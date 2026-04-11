Авиамодельный фестиваль в честь полета Гагарина прошел в Новгородской области

Tекст: Дарья Григоренко

Белорусова сообщила, что праздник проходит уже в десятый раз и объединяет местных детей, увлеченных техническим творчеством и авиационной историей, передает ТАСС.

Участники фестиваля почтили память героев авиации минутой молчания и возложили цветы к памятнику на аэродроме – эта традиция теперь станет ежегодной. Затем в спортивном комплексе прошли показательные выступления радиоуправляемых самолетов и моделей, собранных юными авиамоделистами. Хвойнинская команда традиционно остается одним из лидеров областных соревнований в этом виде спорта.

В этом году фестиваль впервые поддержала Росавиация, а шестерым юным авиамоделистам вручили благодарственные письма. Руководитель ведомства Дмитрий Ядров подчеркнул, что развитие детского технического творчества – важная часть кадровой политики Минтранса и Росавиации, и выразил надежду, что участники фестиваля связаны свое будущее с авиацией.

Петербуржцы Сергей Бородкин и Николай Лебедь, участвовавшие в создании памятника на Хвойнинском аэродроме, учредили ежегодную премию для поддержки детского авиамодельного творчества. Важным экспонатом фестиваля стала газета «Известия» от 14 апреля 1961 года, которую в дар музею передала Лидия Колесникова, дочь Петра Колесникова. После окончания Ленинградского электротехнического института она работала на предприятии «Звезда», где испытывали гироскопы для ракет, в том числе для корабля «Восток-1» с Гагариным.

«Я очень рада участвовать в открытии фестиваля и привезла подарок от моей мамы. Этой газете 65 лет – ровно столько, сколько полету Гагарина. Мама работала на «Звезде», где делали гироскопы для ракет. Утром 12 апреля 1961 года они с папой плыли по Селигеру на моторной лодке и услышали голос Левитана о полете Гагарина. Вскоре всем на предприятии выплатили «гагаринскую» премию», – рассказала Анна Белорусова.

