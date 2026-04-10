На форуме в НЦ «Россия» рассказали о достижениях России в космосе

Tекст: Валерия Городецкая

Мероприятие приурочено к 65-летию полета Юрия Гагарина и организовано в рамках объявленной президентским указом Недели космоса, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Приветствие президента России Владимира Путина зачитал первый вице-премьер Денис Мантуров.

В своем обращении Путин подчеркнул, что развитие ракетно-космического комплекса и укрепление научного, кадрового и технологического потенциала остаются приоритетами страны. Глава государства отметил необходимость объединять усилия государства, бизнеса и научного сообщества для совершенствования производственной базы, наращивания орбитальной группировки спутников, а также внедрения новых материалов, цифровых и ядерных технологий.

Мантуров выразил уверенность, что форум станет источником новых идей для дальнейшего продвижения России в космонавтике. По его словам, важно повышать эффективность предприятий отрасли и укреплять позиции России на мировом уровне. Мантуров подчеркнул значение международного сотрудничества, основанного на принципах равноправного доступа к космосу и соблюдения национальных интересов, а также отметил приверженность технологическому суверенитету.

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил, что Россия, США и Китай остаются единственными странами, представленными во всех ключевых сегментах космоса. Баканов напомнил, что у России есть полностью суверенный космодром Восточный, развивается линейка ракет, функционируют системы ГЛОНАСС, «Ямал», низкоорбитальные интернет-группировки, а в 2028 году начнется переход с МКС на российскую орбитальную станцию. Также отмечено расширение международного сотрудничества, включая проекты с Китаем, Казахстаном, Беларусью, ОАЭ, Мьянмой и другими государствами.

На форуме презентовали план проведения первых Международных космических игр и макет будущего космического поселения для инженерных соревнований. Эти соревнования состоятся летом 2026 года и объединят студенческие команды из стран СНГ, ШОС и БРИКС+.

Организаторами форума выступили «Роскосмос» и Фонд Росконгресс при поддержке правительства России.