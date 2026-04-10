В аэропорту Сочи высадили кедр в честь Дня космонавтики

Tекст: Дарья Григоренко

В сообщении на сайте администрации города говорится, что выбор этого дерева был неслучайным: «Кедр» был позывным Юрия Гагарина во время его исторического полета в 1961 году.

В церемонии приняли участие представители администрации города, сотрудники аэропорта и члены Молодежного и Рабочего совета предприятия. Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Вадим Копылов напомнил, что связь Гагарина с Сочи символична: «Космонавт приехал в Сочи в мае 1961 года, посетил ряд достопримечательностей. 15 мая у дома на улице, на сегодняшний день носящей его имя, летчик-космонавт посадил гималайский кедр. В 2026 году, через десятилетия, эта традиция продолжается».

Гималайский кедр отличается долголетием и может вырастать до 50 метров. В разных культурах дерево считается символом силы духа, спокойствия и вечности. Заместитель управляющего аэропортом Роман Барыкин отметил, что высадка кедра – это дань уважения космическому прошлому страны и вклад в экологию города.

На 20 гектарах территории Международного аэропорта Сочи уже высажено более 325 тыс. растений, что подчеркивает экологическую направленность работы воздушной гавани.

Ранее аналитический центр Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, приуроченного ко Дню космонавтики. По данным опроса, только шесть из десяти россиян вспомнили дату полета Гагарина.