опасность, связанную с появлением беспилотных летательных аппаратов.

    Ранее вблизи деревни Неёлово в Псковской области сбили беспилотник противника, а жителей предупредили об опасности приближения к его обломкам.

    Комментарии (0)
    Главное
    Небензя объяснил вето России по резолюции ООН об Ормузском проливе
    Белоусов сообщил об опережающих темпах комплектования армии контрактниками
    Белый дом опроверг слухи о планах использовать ядерное оружие против Ирана
    Россияне старше 40 лет получили возможность сделать скрининг на семь видов рака
    В Литве начат перенос останков советских солдат из Шауляя на деревенское кладбище
    Цена российской нефти Urals достигла 13-летнего максимума
    Психолог объяснила природу формирования агрессии у неуспевающих школьников

    Америка бросается вдогонку за российскими плавучими АЭС

    США осознали свое отставание от России в сфере плавучих АЭС и намерены менять ситуацию. В Америке понимают – на таких АЭС можно зарабатывать, в первую очередь в Юго-Восточной Азии. Есть и военный аспект – плавучий реактор способен обеспечить энергией находящуюся далеко от США военную базу. Но сумеет ли Америка построить хотя бы одну такую станцию и с какими сложностями и ошибками столкнется при ее создании?

    Перейти в раздел

    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран

    Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить меры защиты газопроводов после инцидента в Сербии, где вблизи участка «Турецкого потока» была обнаружена взрывчатка. В случае подрыва без энергоносителей могла оказаться целая группа государств – от Венгрии до Боснии. Эксперты не исключают причастность Украины к попытке теракта. Восточноевропейским странам, которые рискуют лишиться газа, придется объединить усилия по защите газовой инфраструктуры. Подробности

    Перейти в раздел

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    Перейти в раздел

    Европейцев заставили платить за ненужное спасение от ковида

    «Корпорации и евробюрократы нагрели руки, а платить за этот корпоративный лоббизм будут обычные поляки, румыны и венгры. Такова цена потери суверенитета». Такими словами эксперты описывают де-факто абсурдное решение европейского суда, который заставил страны ЕС оплачивать ненужные им вакцины от коронавируса. Как такое произошло? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США готовят конец света. Пока в Иране

      Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    • Удары по энергетике: Украина совсем обнаглела

      На границе Сербии и Венгрии предотвращен теракт против критически важной инфраструктуры – газопровода, по которому прокачивается российский газ. Следствие идет, но стыдно подозревать, когда вполне уверен: это Украина. Киев явным образом обнаглел.

    • НАТО умирает на глазах

      Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации