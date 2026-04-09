ВЦИОМ: Только шесть из десяти россиян вспомнили дату полета Гагарина

Tекст: Валерия Городецкая

Согласно данным исследования, опубликованным на сайте ВЦИОМ, только шесть из десяти россиян смогли вспомнить дату первого полета человека в космос, который состоялся 12 апреля 1961 года. Этот показатель существенно ниже, чем два десятилетия назад, особенно среди молодежи.

Полет Юрия Гагарина сохраняет уникальный статус события национальной гордости, и отношение к нему практически не меняется с годами. Для пожилых граждан этот день остается частью личной истории, но для молодых россиян он все чаще становится абстрактным фактом.

Современных героев космонавтики россияне называют реже, чем первых покорителей космоса. Среди самых известных – Сергей Крикалев, Алексей Леонов, Владимир Джанибеков, а также Анна Кикина, Олег Кононенко и Олег Артемьев. Молодое поколение в большей степени ориентируется на новейшие достижения и участников космических экспедиций.

Интерес к космосу среди россиян заметно вырос: сегодня почти каждый третий хотел бы побывать на орбите, что в полтора раза больше, чем 20 лет назад. Чаще всего мечтают отправиться в космос молодые люди, а также жители мегаполисов и мужчины.

Респонденты отмечают, что следующий большой прорыв в космосе связан с освоением и колонизацией Марса и Луны, а также с развитием космического туризма и появлением новых технологий, таких как космические лифты. Мечты о поиске внеземной жизни и дальних полетах остаются актуальными, а негативные сценарии звучат крайне редко.

В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет по всей России. Исследование проводилось методом телефонного интервью, результаты взвешены по социально-демографическим параметрам, а предельная погрешность не превышает 2,5% при доверительной вероятности 95%.