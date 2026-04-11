Традиция – это не то, что консервируют. Традиция нуждается в развитии и не живёт без развития. Не стоит использовать аргумент традиционных ценностей ни для сведения старых идейных счётов, ни для неолуддистских инициатив.
Дмитриев заявил о планах Британии воевать с «западной цивилизацией»
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал в обсуждение военных планов Британии, предположив о ее намерении воевать с западной цивилизацией.
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев высказался по поводу военных намерений Британии в ответ на пост пользователя соцсети X ( бывший Twitter, заблокирован в России).
Дмитриев на своей странице написал: «С западной цивилизацией», отвечая на вопрос, с кем именно Британия собирается воевать, передает РИА «Новости».
При этом представитель РФПИ не стал уточнять, что именно он имел в виду и не дал дополнительных пояснений.
Ранее начальник Генштаба Британии Ричард Найтон заявил о планах министерства обороны королевства обновить руководство по гражданской обороне впервые с 1976 года. По его словам, британские власти считают, что относительно мирный период якобы завершился, и это потребовало новых шагов.
Дмитриев призвал премьер-министра Британии Кира Стармера уйти в отставку из-за угрозы ядерного конфликта.
Исследователи назвали действия Британии проявлением исторического антироссизма.